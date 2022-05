আইনৰ শাসন হাতত তুলি লোৱা দোষী আৰক্ষী বিষয়া, থানা জ্বলোৱা এচাম দুৰ্বৃত্ত আদি সকলোৰে বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী ৷ আৰক্ষীৰ জিম্মাত ছফিকুল ইছলামৰ মৃত্যু আৰু একাংশ দুষ্কৃতিকাৰীৰ দ্বাৰা থানা জ্বলাই দিয়াৰ ঘটনাক তীব্ৰ নিন্দা আৰু সমস্ত ঘটনাৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ ন্যায়িক তদন্ত দাবী ৷ থানা জ্বলোৱা দুষ্কৃতিকাৰীসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ আইনগত শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনোৱাৰ লগতে ৰাজ্যত আইনৰ শাসন প্ৰতিষ্ঠাৰ দাবী(CPIM demands ensuring rule of law in the state) ৷

আবুধাবিত অনুষ্ঠিত হ’ব এই বৰ্ষৰ মুয়াইথাই বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপ(Muaythai World Championship in Abu Dhabi) ৷ এই মেগা ইভেণ্টত দেশক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব দুজনীয়া এটা খেলুৱৈ(Tripura athletes represent India)ৰ দলে ৷ দুয়োগৰাকীৰ খেলুৱৈ ত্ৰিপুৰাৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

বটদ্ৰৱা আৰক্ষী থানা জ্বলোৱা ঘটনাৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অভিযোগত পুনৰ আন এজনক গ্ৰেপ্তাৰ নগাঁও আৰক্ষীৰ । এই পৰ্যন্ত ২২ জনকৈ অভিযুক্তক আটক (22 accused involved in Batadraba police station attack)। ইয়াৰে ৬ জনক গ্ৰেপ্তাৰ ।

দিন দুপৰতে ভয়ংকৰ আক্ৰমণ বটদ্ৰৱা আৰক্ষী থানাত (Mob torched Batadrava police station) । নগাঁৱৰ বটদ্ৰৱা ছালনাবড়িৰ ছফিকুল ইছলাম নামৰ এজন যুৱকৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই এইদৰে ভয়ংকৰ আক্ৰমণ চলিল বটদ্ৰৱা আৰক্ষী থানাত ।

ৰাজ্যত ক্ৰমাৎ জটিলৰূপ ধাৰণ কৰিছে বান পৰিস্থিতিয়ে(Flood situation become critical in Assam) । দেওবাৰে নলবাৰীৰ ধৰ্মপুৰৰ বান পৰিস্থিতি বুজ ল’বলৈ উপস্থিত হয় মন্ত্ৰী চন্দ্ৰ মোহন পাটোৱাৰী (Chandra Mohan Patowary visits flood effected area of Dharmapur)৷

"বটদ্ৰৱা থানাত অগ্নিসংযোগ কৰা ঘটনাত কোনো তৃতীয় শক্তি জড়িত হৈ আছে" ৷ এই দাবী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৰাজনৈতিক সচিব তথা নলবাৰীৰ বিধায়ক জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ ৷

আৰক্ষীৰ জিম্মাত এজন যুৱকৰ মৃত্যুৰ পাছত একাংশ উত্তেজিত লোকে বটদ্ৰৱা আৰক্ষী থানাত অগ্নি সংযোগ কৰা ঘটনাৰ(Mob sets fire in Batadrava police station) লগত জড়িত মহিলাসহ 21 জন লোকক এই পৰ্যন্ত আটক কৰা হৈছে ৷ ইয়াৰোপৰি অধিক অপৰাধীৰ সন্ধানত ভিডিঅ’ ফুটেজ নিৰীক্ষণ কৰি আছে আৰক্ষীয়ে ৷ থানা জ্বলোৱা কাণ্ডৰ লগত জেহাদী সংগঠনৰ লোক জড়িত থকাৰ সন্দেহতো আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত ৷

কপিলী আৰু নিশাৰী নদীৰ জলপৃষ্ঠ কিছু হ্ৰাস পাইছে ৷ অৱশ্যে কামপুৰত এতিয়াও বহু বাসগৃহ আৰু ৰাজপথ ডুব গৈ আছে পানীৰ তলত ৷ সেয়ে বন্যাৰ্তক সকাহ দিয়াৰ উদ্দেশ্যে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কামপুৰত দেওবাৰে বিতৰণ কৰা হয় বান সাহায্য (Flood Relief distribution at kampur in Nagaon) ৷

আগন্তুক সময়ত ত্ৰিপুৰাৰ পৰা বিমানৰ যোগাযোগৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাব(Union Minister of Civil Aviation assures increase of flight numbers from Tripura) । দেওবাৰে অসামৰিক বিমান পৰিবহন দপ্তৰৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী জেনেৰেল ভি কে সিঙে সদৰি কৰে এই কথা ৷ মন্ত্ৰীগৰাকীৰ এয়াই প্ৰথমটো ত্ৰিপুৰা ভ্ৰমণ নহয় ৷ ইয়াৰ পূৰ্বে 1971 চনতো মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ত্ৰিপুৰা ভ্ৰমণ কৰিছিল ৷

দেওবাৰে শিলসাঁকোৰ উচ্ছেদিত পৰিয়ালৰ কাষত থিয় হ’ল অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈ (Lurinjyoti Gogoi in Shilshako) আৰু সাধাৰণ সম্পাদক জগদীশ ভূঞাৰ নেতৃত্বত এটা প্ৰতিনিধি দল ৷ প্ৰতিনিধি দলটোৱে উচ্ছেদিত পৰিয়ালৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে ৷