উমৰাংছুস্থিত নীপকোৰ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পত জল বিস্ফোৰণ (Water explosion at Neepco Hydro Power Plant) ৷ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পত হোৱা এই জল বিস্ফোৰণত ইতিমধ্যে তিনি গৰাকী কৰ্মচাৰীৰ মৃত্যুৰ বাতৰি আহিছে ।

চৰকাৰৰ পৰা পাবলগীয়া ধন নাপাই মানসিকভাৱে ভাঙি পৰিছে বহু আলফা কেডাৰ ৷ বাধাগ্ৰস্ত হৈছে পৰিয়াল পোহপাল দিয়া, সন্তানক পঢ়ুওৱাৰ ক্ষেত্ৰত (ULFA suffers financial crisis)৷ ইটিভি ভাৰতৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক গৌতম বৰুৱাৰ সৈতে হোৱা টেলিফোনিক বাৰ্তালাপত এনেদৰে ক’লে আলফা নেতা অনুপ চেতিয়াই ৷

বিশ্বত আজি নিশ‍া ৮.৩০ বজাৰ পৰা ৯.৩০ বজালৈ বৈদ্যুতিক পোহৰ পৰিহাৰ কৰি ধৰিত্ৰী ঘণ্ট‍া পালন কৰা হ'ব । অসম শক্তি বিতৰণ কোম্পানী লিমিটেডে ৰাজ্যবাসীক নিশা ৮.৩০ বজাৰ পৰা ৯.৩০ বজালৈকে বিদ্যুতৰ ছুইছ বন্ধ কৰি ৰ‍াখিবলৈ আহ্বান জনাইছে ।

আগন্তুক গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনত (GMC Election 2022) মাত্ৰ কেইটামান ৱার্ডহে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ বাবে অগপক মিত্ৰদল বিজেপিয়ে এৰি দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে । দুয়োটা দলে অনানুষ্ঠানিকভাৱে সদৰী কৰা অনুসৰি পূব গুৱাহাটী আৰু দিছপুৰ সমষ্টিৰ ৱার্ডসমূহৰ ভিতৰত বিজেপিয়ে অগপক এটাকৈ ৱার্ড এৰি দিব ।

মহিলা ক্ৰিকেটৰ জনপ্ৰিয়তা বৃদ্ধি হৈছে । অহা বছৰৰ পৰা মহিলাৰ আইপিএল অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে (Women's IPL is likely to be held from next year)। পুৰুষৰ আইপিএলৰ কেইবাটাও ফ্ৰেঞ্চাইজিয়ে মহিলা আইপিএলত বিনিয়োগ কৰিবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে । শুকুৰবাৰে বিচিচিআইয়ে এই সম্পৰ্কে কৰিলে এক বিশেষ ঘোষণা ।

গঁড় খেদিবলৈ গৈ মাজুলীত বন্দী হ’ল হৰি প্ৰসাদ আৰু লক্ষী প্ৰসাদ (Hariprashad and Lakshmiprashad trapped in Majuli) ৷ হৰি প্ৰসাদ আৰু লক্ষী প্ৰসাদক লৈ এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে বন বিভাগ । দুয়োকে খাদ্যৰ যোগান ধৰিছে গাঁৱৰ ৰাইজে । উল্লেখ্য যে, যোৱা বছৰ ডিচেম্বৰ মাহৰ পৰা কাজিৰঙা পৰা ওলাই অহা তিনিটাকৈ গঁড়ে তাণ্ডৱ চলাইছিল মাজুলীৰ বিভিন্ন অঞ্চলত (Rhino from Kaziranga in Majuli)। গঁড়ৰ আক্ৰমণ এজন লোক নিহতও হৈছিল ।

গড়ৰ খড়্গৰ ব্যৱসায় কৰি আৰক্ষীৰ জালত পৰিল পিতা-পুত্ৰ ৷ 23 মাৰ্চত এটা খড়্গ উদ্ধাৰৰ পিছতে খড়্গ সৰবাৰহৰ অভিযোগত কাৰ্বি আংলং আৰক্ষীয়ে আটক কৰে পিতা-পুত্ৰক (father-son arrested for rhino horn smuggling)৷

ধোঁৱাচাঙত উঠিল প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ স্বপ্নৰ 'জল জীৱন আঁচনি'(Jal Jeevan Mission in Assam) । 'ঘৰ ঘৰ নল', 'হৰ ঘৰ নল' আদি শ্লোগানসমূহ যেন এক প্ৰহসন বোকাখাতত(Poor implementation of Jal Jeevan Scheme in Bokakhat) ।

শনিবাৰে পুৱা পুনৰ 80 পইচাকৈ বৃদ্ধি পালে পেট্ৰ'ল-ডিজেলৰ মূল্য (Petrol diesel prices hiked) ৷ ৰাজধানী দিল্লীত বৰ্তমান প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰ'লৰ মূল্য 98.61 টকা আৰু ডিজেলত 89.87 টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে ।

ধুমুহাৰ ফলত গছৰ তলত আশ্ৰয় লোৱাই কাল হ’ল কমাৰবন্ধাৰ দ-গোঁহাই গাঁৱৰ হেমকান্ত বৰাৰ । শুকুৰবাৰে নিশা এডাল প্ৰকাণ্ড জৰী গছ উভালি পৰি মৃত্যু ঘটে 63 বছৰীয়া হেমকান্ত বৰা (one man died due to storm in Golaghat) নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিৰ ৷