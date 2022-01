গোৱালপাৰা, 30 জাানুৱাৰী: ''ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচন সম্পৰ্কে কংগ্ৰেছ দলে লোৱা নাই কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত । বিজেপি বিৰোধী প্ৰত্যেক দলে প্ৰতিনিধি প্ৰেৰণ কৰাৰ চেষ্টা কৰাটো স্বাভাৱিক কথা। কংগ্ৰেছৰ সাত জনীয়া কমিটীয়ে বিজেপি বিৰোধী দলৰ সৈতে আলোচনা কৰি উমৈহতীয়া সিদ্ধান্তত উপনীত হোৱাৰ চেষ্টা চলাব । এআইএউডিএফে প্ৰাৰ্থীত্ব দিয়াটো একো বেয়া কথা হ'ব নোৱাৰে, এআই এউ ডি এফ দলৰ লগতো আলোচনা হ'ব ৷'' এই দাবী প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ (APCC president Bhupen Borah on Rajya sabha election) ৷

ইফালে, নিজৰ কবিতা সম্পৰ্কত মন্তব্য কৰিবলৈ গৈ মহাত্মা গান্ধীৰ বচন আওৰালে ভুপেন বৰাই (APCC president Bhupen Borah on his poem) । তেওঁ কয়, '' আলোচনা সমালোচনা মাজেৰে আমি জয়ৰ দিশে আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ। মোৰ নেতৃত্বত কবিতাৰ পৰিবেশৰ সৃষ্টি হৈছে । '' ইফালে, পেগাচাচ সম্পৰ্কে মন্তব্য কৰি বৰাই কয়, মোদীয়ে কেৱল নিৰ্বাচনত পৰাজিত হ’বলৈ হে ভয় কৰে, নিৰ্বাচনত জিকিবলৈ তেওঁ যিকোনো পৰ্যায়লৈ যাব পাৰে (APCC president Bhupen Bora Comments on Pegasus )।

বিৰোধীৰ সকলো কথা জানিবলৈ হে পেগাচাচ বুলিও তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে তেওঁ ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক লক্ষ্য কৰি তেওঁ পুনৰ কয়, কংসই উগ্ৰ সেনক কাৰাগাৰত ভৰাই যেনে দৰে ৰজা হৈছিল, ঔৰংজেৱ যেনে দৰে শ্বাজাহানক কাৰাগাৰত ভৰাই ৰজা হৈছিল, তেনেদৰে বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী জনে ৰাইজে পতা মুখ্যমন্ত্ৰীজনক নিৰ্বাসন দি আজি মুখ্যন্ত্ৰীৰ আসন দখল কৰিছে ৷

