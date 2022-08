কংগ্ৰেছৰ পৰা পদত্যাগ প্ৰবীন কংগ্ৰেছী নেতা গুলাম নবী আজাদৰ (Ghulam Nabi Azad resigns from Congress)৷ বৰ্ষীয়ান নেতা গৰাকীয়ে দলৰ প্ৰাথমিক সদস্য পদকে ধৰি কংগ্ৰেছৰ সকলো পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে (resignation letter to Sonia Gandhi) ।

গোৱালপাৰাত জেহাদী গ্ৰেপ্তাৰ (Jihadi arrested in Goalpara Assam) । আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে মুফটি হাফিজুল ৰহমান নামৰ জেহাদীটোক । হাফিজুল ৰহমানক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে সোধা-পোছাৰ কাৰণে আটক কৰিছিল ।

আলফা (স্বাধীনৰ) শিবিৰৰ পৰা পলায়ন কৰা দুই সদস্যক আটক কৰে ভাৰত -ম্যানমাৰ সীমান্তত আছাম ৰাইফলছে ৷ শুকুৰবাৰে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ভাৰত-ম্যানমাৰ সীমান্তৰ ঘন জংঘলৰ পৰা দুই সদস্যক আটক কৰি খুনছাৰ আছাম ৰাইফলছৰ জিম্মলৈ প্ৰেৰণ কৰে ৷

গোৱালপাৰাত পুনৰ আন এটা জেহাদী গ্ৰেপ্তাৰ (Jihadi arrested in Goalpara)। আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে মুফতি হাফিজুল ৰহমানক। প্ৰথম অৱস্থাত আৰক্ষীয়ে সোধ-পোছৰ বাবে আটক কৰিছিল হাফিজুলক । সোধ-পোছৰ অন্ততঃ আৰক্ষীয়ে আজি গ্ৰেপ্তাৰ কৰে চতুৰ্থটো জেহাদীক ৷

বুধবাৰে নিশা টেক্সাছৰ ডালাছৰ এখন পাৰ্কিং লটত চাৰিগৰাকী ভাৰতীয় মূলৰ আমেৰিকান মহিলাৰ এটা দলক আক্ৰমণ কৰে এগৰাকী মেক্সিকান মূলৰ আমেৰিকান মহিলাই (Texas police arrests woman for assault )৷ প্লেনোৰ এছমেৰাল্ডা আপটন নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে ভাৰতীয় মূলৰ মহিলাৰ দলটোক গালি গালাজ পাৰাৰ লগতে তেওঁ ভাৰতীয়সকলক ঘিণ কৰে বুলি কৈ অশ্লীল শব্দ প্ৰয়োগ কৰে ৷

যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত খুবেই জনপ্ৰিয় হৈ উঠা কংগ্ৰেছ নেত্ৰীগৰাকীক দললৈ নিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে বিজেপি দলে (BJP trying to joined Congress leader Ankita Dutta) । বৃহস্পতিবাৰে চৰাইদেউৰ সোণাৰিত মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ (Ankita Dutta protest against price hike) কৰিবলৈ আহি যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী অংকিতা দত্তই বিজেপিয়ে অফাৰ দিয়াৰ পাছতো তেওঁ কিয় কংগ্ৰেছ দল এৰা নাই সেই সন্দৰ্ভত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত নিজৰ মত ব্যক্ত কৰে (Ankita Dutta denied to join BJP) ।

নতুনকৈ প্ৰাদেশিকীকৃত ১৯৫ খন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ক একত্ৰিকৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰে আন বিদ্যালয়ৰ সৈতে চামিল কৰাৰ বাবে জাৰি কৰা হৈছে জাননী (List of secondary schools merged published) । মাধ্যমিক শিক্ষা সঞ্চালয়কালয়ে প্ৰকাশ কৰিছে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ৰ তালিকা । ২১খন জিলাৰ মুঠ ১৯৫ খন বিদ্যালয় আন বিদ্যালয়ৰে শীঘ্ৰে চামিলকৰণৰ নিৰ্দেশ (195 schools will be amalgamation with other schools)।

সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল অভিনেতা জয়ন্ত দাসৰ ভিডিঅ' (Actor Jayant Das)। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীৰ গাড়ী চালক তাহেৰ আলীক । হোমগাৰ্ড জনৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা নল'বলৈ আৰক্ষীৰ প্ৰতি আহ্বান অভিনেতা দাসৰ।

অনুপম খেৰে বৰ্তমানে চলি থকা বলীউড আৰু দক্ষিণৰ চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগৰ মাজৰ বিতৰ্কক লৈ মত প্ৰকাশ কৰিছে (Anupam kher on bollywood vs south film controversy ) ৷ কি ক’লে অভিনেতাজনে সবিশেষ জানিবলৈ আগলৈ পঢ়ক -

২৬ আগষ্টত অনুপম খেৰ আৰু কিৰণ খেৰৰ বিবাহে গৰকিলে 37 টা বছৰ ৷ এই বিশেষ দিনটোত অভিনেতা অনুপম খেৰ নষ্টালজিক হৈ পৰিছে ৷ বিয়াৰ মণ্ডপৰ পৰা কিৰণৰ সৈতে এখন পুৰণা ফটো অনুৰাগীৰে সৈতে শ্বেয়াৰ কৰে তেওঁ (Anupam Kher Kirron Kher marriage) ৷