দৰা আহিল, কইনাও সাজু, পিছে বিয়া নহ’ল!

গোৱালপাৰা, 25 এপ্ৰিল: নিজৰ বিবাহৰ দিনটো প্ৰতিগৰাকী যুৱক-যুৱতীৰ বাবে এক ডাঙৰ দিন বুলি কোৱা হয় ৷ বিবাহৰ দিনটোলৈ বিভিন্ন সপোন ৰচে এগৰাকী যুৱক-যুৱতীয়ে ৷ কিন্তু বিবাহথলী যেতিয়া ৰণথলীলৈ পৰিৱৰ্তিত হয় তেতিয়াহে সৃষ্টি হয় বেমেজালিৰ ৷ গোৱালপাৰা জিলাৰ সীমামূৰীয়া অঞ্চল নগৰবেৰাৰ ভখুৰাদিয়া অঞ্চলত এখন বিয়াঘৰত সংঘটিত হৈছে এনে ঘটনা (Marriage turn into battlefield in Goalpara ) ৷ চকুৰ পচাৰতে বিবাহথলী পৰিৱৰ্তিত হ’ল ৰণাংগনলৈ ৷ সোমবাৰৰ নিশা বিয়া ঘৰত কইনা নিবলৈ আহি ধৰাশায়ী হ’ল দৰাপক্ষ (Groom side attack by bride side) ৷

ঘটনা অনুসৰি সোমবাৰে নিশা কইনা নিবলৈ দৰাপক্ষই আহি এখন বিয়া ঘৰত উপস্থিত হয়হি ৷ পৰম্পৰা অনুসৰি দৰাপক্ষৰ লোকসকল কইনা ঘৰত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগেই বিয়াঘৰৰ প্ৰৱেশদ্বাৰত এটা একাংশ লোকে দৰা আদৰিবলৈ ৰৈ থাকে (Marriage turn into horror) ৷ এইখন বিয়াতো তেনেদৰেই একাংশ লোকে দ্বাৰমুখতে দৰাপক্ষৰ লোকক আদৰিবলৈ সাজু হৈ আছিল (Groom side badly injured) ৷

তেনেতে কইনা ঘৰত লাগিল হুৱাদুৱা ৷ দৰা পক্ষৰ একাংশ যুৱকে কইনাপক্ষৰ লোকক স্প্ৰে’ মাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে ৷ প্ৰত্যুত্তৰত কইনাপক্ষৰ লোকেও স্প্ৰে’মাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে ৷ তাত যেন হঠাৎ স্প্ৰে’ মৰাৰ প্ৰতিযোগিতাহে আৰম্ভ হৈছিল ৷ এই স্প্ৰে’ মৰা ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই দৰাপক্ষ আৰু কইনাপক্ষৰ মাজত প্ৰথম অৱস্থাত ঠেলা হেঁচা আৰম্ভ হয় ৷

পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এই ঠেলা হেঁচা তয়াময়া ৰণলৈ পৰিৱৰ্তিত হয় ৷ হাতেৰে হতাহতিতেই ক্ষান্ত নাথাকি কইনাপক্ষৰ লোকে লাঠি, দা, বাঁহৰ জোং লৈ দৰা পক্ষৰ লোকক আক্ৰমণ কৰে বুলি দৰাপক্ষৰ লোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰে ৷ ইফালে এই আক্ৰমণত দৰাৰ ভিনিয়েক, ভাতৃসহ 6 গৰাকী লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে (6 injured in marriage function) ৷

লগে লগে নিশাই বিবাহ অনুষ্ঠানৰ মাজতে দৰাপক্ষৰ 6 জনকৈ বিবাহযাত্ৰী আহত হৈ চিকিৎসাধীন হ’বলগীয়া হয় ৷ অৱশ্যে এই কাজিয়াৰ মাজতে দৰাপক্ষই সকলো বিবাদ একাষৰীয়া কৰি বিবাহখন সুকলমে পাতিবলৈ কইনাঘৰক জোৰ কৰিছিল যদিও কইনাঘৰে নিজ কন্যাক বিয়া দিবলৈ অমান্তি হোৱাত খালী হাতেৰে উভতি যাব লগা হয় দৰাপক্ষ ৷ এই ঘটনাৰ পিচতে অঞ্চলটোত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে ৷

লগতে পঢ়ক: Bordubi rape case : বৰডুবি ধৰ্ষণকাণ্ডৰ ন্যায় বিচাৰি মহিলা আয়োগলৈ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান মহিলা কংগ্ৰেছৰ