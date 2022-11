সোমবাৰে গগৈৰ ডায়ল’চিছ হোৱাৰ কথা আছিল যদিও আজি পুৱাৰ ভাগতেই তেঁও গুৰুতৰভাৱে পুনৰ অসুস্থ হৈ পৰে ৷ পৰিচালকগৰাকীৰ পুত্ৰ, চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক ৰূপক গগৈয়ে আজি পুৱা এই কথা ইটিভি ভাৰতক জানিবলৈ দিয়ে ৷ পিতৃক হেৰুৱাই শোকদগ্ধ হৈ পৰা ৰূপক গগৈয়ে আৰু জানিবলৈ দিয়ে যে আজি পুৱাৰ ভাগত তেওঁৰ স্বাস্থ্য অধিক বেয়া হৈ পৰাত ততাতৈয়াকৈ পুনৰ GMCH লৈ নিয়াৰ যো-জা কৰা হয় যদিও তেওঁ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে ৷

জোনাইৰ অংগনৱাড়ী কেন্দ্ৰৰ দুৰৱস্থা (Pathetic condition of anganwadi centre in Jonai)। গছৰ তলত, বাঁহৰ তলতে চলিছে কেন্দ্ৰবোৰ । স্থায়ী গৃহৰ অভাৱত গোহালিৰ পৰাই চলিছে অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ । শিক্ষা বিভাগ তথা চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ ৰাইজৰ ।

কলগাছিয়া ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত উদমাৰীত শুকুৰবাৰে জনপ্ৰিয় তথা পৰম্পৰাগত বাইছালি নাওখেলৰ(Baisali Na Khel in Barpeta) এখন নাও মুকলি কৰা হয় ৷ নাওখন মুকলি কৰাৰ পাছতেই উৎফুল্লিত ৰাইজে উপস্থিত হয় মৰাবেকী নদীৰ পাৰত । কিন্তু মৰাবেকীত অনুশীলন কৰা সময়তে নৈখনৰ মাজমজিয়াত ডুব যায় নাঁওখন ৷

কৰিমগঞ্জত এজন বাংলাদেশী যুৱক আটক হোৱাৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে (Karimganj railway station ) ৷ আগৰতলা বদৰপুৰ ৰে’লৰ পৰা আটক কৰা হৈছে মোহাম্মদ হাছান নামৰ এজন অবৈধ বাংলাদেশী যুৱকক (Illegal Bangladeshi youth detained at Karimganj railway station )। ৰে’লৰ যাত্ৰীসকলৰ যুৱকজনক দেখি সন্দেহৰ স়ষ্টি হোৱাত কৰিমগঞ্জ ৰে’ল আৰক্ষীক অৱগত কৰে ৷ ৰে’ল আৰক্ষীয়ে লগে লগে যুৱকজনক ৰে’লৰ পৰা আটক কৰি সোধপোছ কৰে ৷ যুৱকজনৰ নাম মহম্মদ হাছান বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

গুৱাহাটীৰ নটবমাত সংঘটিত হৈছে এক সন্দেহজনক হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা (Women suspicious murder in Guwahati) ৷ হাতীগাঁৱৰ নটবমাত নিজ বাসগৃহত এগৰাকী মহিলাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে (body rescued in Guwahati) ৷ বোৱাৰীগৰাকীক স্বামী আৰু পৰিয়ালে হত্যাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে (body rescued of women) ৷ হুছেইন আলী আহমেদ আৰু চুমি বেগম দম্পতীটোৱে নটবমাত বাস কৰিছিল ৷ শুকুৰবাৰে ৰহস্যজনকভাৱে মাছ ব্যৱসায়ী হুছেইন আলী আহমেদৰ পত্নী চুমি বেগম(২৪)ৰ মৃতদেহ ঘৰৰ কোঠাত উদ্ধাৰ হয় ৷

চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰিত হাতী-মানুহ সংঘাত দিনক দিনে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে (Man-Elephant conflict in Charaideo)। ইয়াৰ মাজতেই শুকুৰবাৰে সোণাৰিত বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত এজন লোক নিহত হয় (man killed in elephant attack at Sonari)। সোণাৰি নগা নদী বনগাঁৱৰ ড'লাণ্ড মুণ্ডা নামৰ লোকজনৰ বনৰীয়া হাতীৰ গচকত থিতাতে মৃত্য়ু হয় । খৰি লুৰিবলৈ যাওঁতে বনৰীয়া হাতীয়ে তেওঁক আক্ৰমণ কৰে । স্থানীয় ৰাইজে সন্ধিয়া মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰে ।

কৰিমগঞ্জ আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান অব্যাহত আছে (Anti drugs mission at Karimganj)। এইবাৰ অসম-মিজোৰাম সীমান্তত জব্দ কৰিলে বৃহৎ পৰিমাণ হেৰ'ইন । নিশা কৰিমগঞ্জৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নেতৃত্বত আৰক্ষীৰ এটা দলে ম্যানমাৰৰ পৰা মিজোৰাম হৈ অসমত প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগে MZ01G 3542 নম্বৰৰ এখন ব'লেৰোত তালাচী চলাই উদ্ধাৰ কৰে ডেৰ কিলোগ্ৰাম হেৰ'ইন (Heroin seized at Karimganj)।

চিৰাঙত ডাম্পাৰৰ দৌৰাত্ম অব্যাহত আছে । ডাম্পাৰৰ গতি ৰোধ আৰু পথ মেৰামতিৰ দাবীত এবছুৰ দুঘণ্টীয়া পথ অৱৰোধৰ কাৰ্যসূচী (ABSU road block)। বালি আৰু শিলৰ অবৈধ মহলসমূহৰ বিৰুদ্ধে তদন্তৰো দাবী এবছুৰ ।

চৰ্চাত দৰঙৰ ধূলাৰ ধৰ্ষণ-হত্যাকাণ্ড প্ৰসংগ (Dhula rape and murder case) ৷ তিনিদিনৰ বাবে CID ৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে দৰঙৰ নিলম্বিত আৰক্ষী অধীক্ষক ৰাজমোহন ৰায় আৰু দৰঙৰ অতিৰিক্ত জিলা দণ্ডাধীশ আশীৰ্বাদ হাজৰিকাক ৷

জনজাতিকৰণৰ প্ৰসংগকলৈ সংবাদমেলত সৰৱ ছয় জনগোষ্ঠী যৌথ মঞ্চৰ নেতৃত্ব (Six tribe joint forum)। সদৌ অসম কোচ ৰাজবংশী সন্মিলনীয়ে আহ্বান জনোৱা ১৪ নৱেম্বৰ আৰু ১৭ নৱেম্বৰৰ ধেমাজি আৰু শিমলুগুৰিৰ ৰে’লপথ অৱৰোধ কাৰ্যসূচীত ছয় জনগোষ্ঠী যৌথ মঞ্চৰ পূৰ্ণ সমৰ্থন । ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত কৰা হ'ব ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ ৷ ৰূপায়ণ কৰা হ’ব দিছপুৰ ঘেৰাও কাৰ্যসূচী । ২০২৪ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত অসমৰ পৰা বিজেপিক শূন্য কৰি দিয়াৰ হুংকাৰ ।