ডিমা হাছাও, ১৯ নৱেম্বৰ : অসমৰ অন্যতম পাহাৰীয়া জিলা ডিমা হাছাওৰ সদৰ হাফলঙত শনিবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল বিশ্ব ঐতিহ্য সপ্তাহ-২০২২ (World Heritage Week 2022)। ইয়াৰ লগত সংগতি ৰাখি হাফলং চৰকাৰী মহাবিদ্যালয়ত ৰাজ্যৰ প্ৰত্নতত্ত্ব বিভাগৰ উদ্যোগত আৰু ডিমা হাছাও জিলা প্ৰশাসন আৰু উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ সহযোগিতাত "International Seminar Archaeological Heritage of India & It's Cross Cultural ties with South Asia" শীৰ্ষক চেমিনাৰ অনুষ্ঠিত হয় ।

১৯ নৱেম্বৰৰ পৰা ২৫ নৱেম্বৰলৈ চলিব এই বিশ্ব ঐতিহ্য সপ্তাহ-২০২২ (World Heritage Week 2022 in Dima Hasao)। শনিবাৰে চেমিনাৰৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাবে উপস্থিত থাকে ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগু । লগতে বিশিষ্ট অতিথি হিচাবে অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে ৰাজ্যৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰ্লোচা । ইয়াৰ উপৰিও এই আন্ত:ৰাষ্ট্ৰীয় চেমিনাৰত উপস্থিত থাকে ৰাজ্যৰ আদিবাসী আৰু উপজাতি বিশ্বাস আৰু সাংস্কৃতিক বিভাগৰ সচিব এছ আৰ ভূঞা, ডিমা হাছাও জিলাৰ উপায়ুক্ত নাজৰিন আহমেদ, উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ সচিব টি টি দাওলাগাপু ।

আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চেমিনাৰত বিশিষ্ট বক্তা হিচাবে উপস্থিত থাকে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মেলবৰ্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক লুইচ চেওয়ান, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক ডঃ উত্তম বাথাৰি আৰু নেহু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক তিলক ঠাকুৰীয়া । বিশ্ব ঐতিহ্য সপ্তাহ উপলক্ষে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চেমিনাৰত উপস্থিত থাকি অসমৰ শিক্ষা মন্ত্ৰীয়ে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰাচীন স্মৃতিস্তম্ভৰ লগতে ভাষা-সংস্কৃতি আৰু পৰিচয় সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব লাগিব বুলি কয় ।

মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয় যে বিশ্ব ঐতিহ্য সপ্তাহ আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে ডিমা হাছাও জিলাত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাজ্যৰ প্ৰত্নতত্ব বিভাগে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চেমিনাৰৰ আয়োজন কৰিছে । তেওঁ কয় ডিমা হাছাও জিলাত অতি প্ৰাচীন কালৰ শিলৰ জাৰ (Stone jar) পোৱা গৈছে । ডিমা হাছাও জিলাত বিশ্বৰ আটাইতকৈ বেছি এই প্ৰাচীন শিলৰ জাৰসমূহ উদ্ধাৰ হৈছে আৰু এই প্ৰাচীন শিলৰ জাৰসমূহ ইউনেস্কোত ১০০ শতাংশ সংৰক্ষণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

মন্ত্ৰীগৰাকীৰ মতে ডিমা হাছাও জিলাত ৫০০তকৈ অধিক প্ৰাচীন শিলৰ জাৰ আৰু স্মৃতিস্তম্ভ আছে আৰু এই স্মৃতিস্তম্ভ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়াব (Stone jar found in Dima Hasao)। আনহাতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চেমিনাৰত ভাগ লোৱা বিশেষজ্ঞসকলে ডিমা হাছাও জিলাৰ বিভিন্ন স্থান পৰিদৰ্শন কৰিব । উল্লেখ্য যে ২০২০ চনত ডিমা হাছাও জিলাৰ ১১ টা স্থানত উদ্ধাৰ হৈছিল প্ৰাচীন কালৰ শিলৰ জাৰ । ইফালে জংবংলো গাঁৱত বিশ্বৰ অধিক সংখ্যক অৰ্থাৎ ৫৪৪ টা শিলৰ জাৰ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ।

