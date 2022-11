কাৰ্তিকেশ্বৰৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ সময়তে ওড়িশাৰ কেন্দ্ৰপাৰাৰ বালিয়া বজাৰত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড (Fire incident in Odisha)। আতচবাজী বিস্ফোৰণৰ ফলত প্ৰায় ৪০ গৰাকী লোক গুৰুতৰভাৱে আহত । ঘটনাৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে ।

হাউলীৰ লটাৰী খেলত তৃতীয়টো উপহাৰ হিচাপে ১৫ লাখ টকীয়া বাহন লাভ কৰিলে ননীৰাম বৰ্মন (Farmer got Tata Harrier in Howly lottery)। ননীৰাম বৰ্মন এজন কৃষক । বাহনখন বিক্ৰী কৰি খেতিৰ বাবে মাটি ক্ৰয় কৰিব কৃষকজনে ।

কমলাবাৰী-নিমাতী যাত্ৰাবাহী ফেৰী দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত ৷ SB বৈষ্ণৱী নামৰ যাত্ৰীবাহী ফেৰীখনে খুণ্ডিয়ালে পাৰ্কুপাইনত ৷ ফেৰীখনত আবদ্ধ 100 গৰাকীতকৈ অধিক যাত্ৰীৰ মাজত হাহাকাৰ ৷

তিনিদিন অতিক্ৰম কৰাৰ পাছতো ৰঞ্জিত বৰাৰ হত্যাকাৰীক এইপর্যন্ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই মহানগৰ আৰক্ষীয়ে । ২১ নৱেম্বৰৰ দিনা পূৰৱী ডেইৰীৰ বিতৰক ৰঞ্জিত বৰাক দিন-দুপৰতে পাঞ্জাবাৰীৰ ৰাজপথত গুলীয়াই হত্যা কৰা হৈছিল (Ranjit Bora murder case) । ৰঞ্জিত বৰাৰ হত্যাকাৰীৰ খবৰ দিওতালৈ মহানগৰ আৰক্ষীৰ ২ লাখ টকাৰ পুৰস্কাৰ ঘোষণা ।

বৰ্তমান সময়ত বহুতো প্ৰতিষ্ঠানে অবাঞ্ছিতভাৱে ব্যক্তিগত ঋণ আগবঢ়াবলৈ ওলাই আহিছে । জৰুৰীকালীন পৰিস্থিতিৰ সময়ত এই ঋণবোৰ সঁচাকৈয়ে উপযোগী । কিন্তু সম্পূৰ্ণ বিৱৰণ পৰীক্ষা নকৰাকৈ সেইবোৰ গ্ৰহণ কৰিলে আমাক এক বিত্তীয় সমস্যাত পেলাব পাৰে । মনত ৰাখিব যে এই ব্যক্তিগত ঋণবোৰত সদায় বিপদাশংকা থাকে । সেয়ে ঋণ এটা লোৱাৰ পূৰ্বে ভাল আৰু বেয়া গুণ পৰিমাপ কৰি লোৱাটো (Know about personal loans) ।

দুবছৰ পূৰ্বে প্ৰায় ১ কোটি ১৪ লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে ৰাইজে নিৰ্মাণ কৰিছিল দলংখন । ৮ মাহ পূৰ্বে লোক নিৰ্মাণ বিভাগে চমজি লোৱাৰ পাছৰে পৰা দলংখনৰ মেৰামতি হোৱা নাই (Lack of repair of the bridge)। বিভিন্ন স্থানত দলংখন ভাঙি গৈছে । ফলত যাতায়ত ব্যৱস্থা ব্যাহত হৈ পৰিছে । দলংখন মেৰামতি কৰাৰ লগতে তাত এখন পকী দলং নিৰ্মাণৰ দাবী জনাইছে ৰাইজে ।

চলিত বছৰত হৈ যোৱা দুটাকৈ বানত ৰাজ্যৰ 35 খন জিলাত 3 লাখতকৈ অধিক ঘৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে (Flood damages in Assam)। কিন্তু ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণৰ এক তথ্য মতে, এতিয়ালৈকে ৩০ শতাংশ নিৰ্ধাৰিত বান ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকে ক্ষতিপূৰণ পোৱা নাই (Flood damage report revealed government reluctance) ।

জনপ্ৰিয় অভিনেতা বিক্ৰম গোখালেৰ অৱস্থা বৰ্তমানে সংকটজনক (Vikram Gokhale health update) ৷ পুনেৰ দীননাথ মংগেশকাৰ হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে অভিনেতাজনক ৷ সবিশেষ আগলৈ-

মাজুলীয়ালৰ সপোন পূৰণৰ দিশে (Bridge to Majuli) ৷ প্ৰায় 5 মাহৰ বিৰতিৰ অন্তত পুনৰ আৰম্ভ হৈছে মাজুলীবাসীৰ এই সপোনৰ দলং খনৰ কাম । বুধবাৰে মাজুলীবাসী ৰাইজৰ সপোনৰ যোৰহাট সংযোগী দলঙৰ নিৰ্মাণ স্থলী পৰিদৰ্শন কৰে গড়মূৰ সত্ৰ সত্ৰাধিকাৰ পৰমানন্দ দেৱ গোস্বামীয়ে ৷

বিহালীৰ বাঘমাৰীত সাংবাদিকক আক্ৰমণ দুৰ্বৃত্তৰ ৷ গুলীয়াই প্ৰাণ নাশৰ ভাবুকি প্ৰদান ETV Bharat Assam ৰ বিশ্বনাথৰ পৰা সাংবাদিক হিচাপে কৰ্মৰত শ্ৰীমন্ত দাসক (Attack on Journalists) ৷ ঘটনা সন্দৰ্ভত থানাত এজাহাৰ দাখিল ৷