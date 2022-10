গোৱালপাৰা, 4 অক্টোবৰ: ৰাজ্যত পুনৰ সংঘটিত হৈছে গণধৰ্ষণৰ ঘটনা (Gang rape in Assam) ৷ 24 ঘণ্টা নহওঁতেই গ্ৰেপ্তাৰ ধৰ্ষণকাণ্ড সংঘটিত কৰা তিনি লম্পটক (3 gang rape accused arrested in Goalpara ) ৷ ঘটনা অনুসৰি যোৱা 1 অক্টোবৰত গদাৰবৰী অঞ্চলত এগৰাকী কিশোৰীয়ে দিন দুপৰতে সম্পৰ্কীয় ভাতৃৰ সৈতে বিদ্যালয়ৰ পৰা আহি থকাৰ সময়তে তিনি যুৱকে আহি কিশোৰীগৰাকীক টনা টনি কৰে (Minor girl gang rape in Goalpara)৷

কিশোৰীক গণধৰ্ষণ কৰা তিনি লম্পটক আটক

ভাতৃয়ে এই ঘটনা দেখি যুৱককেইজনক হকা বধা কৰোঁতেই যুৱককেইজনে কিশোৰটোক প্ৰহাৰ কৰি কিশোৰীগৰাকীক দলবদ্ধভাৱে ধৰ্ষণ কৰে (Minor girl gang rape) ৷ ইয়াৰ পিছতে কিশোৰীগৰাকীয়ে ঘৰৰ লোকক সকলো কথা অৱগত কৰে ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত আগিয়া থানাত ঘৰৰ লোকে ঘটনা সন্দৰ্ভত গোচৰ ৰুজু কৰে ৷ আৰক্ষীৰ প্ৰাথমিক তদন্তত কিশোৰীগৰাকীয়ে ঘটনা সংঘটিত কৰা যুৱককেইটাক চিনাক্ত কৰিব পৰা নাছিল ৷

পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষীয়ে নিজৰ চোৰাংচোৱা আৰু গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ সহযোগত তিনি যুৱকক মঙলবাৰে পুৱা আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷ আটকাধীন লম্পটকেইটা হৈছে মামুদ আলম, আক্কাছ আলী আৰু আজিবুল হক ৷ আটকাধীন তিনি অভিযুক্তৰে ঘৰ গোৱালপাৰা জিলাৰ গদাৰবৰী গাঁৱত ৷

