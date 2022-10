নাগালেণ্ডৰ ডিমাপুৰত নেচনেল ছ’চিয়েলিষ্ট কাউন্সিল অৱ নাগালেণ্ড চমুকৈ এন এছ চি এন (NSCN) আৰু অসম ৰাইফলছৰ (Assam rifles) মাজত সংঘটিত হৈছে সংঘাত (Argument between NSCN and Assam Rifles in Dimapur ) । শুকুৰবাৰে বিয়লি তৰ্কাতৰ্কিত লিপ্ত হয় এন এছ চি এন আৰু অসম ৰাইফলছৰ এটা দল ৷

গোৱালপাৰাত নিশ্চিত বিপদৰ পৰা কথমপি ৰক্ষা পৰিল তিনিটাকৈ বন্যহস্তী(Elephant stuck in pond) ৷ এটা দ’ খাৱৈৰ পৰা বন বিভাগে উদ্ধাৰ কৰিলে বন্যহস্তীকেইটা ৷ বন্যহস্তীৰ এটা বৃহৎ জাকে অঞ্চলটোত প্ৰৱেশ কৰি সন্ত্ৰাস চলোৱাত স্থানীয় লোকে বনাঞ্চললৈ খেদি পঠিয়াবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰখাৰ মাজতে দ’ খাৱৈত পৰি আৱদ্ধ হৈ পৰে বন্যহস্তীকেইটা (Wild Elephant Menace in Goalpara) ৷

ডিব্ৰুগড় পৰিবহণ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত ব্যাপক দুৰ্নীতি (Corruption in Dibrugarh DTO)! ধন নহ'লে একোৱে নকৰে বিষয়া-কৰ্মচাৰীয়ে ! কাৰ্যালয়ৰ কনিষ্ঠ সহায়ক দীতিমণি গগৈৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছতে নতুন নতুন ৰহস্য ফাদিল । পৰিবহণ বিষয়া সঞ্জীৱ হাজৰিকাকো আটক । শুকুৰবাৰে নিশাও বহু স্থানত চলিল দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ অভিযান ।

সমাগত অসম সাহিত্য সভাৰ নিৰ্বাচন (Assam Sahitya Sabha election 2022) । শুকুৰবাৰে অসম সাহিত্য সভাৰ যোৰহাটৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ পৰা মনোনয়ন পত্ৰ সংগ্ৰহ কৰে নাহেন্দ্ৰ পাদুনৰ লগতে য়েছে দৰ্জে ঠংছিয়ে (Yese Dorje Thonsi collected nomination paper) ।

গোৱালপাৰাত অব্যাহত আছে বন্যহস্তীৰ সন্ত্ৰাস(Wild Elephant Menace in Goalpara) ৷ শুকুৰবাৰৰ নিশা প্ৰায় 50 টা বন্যহস্তীৰ এটা জাকে খলেপাৰাৰ ধাননি পথাৰত প্ৰৱেশ কৰি বৃহৎ ভূমিৰ শালিধান খাই গচকি তহিলং কৰে । বন বিভাগৰ লোকো ব্যৰ্থ হৈছে বন্যহস্তীৰ জাকটোক খেদি পঠোৱাত ৷

মধ্যপ্ৰদেশৰ ৰেৱাত শুকুৰবাৰৰ মাজনিশা সংঘটিত হয় এক ভয়াবহ পথ দুৰ্ঘটনা (14 Killed in Madhya Pradesh bus accident) ৷ দুৰ্ঘটনাত প্ৰায় 14 জন লোক নিহত হোৱাৰ লগতে গুৰুতৰভাৱে আহত হয় 40 জনকৈ যাত্ৰী ৷ এখন যাত্ৰীবাহী বাছে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই খুন্দা মাৰে ট্ৰাকত ৷

কাৰ্বি আংলং জিলাৰ ৩৫৭৫ গৰাকী পৰম্পৰাগত ভিলেজ কাউন্সিলৰ সভাপতি, সম্পাদকসকলক আনুষ্ঠানিক নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ কৰা হয় (KAAC village council)। মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য ড৹ তুলিৰাম ৰংহাঙে বিতৰণ কৰে নিযুক্তি পত্ৰ ।

শুকুৰবাৰৰ পৰা চিচিমুখ ছোৱালী হাইস্কুলৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হৈছে TMPK, MMK আৰু টি এম এম কে ৰ অধিবেশন(TMPK and MMK and TMMK conference) । এক হাজাৰ প্ৰতিনিধিৰ লগতে ৰাইজৰ উপস্থিতিত উদুলি মুদুলি পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে চিচিমুখ হাইস্কুলৰ খেলপথাৰ ।

দীপাৱলীক লৈ ৰহাৰ মৃৎ (Poor condition of Pottery artist in Raha) শিল্পীসকলৰ মাজত বৃদ্ধি পাইছে ব্যস্ততা । দীপাৱলীত পোহৰেৰে ৰাজ্য উজলাই তোলাৰ লক্ষ্যৰে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে ৰহাৰ মৃৎ শিল্পীসকলো ব্যস্ত হৈছে । থলুৱা শিল্পীসকলে দিনে-নিশাই বৰ্তমান হাজাৰ-হাজাৰ মাটিৰ চাকি তৈয়াৰ কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে । দীপাৱলীত চীনা সামগ্ৰী, লাইট আদিক প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ থলুৱা শিল্পীসকলে মাটিৰ চাকি প্ৰস্তুত কৰি বজাৰ বিক্ৰীৰ বাবে সাজু কৰিছে ৷

ছুপাৰষ্টাৰ ছলমান খান ডেংগুত আক্ৰান্ত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে (Salman Khan news) । বিগ বছ 16ৰ শুকুৰবাৰৰ খণ্ডটো কৰণ জোহৰে হ’ষ্ট কৰাৰ পিছতে এই খবৰ বিয়পি পৰে ।