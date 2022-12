ৰামপুৰৰ বাদুংডুপ্পা কলাকেন্দ্ৰত ত্ৰয়োদশ নাট মহোৎসৱ

গোৱালপাৰা, ১৪ডিচেম্বৰ: গোৱালপাৰা জিলাৰ ৰামপুৰৰ বাদুংডুপ্পা কলাকেন্দ্ৰত অহা ১৫ ডিচেম্বৰৰ পৰা তিনিদিনীয়াকৈ আৰম্ভ হ'ব ত্ৰয়োদশ সংস্কৰণৰ ‘আণ্ডাৰ দ্য ছাল ট্ৰি’ (Badungduppa Kalakendra)। এই অনন্য নাট মহোৎসৱ প্ৰতি বছৰে শাল গছ বাগিচাৰ মাজত অনুষ্ঠিত হয় । ইয়াক সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ অধীনত সংগঠিত কৰা হৈছে । ইয়াত কোনো কৃত্ৰিম যন্ত্ৰ নাই । আনকি অভিনেতাসকলৰ কণ্ঠ বৃদ্ধি কৰিবলৈ মাইক্ৰ'ফোনৰো ব্য়ৱস্থা নাই । আয়োজকসকলে কেৱল বাঁহ আৰু খেৰ ব্যৱহাৰ কৰি মঞ্চ নিৰ্মাণৰ লগতে দৰ্শকৰ বহাৰ ব্যৱস্থা কৰি আহিছে ।

এই মহোৎসৱত ৭খন নাটক মঞ্চস্থ কৰা হ'ব (Drama festival at Rampur in Goalpara)। ইয়াৰে এখন নাটক শ্ৰীলংকাৰ পৰা অহা এটা নাট্যদলে অশগ্ৰহণ কৰিব । আনহাতে,ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ নাট্যদলেও অংশগ্ৰহণ কৰিব বুলি আয়োজকসকলে সদৰি কৰিছে । আণ্ডাৰ দ্য ছাল ট্ৰি’ পৰিচালন সঞ্চালন মদন ৰাভাই কয়,"‘আণ্ডাৰ দ্য ছাল ট্ৰি’ নাট্য মহোৎসৱৰ পৰৱৰ্তী সংস্কৰণ প্ৰয়াত শুক্ৰাচাৰ্য ৰাভাৰ অনুপস্থিতিত ঘূৰাই আনিবলৈ পাই আমি আনন্দিত হৈছো । অঞ্চলটোৰ নাট্যপ্ৰেমীসকলে আমাক দিয়া মৰম আৰু মৰমেৰে আমাক বিশ্বাস কৰাইছিল যে প্ৰকৃতিৰ কোলাত আমি কিছুমান শ্ৰেষ্ঠ নাটক উপস্থাপন কৰি যাব পাৰো ।" আণ্ডাৰ দ্য ছাল ট্ৰি’ৰ প্ৰতিষ্ঠাপক শুক্ৰাচাৰ্য ৰাভাই আৰম্ভ কৰা এই বিপ্লৱ অব্যাহত ৰাখিবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিব বুলি তেওঁ কয় (Drama festival at Badungduppa)।

এইবাৰ প্ৰদৰ্শন হ'বলগীয়া নাটকসমূহ হৈছে গোৱালপাৰাৰ ৰাভা ভাষাত ঋষি জোলংকা,মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰা বাংলা আৰু মাৰাঠী ভাষাত আলোৰ গান(পোহৰৰ গীত),শ্ৰীলংকাৰ পৰা ইংৰাজীত মোৰ মিঠা পচা ঐতিহ্য,পশ্চিম বংগৰ বাংলা ভাষাত আথো হিদিম্বা কোথা,অসমীয়াত এৰেন্দ্ৰাৰ মেটামৰ্ফ’ছিছ ,মুম্বাইৰ হিন্দীত ঝলকাৰি আৰু আহমেদাবাদৰ পৰা গুজৰাটী/হিন্দীত পঞ্চো ন’ভেছ ।

উল্লেখ্য় যে পূৰ্বৰ কেইবাটাও সংস্কৰণত দক্ষিণ কোৰিয়া, ব্ৰাজিল, পোলেণ্ড আৰু চুবুৰীয়া বাংলাদেশৰ নাট্যদলসমূহেও অংশগ্ৰহণ কৰিছিল । ২০০৮চনৰ পৰা “স্বচ্ছ নাট্য”ৰ আভাংগাৰ্ড আন্দোলনৰ নেতৃত্ব দি অঞ্চলটোৰ বহুলভাৱে সন্মানীয় নাট্য ব্যক্তিসকলৰ ভিতৰত অন্যতম প্ৰয়াত সুক্ৰাচাৰ্য্য় ৰাভাই প্ৰকৃতিৰ মাজতে সহ-অস্তিত্বৰ গুৰুত্বৰ বাৰ্তা প্ৰচাৰৰ বাবে নাট্য মহোৎসৱৰ আয়োজন কৰিছিল ।

২০০৮ চনৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই উৎসৱে আনক অনুকৰণ কৰাৰ পৰম্পৰা এৰাই চলি ঔপনিৱেশিক ‘আত্ম/অন্য’ বাইনাৰীক ওলোটা কৰি আত্ম-বাস্তৱায়নৰ জৰিয়তে বাস্তৱক পুনৰ সংজ্ঞায়িত কৰাৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰি আহিছে । প্ৰয়াত ৰাভা আৰু তেওঁৰ নাট্যদল বাদুংডুপ্পা কলাকেন্দ্ৰই মুকলি আকাশৰ তলত অনুষ্ঠিত কৰা নাট্য মহোৎসৱ ‘আণ্ডাৰ দ্য ছাল ট্ৰি’ৰ বাবে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি লাভ কৰে । ২০১৮ চনত শুক্ৰাচাৰ্য ৰাভাৰ মৃত্য়ু হয় । এই নাট্য মহোৎসৱ আয়োজনৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী, ৰাভা হাছং স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদ, ভাৰতীয় তেল নিগম আৰু বঙাইগাঁও শোধনাগাৰৰ পৰা আৰ্থিক সাহায্য লাভ কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰে পৰিচালন সঞ্চালক মদন ৰাভাই ।

