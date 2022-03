উমৰাংছুস্থিত নীপকোৰ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পত জল বিস্ফোৰণ (Water explosion at Neepco Hydro Power Plant) ৷ বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা একেলেথাৰিয়ে হোৱা বৰষুণৰ ফলতে এই অঘটন সংঘটিত হোৱা বুলি অনুমান কৰিছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে ৷

চৰকাৰৰ পৰা পাবলগীয়া ধন নাপাই মানসিকভাৱে ভাঙি পৰিছে বহু আলফা কেডাৰ ৷ বাধাগ্ৰস্ত হৈছে পৰিয়াল পোহপাল দিয়া, সন্তানক পঢ়ুওৱাৰ ক্ষেত্ৰত (ULFA suffers financial crisis)৷ ইটিভি ভাৰতৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক গৌতম বৰুৱাৰ সৈতে হোৱা টেলিফোনিক বাৰ্তালাপত এনেদৰে ক’লে আলফা নেতা অনুপ চেতিয়াই ৷

অসম হজ কমিটিৰ অধ্যক্ষ নেকিবুৰ জামানে আগন্তক হজযাত্ৰা সন্দৰ্ভত শনিবাৰে ডিব্ৰুগড়ত হজ কমিটিৰ বিষয়ববীয়াৰে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত মিলিত হয়(Nekibur Zaman meeting in Dibrugarh on Haj pilgrims) ৷ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা তথা হজ কমিটিৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে এইবাৰ পূৰ্বতকৈ ব্যতিক্ৰমী ৰূপত হজযাত্ৰা কৰাত গুৰুত্ব দিয়ে । তেওঁ ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰে এই সন্দৰ্ভত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰো কথা ব্যক্ত কৰে ।

এক লাখ নিবনুৱাক নিযুক্তি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথমটো পদক্ষেপ ৰাজ্য চৰকাৰৰ । শনিবাৰে অসম চৰকাৰে প্ৰকাশ কৰিছে দুটাকৈ বিজ্ঞাপন । সবিশেষ এই প্ৰতিবেদনত ৷

গঁড় খেদিবলৈ গৈ মাজুলীত বন্দী হ’ল হৰি প্ৰসাদ আৰু লক্ষী প্ৰসাদ (Hariprashad and Lakshmiprashad trapped in Majuli) ৷ হৰি প্ৰসাদ আৰু লক্ষী প্ৰসাদক লৈ এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে বন বিভাগ । দুয়োকে খাদ্যৰ যোগান ধৰিছে গাঁৱৰ ৰাইজে । উল্লেখ্য যে, যোৱা বছৰ ডিচেম্বৰ মাহৰ পৰা কাজিৰঙা পৰা ওলাই অহা তিনিটাকৈ গঁড়ে তাণ্ডৱ চলাইছিল মাজুলীৰ বিভিন্ন অঞ্চলত (Rhino from Kaziranga in Majuli)।

ধোঁৱাচাঙত উঠিল প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ স্বপ্নৰ 'জল জীৱন আঁচনি'(Jal Jeevan Mission in Assam) । 'ঘৰ ঘৰ নল', 'হৰ ঘৰ নল' আদি শ্লোগানসমূহ যেন এক প্ৰহসন বোকাখাতত(Poor implementation of Jal Jeevan Scheme in Bokakhat) ।

ধুমুহাৰ ফলত গছৰ তলত আশ্ৰয় লোৱাই কাল হ’ল কমাৰবন্ধাৰ দ-গোঁহাই গাঁৱৰ হেমকান্ত বৰাৰ । শুকুৰবাৰে নিশা এডাল প্ৰকাণ্ড জৰী গছ উভালি পৰি মৃত্যু ঘটে 63 বছৰীয়া হেমকান্ত বৰা (one man died due to storm in Golaghat) নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিৰ ৷

শনিবাৰে পুৱা পুনৰ 80 পইচাকৈ বৃদ্ধি পালে পেট্ৰ'ল-ডিজেলৰ মূল্য (Petrol diesel prices hiked) ৷ ৰাজধানী দিল্লীত বৰ্তমান প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰ'লৰ মূল্য 98.61 টকা আৰু ডিজেলত 89.87 টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে ।

গড়ৰ খড়্গৰ ব্যৱসায় কৰি আৰক্ষীৰ জালত পৰিল পিতা-পুত্ৰ ৷ 23 মাৰ্চত এটা খড়্গ উদ্ধাৰৰ পিছতে খড়্গ সৰবাৰহৰ অভিযোগত কাৰ্বি আংলং আৰক্ষীয়ে আটক কৰে পিতা-পুত্ৰক (father-son arrested for rhino horn smuggling)৷

দীৰ্ঘদিন ধৰি গুৱাহাটীবাসীয়ে বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ সমস্যাত (Pure drinking water problem in Guwahati) ভূগি আহিছে । বিশুদ্ধ খোৱাপানী যোগানৰ দাবীত মহানগৰীৰ চানমাৰিত বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ (AASU Protest in Guwahati) । স্থানীয় ৰাইজৰ প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ ।