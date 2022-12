গোৱালপাৰা,৮ ডিচেম্বৰ : ৰাজ্যৰ বহু স্থানত খেতিয়কে বৰ্তমান ধান চপাইছে । কোনো কোনো স্থানত ধানবোৰ পকি উঠিছে যদিও কাটিবলৈ এতিয়াও বাকী আছে । এনে সময়তে প্ৰতিবছৰে পাহাৰৰ পৰা বনৰীয়া হাতীয়ে জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰে । খাদ্যৰ সন্ধানত অহা হাতীয়ে প্ৰায়ে ধান খোৱাৰ লগতে খেতি পথাৰবোৰ নষ্ট কৰে (Wild elephant terror)। খেতিয়কে অতি কষ্টৰে কৰা শস্য খাই তহিলং কৰে বনৰীয়া হাতীয়ে (Wild elephants destroyed crop fields)।

কেৱল এয়াই নহয় মানুহৰ ঘৰ-দুৱাৰ ভাঙি উপদ্ৰৱ চলোৱাও দেখা যায় । ইফালে এনে পৰিস্থিতিত হস্তী-মানুহৰ সংঘাতৰ ঘটনাও বৃদ্ধি পোৱা দেখা যায় । ৰাজ্যৰ বাকী অঞ্চলসমূহৰ সমান্তৰালকৈ গোৱালপাৰা জিলাৰ কোনো কোনো স্থানত বন্যহস্তী আৰু মানুহৰ সংঘাত অব্যাহত আছে (Man elephant conflict in Goalpara)। এইবাৰ জিলাখনৰ লক্ষীপুৰত এই সংঘাতে ল'লে ভয়ংকৰ ৰূপ ।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ প্ৰাণ গ'ল এটা হাতীৰ

নিশা লক্ষীপুৰৰ হাসডোবাৰ বান্দৰমাথা গাঁৱত বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত প্ৰাণ গ'ল এগৰাকী লোকৰ (Man killed in elephant attack in Goalpara)। আনহাতে একেখন গাঁৱত মৃত্যু হ'ল এটা বনৰীয়া হাতীৰ । হাতীৰ আক্ৰমণত মৃত্যু হোৱা লোকজন যুগল ক্ষত্ৰিয় বুলি জানিব পৰা গৈছে । আনহাতে গাঁওখনত সন্ত্ৰাস চলোৱা হাতীৰ জাকটোৰ মাজৰ এটা হাতী বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ মৃত্যু হোৱাৰ সন্দেহ কৰিছে বন বিভাগে (Elephant died of electrocution in Goalpara)। জানিব পৰা মতে চলিত বছৰতে উক্ত অঞ্চলটোত ২৫ গৰাকীকৈ লোক বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছে । সমান্তৰালকৈ ৬ টাকৈ বনৰীয়া হাতীৰো মৃত্যু হৈছে ।

উল্লেখ্য যে গোটেই নিশা বান্দৰমাথা গাঁৱত বন্যহস্তীৰ জাকটোৱে সন্ত্ৰাস চলাইছিল । অৰ্ধশতাধিক পৰিয়ালৰ ঘৰ-দুৱাৰ ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰাৰ উপৰিও বিভিন্ন সা-সামগ্ৰী বিনষ্ট কৰিছে হাতীৰ জাকটোৱে । যাৰ বাবে একাংশ লোক এতিয়া গৃহহীন হৈ পৰিছে । খাদ্য সংকটত পৰাও দেখা গৈছে একাংশ পৰিয়ালক । যাৰ বাবে পৰিয়ালসমূহক খাদ্য সামগ্ৰী লগত আশ্ৰয়ৰ ব্যৱস্থা কৰি দিবলৈ চৰকাৰক দাবী জনাইছে স্থানীয় লোকসকলে । দীৰ্ঘদিন ধৰি অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ অন্যতম সমস্যা হিচাপে দেখা দিয়া এই বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ ৰোধ কৰিবলৈ বন বিভাগ লগতে চৰকাৰক দাবীও জনাইছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালসকলে ।

