পুৱাই কামাখ্যা মন্দিৰত উপস্থিত মহাৰাষ্ট্ৰৰ একাংশ বিসম্বাদী বিধায়ক ৷ কামাখ্যাৰ পৰা পোনে পোনে বৰঝাৰ বিমান বন্দৰলৈ যাব একনাথ সিন্দেসহ বিসম্বাদী বিধায়ককেইগৰাকী ।

ৰাজ্যজুৰি অব্যাহত আছে জলপ্ৰলয় (Assam flood 2022) ৷ বানে জুৰুলা কৰিলে ৰাজ্যৰ এক তৃতীয়াংশ লোকক ৷ এমাহৰ ভিতৰত সকলো বানাক্ৰান্তক চৰকাৰী বান সাহাৰ্য প্ৰদানৰ আশ্বাস মন্ত্ৰীগৰাকীৰ ৷

দেশজুৰি এতিয়া উপকূলীয় আৰু অভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ ব্যৱস্থা ৰে'ল আৰু পথ পৰিবহণৰ পৰিপূৰক হোৱাৰ পথত আগবাঢ়িছে ৷ 2047 চনৰ ভিতৰত ভাৰতৰ সকলো বন্দৰকে বৃহৎ বন্দৰলৈ পৰিগনিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে মাষ্টাৰ প্লেনৰ পৰিকল্পনাকেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ (Master plan to upgrade all ports of India) ৷

এইবাৰ ৰাজ্যপালৰ কাষ পালেগৈ বিজেপি নেতা তথা মহাৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী দেৱেন্দ্ৰ ফাড়নাভিছ (Devendra Fadnavis meets Maharashtra governor) ৷ অতিশীঘ্ৰে বিধানসভাৰ শক্তি পৰীক্ষাৰ বাবে আহ্বান ৰাজ্যপালক ৷

ৰাজ্যত বৃদ্ধি পাইছে ভুৱা কিন্নৰৰ সংখ্যা (Fake transgender people are on rising) । যাৰ বাবে প্ৰকৃত কিন্নৰ সকলৰ লগতে ভাবুকি আহি পৰিছে জনসাধাৰণৰ ওপৰতো । বিভিন্ন সময়ত ধন দাবী অথবা ধন নিদিলে অসভ্য আচৰণ কৰি এক অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে ভুৱা কিন্নৰসকলে ।

প্ৰায় ডেৰমাহে ৰেল যাতায়ত বন্ধ হৈ থকা ডিমা হাছাওৰ পাহাৰ লাইনত পুনৰ আৰম্ভ হ‘ব ৰেলসেৱা (Railway services will be resumed on the Dima Hasao Hill Line) ৷ 30 জুনৰ পৰা শিলচৰ নিউ হাফলঙৰ মাজত চলাচল কৰিব এখন বিশেষ যাত্ৰীবাহী ৰেল । মঙলবাৰে বিয়লি উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেল কৰ্তৃপক্ষই এক জাননী যোগে জনালে এই তথ্য ।

বৰপেটা সত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (CM Himanta Biswa Sarma in Barpeta)৷ মন্ত্ৰী ৰণজিৎ কুমাৰ দাসৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বৰপেটা সত্ৰত(Barpeta Satra) উপস্থিত হৈ সত্ৰত সেৱা জনায় ৷ বৰষুণৰ মাজতে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই বৰপেটা সত্ৰত সেৱা জনোৱাৰ পাচতে পাটবাউসীলৈ যাত্ৰা কৰে ৷ পাটবাউসীত বানাক্ৰান্তই আশ্ৰয় লোৱা শিবিৰ পৰিদৰ্শন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৷ আনহাতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পাটবাউসী সত্ৰও দৰ্শন কৰে (Patbaushi Satra)৷

মঙলবাৰে মৰাণত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা । কুলাংগাৰ পুত্ৰৰ হাতত প্ৰাণ গ'ল মাতৃৰ (Mother killed by son in Moran)। মৰাণৰ ডোমৰ দলং চাহ বাগিচাৰ ৬ নং লাইনত এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় । হত্যাকাৰী পুত্ৰৰ নাম গোপী কিষান । স্থানীয় ৰাইজে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি, ঘৰত কোনো কথাৰ বাবে হোৱা বাক বিতণ্ডাক কেন্দ্ৰ কৰি দাৰে মাতৃৰ মূৰত ঘপিয়াই হত্যা কৰে কুলাংগাৰ পুত্ৰই ।

ৰেডিশ্বন ব্লুত বাহৰ পাতি আছেহি মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালৰ ভাল বন্ধু এজনে ৷ অতি পুৰণি বন্ধুজনৰ আমন্ত্ৰণক্ৰমে মন্ত্ৰীগৰাকী হোটেলখনলৈ গৈ চাহ-কফি খাই অহাৰ কথা জনালে সংবাদ মাধ্যমত ৷ অৱশ্যে মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজনীতিৰ(Maharashtra political crisis) বিষয়ে একো আলোচনা নকৰিলে বুলি স্পষ্টকৈ ক’লে অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷ অম্বুবাচী মেলা, অসমৰ জলবায়ু ইত্যাদি বিষয়তহে বোলে চলিল দুই বন্ধুৰ মাজত কথা-বতৰা ৷

উদয়পুৰ চহৰত দিন দুপৰতে এজন যুৱকক নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰা হৈছিল । তাৰ পাচত উদয়পুৰত সৃষ্টি হৈছিল এক উত্তেজনাময় পৰিস্থিতি ৷ যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাজস্থান চৰকাৰে ৰাজ্যজুৰি 24 ঘণ্টাৰ বাবে ইণ্টাৰনেট সেৱা বন্ধ কৰি ৰাখিবলৈ নিৰ্দেশ (Section 144 imposed in Rajasthan)দিয়াৰ লগতে 30 দিনৰ বাবে সমগ্ৰ জিলাখনতে জাৰি কৰা হৈছে 144 ধাৰা ৷