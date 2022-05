গোৱালপাৰা,২৭ মে': গোৱালপাৰা জিলাৰ উদ্যোগৰ কেন্দ্ৰস্থল হৈছে মৰনৈ । এই উদ্যোগী কেন্দ্ৰস্থলত একাংশ উদ্যোগৰ দ্বাৰা হোৱা বায়ু প্ৰদূষণে ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে সমাজ জীৱনৰ প্ৰতি । জিলাখনৰ মৰনৈ স্থিত ৰবৰ উদ্যোগৰ বাবে এতিয়া জীয়াতু ভুগিছে বৃহত্তৰ মৰনৈ অঞ্চল বাসীৰ লগতে সৈনিক স্কুল তথা কেইবাখনো বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে(People in Goalpara suffer harassment due to stench of rubber industry) ।

স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযোগ অনুসৰি ৰবৰ উদ্যোগটোৰ পৰা নিৰ্গত ৰবৰৰ দুৰ্গন্ধই ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে জন-জীৱনলৈ । ৰবৰ তৈয়াৰ কৰাৰ সময়ত ৰবৰ যি লেতেৰা পানী নিৰ্গত হৈ বাহিৰলৈ ওলাই তেতিয়া বায়ু প্ৰদূষণ হৈ দুৰ্গন্ধৰ সৃষ্টি কৰে । ৰবৰ উদ্যোগৰ মালিক পক্ষক দুৰ্গন্ধৰ নিৰ্মূল কৰাৰ কাৰণে কেইবাবাৰো স্থানীয় ৰাইজে অভিযোগ দিছিল যদিও এই ক্ষেত্ৰত কোনো গুৰুত্ব আৰোপ কৰা নাছছিল কৰ্তৃপক্ষই ।

গোৱালপাৰা মৰনৈত ৰবৰ উদ্যোগৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ

সেয়েহে শুকুৰবাৰে ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সহযোগত প্ৰায় অৰ্ধ শতাধিক ৰাইজে ৰবৰ উদ্যোগ বন্ধৰ দাবীত উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে(People demand early rubber industry shutdown) । স্থানীয় ৰাইজৰ দাবী, অতি সোনকালে বিজ্ঞানসন্মত ভাৱে বায়ু প্ৰদূষণ নোহোৱাকৈ তথা বৃহত্তৰ মৰনৈ অঞ্চলত দুৰ্গন্ধৰ সৃষ্টি নকৰা পৰ্যন্ত কোনোপদ্ধেই ৰবৰ উদ্যোগ চলাব দিয়া নহব বুলি হুংকাৰ দিয়ে ।

অন্যথা ৰবৰৰ এই দুৰ্গন্ধই কণ কণ লৰা ছোৱালীৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজৰ চৰ্মৰোগৰ লগতে বহু ৰোগৰ সৃষ্টি কৰি অঞ্চলটোৰ লোকলৰ জীৱনলৈ ভয়ঙ্কৰ বিপদ মাতি আনিব । অনাগত দিনত ৰবৰ উদ্যোগে যদি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰ ব্যৱস্থা নলৈ নিজ খেয়াল খুচিমতে উদ্যোগৰ কামকাজ অব্যাহত ৰাখে তেন্তে স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত বিভিন্ন দল-সংগঠনৰ নেতৃত্বত ভয়ঙ্কৰ আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ ভাবুকি দিয়ে স্থানীয় ৰাইজে ।

