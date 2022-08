গোৱালপাৰা, 21 আগষ্ট: শেহতীয়াকৈ অসমৰ ভূমিত সক্ৰিয় হৈছে জেহাদী সংগঠন (Jihadi activities in Assam)৷ জেহাদী সন্দৰ্ভত মুখ খুলিলে গোৱালপাৰাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক ভি ভি ৰাকেশ ৰেড্ডীয়ে ৷ শনিবাৰে গোৱালপাৰা আৰক্ষীয়ে এক অভিযান চলাই মাটিয়া আৰু কোদালধোৱাৰ পৰা আব্দুছ সুবাহান আৰু ভতিজাক জালাল উদ্দিন (Two suspected Jihadi arrested at Goalpara) নামৰ দুজন লোকক জেহাদীৰ সন্দেহত আটক কৰিছিল । ধৃত সুবাহানে তিনকোণীয়াপাৰা মছজিদত ইমামৰ বেশত থাকি সমগ্ৰ জিলাখনত জেহাদীৰ ঘাটি স্থাপন কৰিছিল (Goalpara police assured to detained person as jihadi) ৷

গোৱালপাৰাৰ আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে (Goalpara SP VV Rakesh Reddy) জেহাদীৰ সন্দৰ্ভত কয় যে, আটকাধীন দুয়োজন জেহাদী কাৰ্যকলাপত জড়িত আছিল । ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে দুয়োৰে ঘৰৰ পৰা বহু আপত্তি জনক নথি-পত্ৰ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ জেহাদী আব্দুছ সুবাহান ২০১৮ চনৰ পৰা আলকায়দাৰ লগত প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত হৈ আছিল ৷

জেহাদী সন্দৰ্ভত মুখ খুলিলে গোৱালপাৰা আৰক্ষী অধীক্ষক ভি ভি ৰাকেশ ৰেড্ডীয়ে

শেহতীয়াকৈ আব্দুৰে মাটিয়া থানাৰ অন্তৰ্গত সুন্দৰপুৰ টিলাপাৰাত আয়োজিত ধৰ্মসভাত অংশ লৈ জেহাদী কাৰ্যকলাপৰ ওপৰত বিতৰ্কিত ভাষণ ৰাখিছিল ৷ এই সভাখনতে বাংলাদেশৰ পৰা একাংশ জেহাদীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল বুলি আৰক্ষী অধীক্ষগৰাকীয়ে সদৰী কৰে (Jihadi activities from Madrasa)।

ইপিনে জালাল উদ্দিনৰ ঘৰতো আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই আপত্তি জনক নথি-পত্ৰ উদ্ধাৰ কৰে ৷ উল্লেখ্য যে, জালাল উদ্দিনেও জেহাদী সংগঠনটো সাংগঠনিক দিশৰ ওপৰত কাম-কাজ চলাই থকা বুলি উল্লেখ কৰে আৰক্ষীয়ে ৷ বৰপেটা আৰু মৰিগাঁৱৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা জেহাদী সকলৰ লগতো আব্দুছ সুবাহান আৰু জালাল উদ্দিনৰ প্ৰত্যক্ষভাৱে লিংক থকা বুলিও উল্লেখ কৰে আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে ৷

লগতে আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে ধৃত জেহাদী দুটাই নতুন সদস্য ভৰ্তিৰ বাবেও কাম কৰি আছিল বুলি জানিবলৈ দিয়ে (Goalpara SP VV Rakesh Reddy commented on jihadi ) ৷

