গোৱালপাৰা জিলা কাৰাগাৰৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰক অভিযোগ

গোৱালপাৰা,৬ ফ্ৰেব্ৰুৱাৰী: ৰাজ্যজুৰি অব্যাহত আছে বাল্য বিবাহ বিৰোধী অভিযান(Operation against child marriage in Assam) । আৰক্ষীয়ে প্ৰতিদিনে আটক কৰিছে শ শ লোকক(People arrested for child marriage case in Assam) । কিন্তু আটক কৰা লোকসকলক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ গৈ বিপাঙত পৰিছে আটকাধীন লোকসকলৰ আত্মীয় । গোৱালপাৰা জিলা কাৰাগাৰৰ এক কাণ্ডই জোকাৰি গৈছে গোৱালপাৰা চহৰ । গোৱালপাৰা জিলা কাৰাগাৰৰ ভিতৰ চৰাত প্ৰকৃততে কি চলে ? এই কথা শুনিলে হয়টো আপোনাৰো চকু কঁপালত উঠিব ।

যদি গোৱালপাৰা জিলা কাৰাগাৰত আপোনাৰ কোনোবা আত্মীয় নাইবা বাল্য বিবাহৰ লগত জড়িত অভিযুক্ত আছে তেনেহ'লে তেওঁলোকক লগ কৰিবলৈ গ'লে আপুনিও সন্মুখীন হ'ব হাৰাশাস্তিৰ । কয়দীক লগ কৰিবলৈ গ'লে আত্মীয়ই লগত আনিব লাগিব ধনৰ টোপোলা । কিয়নো জিলা কাৰাগাৰৰ আৰক্ষীক ধন নিদিলে লগ কৰি নিদিয়ে কাৰাগাৰত থকা আত্মীয়ক(Police collect money when asked to meet prisoners in Goalpara ) । এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে খোদ কাৰাগাৰত থকা কয়দীৰ আত্মীয়ই(Complaint against Goalpara district jail authorities) ।

গোৱালপাৰা জিলা কাৰাগাৰত বাল্য বিবাহৰ লগত জড়িত অভিযুক্তক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ আহিছিল কেইবাজনো আত্মীয়ই । কিন্তু সেই আত্মীয়সকলৰ পৰা গোৱালপাৰা জিলা কাৰাগাৰৰ আৰক্ষীয়ে ২০০ টকা বিচৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে অভিযুক্তসকলৰ আত্মীয়ই । কেৱল এয়াই নহয় গোৱালপাৰা জিলা কাৰাগাৰত সাক্ষাৎ কৰিবলৈ অহা প্ৰতিজন আত্মীয় কাৰাগাৰৰ আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন কৰিছে ধন লোৱাৰ অভিযোগ ।

কয়দীৰ আত্মীয়ৰ পৰা আৰক্ষীয়ে ধন সংগ্ৰহ কৰা অভিযোগ আজিৰ নহয়, বহু দিনৰ পৰাই এই অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছে কাৰাগাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে । যোৱা বৃহস্পতিবাৰে বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই গোৱালপাৰা আৰক্ষীয়ে অভিভাৱকসহ কেইবাজনো স্বামীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেল হাজোতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল । সেইসকল অভিযুক্তক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ আহিছিল আত্মীয়ই । কাৰাগাৰত বন্দী হৈ থকা আত্মীয়ৰ পৰা সাক্ষাতৰ নামত জিলা কাৰাগাৰ আৰক্ষীয়ে বিচাৰিছে দুশ টকাকৈ ।

টকা নিদিলে আত্মীয়ক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ নিদিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ভুক্তভোগী লোকসকলে । উল্লেখ যে, যি সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজ্যবাসীক দুৰ্নীতিমুক্ত অসম গঢ়াৰ সপোন দেখুৱাই আহিছে তেনে সময়ত খোদ জিলা কাৰাগাৰতে অবাধে চলি আছে দুৰ্নীতি । এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, জিলা কাৰাগাৰত ধনৰ বিনিময়ত কয়দীৰ আত্মীয়ৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ কৰা আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্য চৰকাৰে কি ব্যৱস্থা লয় সেয়া লক্ষণীয় হ'ব ।

