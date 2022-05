প্ৰকৃতিৰ ৰোষত ডিমা হাছাও । বানপানী আৰু ভূমিস্খলনৰ ফলত হাজাৰ হাজাৰ লোক গৃহহীন (Flood and landslide in Dima Hasao)। শিবিৰত আশ্ৰয় গ্ৰহণ লোকসকলৰ । বায়ু সেনাৰ হেলিকপ্টাৰৰ জৰিয়তে জিলাখনলৈ খাদ্য সামগ্ৰী যোগান ।

বৰাকৰ পৰিস্থিতিক লৈ কেবিনেটত গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত

ৰাজ্যৰ ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতিক লৈ উদ্বিগ্ন ৰাজ্য চৰকাৰ । বান সাহাৰ্যৰ বাবে কেন্দ্ৰই ১০০০ কোটি টকা দিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে, ইতিমধ্যে জিলাসমূহলৈ ১৫০ কোটি টকা মুকলি কৰি দিয়া হৈছে । 'ফ্লাই বিগ' বিমানৰ যোগেদি বৰাকত আবদ্ধ লোকসকল কাইলৈৰ পৰা দহ দিন গুৱাহাটীলৈ আহিব পাৰিব বুলি জনাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ।

Assam floods: বৰাক উপত্যকাৰ তিনিখন জিলাত প্ৰশাসনৰ হাই এলাৰ্ট

বৰাক উপত্যকাৰ তিনিখন জিলাত বান পৰিস্থিতি ক্ৰমাৎ ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে (High alert issued to three districts of Barak Valley)। বুধবাৰে সন্ধিয়া বৰাক আৰু কুশিয়াৰা নৈৰ বিপদ সীমাৰ দুই ছেন্টিমিটাৰ ওপৰত প্ৰবাহিত হৈছে । বৰাক উপত্যকাৰ তিনিখন জিলাত প্ৰশাসনৰ হাই এলাৰ্ট (High alert issued to three districts of Barak Valley)৷

কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা বহিষ্কাৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী নীলমণিসেন ডেকাক

দলীয় অনুশাসন ভংগ কৰাৰ অভিযোগত বুধবাৰে এক নিৰ্দেশ যোগে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী নীলমণিসেন ডেকাক দলৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰে (APCC expels senior congress leader Nilamoni Sen Deka)। প্ৰায়ে বিতৰ্কিত মন্তব্যৰে সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰা কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা নীলমণি সেন ডেকাই শেহতীয়া বিধানসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ শোচনীয় পৰাজয়ৰ পাচত দলৰ বিৰুদ্ধে কেতবোৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ আনিছিল ।

প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বক 'পাগল'-'গাধ' আখ্যা নীলমণিৰ

প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী নীলমণিসেন ডেকাক বহিষ্কাৰ কৰাৰ কথা সদৰী কৰাৰ পিছতেই প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বক উভতি ধৰিছে নীলমণিসেন ডেকাই (Nilamonisen Deka react on APCC decision)। প্ৰচণ্ড ক্ষোভ ব্যক্ত কৰি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তেওঁ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বক ‘পাগল' হোৱা বুলি মন্তব্য কৰে ।

প্ৰধান শিক্ষয়ত্ৰীয়ে বিদ্যালয়লৈ গো মাংস অনাক লৈ বিতৰ্ক

গো মাংসক কেন্দ্ৰ কৰি গোৱালপাৰাৰ হুৰকাচুঙিত দেখিবলৈ পোৱা যায় এক উত্তেজনাময় পৰিৱেশ (Tense situation in Goalpara) ৷ গুণোৎসৱৰ মাজতে হুৰকাচুঙি এম ই স্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষয়ত্ৰীয়ে বিদ্যালয়লৈ আনিলে গো মাংস (Head teacher brings beef to school)৷ এই খবৰ বিয়পি পৰাৰ পাছতে এক উত্তেজনাময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় গোৱালপাৰাৰ হুৰকাচুঙিত ৷

ডলু চাহ বাগিছাৰ উচ্ছেদক লৈ ৰাজ্যজুৰি আটছাৰ বিক্ষোভ

ৰাজ্যজুৰি আটছাৰ বিক্ষোভ ৷ হাতত প্লে কাৰ্ড লৈ প্ৰতিবাদকাৰীসকলে চৰকাৰ বিৰোধী বিভিন্ন শ্ল’গানেৰে ৰাজ্যজুৰি উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ৷ প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ দাবী, শিলচৰৰ ডলু চাহ বাগিছাকে ধৰি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰশাসনে চলাই থকা উচ্ছেদ অভিযান বন্ধ কৰক চৰকাৰে (Eviction drive at Doloo tea estate) ৷

ৰাজ্যৰ পাঁচ লক্ষাধিক হিতাধিকাৰিলৈ প্ৰদান কৰা হ'ব PMAY আঁচনিৰ ধন: ৰঞ্জিত দাস

বৃহস্পতিবাৰে ৰাজ্যৰ পাঁচ লক্ষাধিক হিতাধিকাৰিলৈ প্ৰদান কৰা হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ গৃহ আৱন্টন আৰু পুঁজি ৷ এই আঁচনিৰ জৰিয়তে 5 লাখ 10 হাজাৰ গৃহ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব বুলি সংবাদ মাধ্যমযোগে সদৰী কৰে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে ৷ উক্ত অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, কেন্দ্ৰীয় গ্ৰামোন্নয়ণ মন্ত্ৰী গিৰিৰাজ সিং আৰু অসম চৰকাৰৰ কেইবাজনো মন্ত্ৰী ৷

ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলাতে স্থাপন হ'ব অমৃত সৰোবৰ: ৰঞ্জিত দাস

গোলাঘাটৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰক বিশেষ নিৰ্দেশনা- ভাৰত চৰকাৰৰ 'আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ' উপলক্ষে স্বাধীনতা সংগ্ৰামত থকা অৰিহণাৰ বাবে ৰাজ্যৰ ভিতৰতে গোলাঘাট জিলাত জলজীৱন মিচনৰ কাম হ'ব লাগিব ক্ষীপ্ৰতৰ ৷ গোলাঘাটত উপস্থিত হৈ মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসৰ এই মন্তব্য ৷

বিভিন্ন দাবীৰে মহানগৰীত অংগনবাদী কৰ্মী-সহায়িকাৰ প্ৰতিবাদ

গ্ৰেচুইটি প্ৰদান, অৱসৰৰ বয়স ৬৫ বছৰ ধাৰ্যকৰণ আৰু অৱসৰকালীন সাহায্য অবিহনে অৱসৰ প্ৰদান নকৰাৰ দাবীত বুধবাৰে সমাজকল্যাণ বিভাগৰ সঞ্চালকালয়ৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে অংগনবাদী কৰ্মী আৰু সহায়িকাসকলে (Anganwadi worker demands for retirement compensation)।