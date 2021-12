অসাধ্য সাধন কৰি কলিয়াবৰৰ এগৰাকী কণমানিয়ে স্থান দখল কৰিলে ইণ্ডিয়া বুক অৱ ৰেকৰ্ডচত (janaya enters name into India Book of Records) ৷ মাত্ৰ ১ মিনিটৰ ভিতৰত 77 টা চৰাইৰ নাম কৈ 4 বছৰীয়া জনয়া শৰ্মাই লাভ কৰিলে এই সফলতা ৷

এইবাৰ লখিমপুৰত চলিব ধঁপাত বিৰোধী অভিযান(Anti tobacco campaign in Lakhimpur) । ৭ ডিচেম্বৰৰ পৰা চলিব এই অভিযান ৷ জিলাখনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অতি জোৰদাৰ ৰূপত এই অভিযান চলোৱাৰ বাবে প্ৰশাসন, আৰক্ষী আৰু স্বাস্থ্য বিভাগে প্ৰস্তুতি চলাইছে ।

আজি ভাৰতীয় নৌ সেনা দিৱস (Indian Navy Day 2021) ৷ 1971 চনৰ ভাৰত-পাক যুদ্ধৰ সময়চোৱাত ভাৰতীয় নৌ সেনাৰ অপাৰেশ্যন ‘ট্ৰাইডেণ্ট’ (Trident)ক স্মৰণ কৰাৰ বাবে প্ৰতিবছৰে 4 ডিচেম্বৰৰ দিনটো ‘ভাৰতীয় নৌ সেনা দিৱস ’ (Indian Navy Day)হিচাপে পালন কৰা হয় ৷

শনিবাৰে বছৰটোৰ অন্তিম সূৰ্যগ্ৰহণ(Last Solar Esclipase of the year) ৷ জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি, এই গ্ৰহণ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷ এই গ্ৰহণে পৃথিৱীৰ লগতে ৰাশিচিহ্নৰ ওপৰতো প্ৰভাৱ পেলাব ৷

কোটি কোটি টকা ব্যয়ৰে দলগাঁও সমষ্টিৰ টাংনি নৈত স্থাপন কৰা জলসিঞ্চন আঁচনি (Irrigation Scheme Of Dalgaon) আজিকোপতি কাৰ্যক্ষম হৈ নুঠিল ৷ গাঁৱখনৰ মাজেৰে বৈ যোৱা টাংনি নদীত স্থাপন কৰা দলগাঁও জলসিঞ্চন প্ৰকল্প(dalgaon irrigation project) সম্প্ৰতি ৰূপান্তৰিত হৈছে ধোঁৱাচাঙলৈ ৷

য়াহুৱে বছৰটোৰ শেষৰ মাহটোতে 2021 বৰ্ষৰ "ৰিভিউ ফৰ ইণ্ডিয়া" মুকলি কৰিছে ৷ সমীক্ষা অনুসৰি, চলিত বৰ্ষৰ ছেপ্তেম্বৰ মাহত হৃদযন্ত্ৰৰ ক্ৰিয়া বন্ধ হৈ মৃত্যু হোৱা সিদ্ধাৰ্থ শুক্লাই সৰ্বাধিক সন্ধান কৰা চেলিব্ৰিটি(highest search celebraty of the year)ৰ তালিকাত শীৰ্ষস্থান দখল কৰে ৷

নলবাৰীত যুৱকৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু(Suspected Murder at Nalbari) ৷ শিৱসাগৰৰ পৰা নলবাৰীৰ জানিগোগৰ নিজ ঘৰলৈ আহি থকাৰ সময়তে মৃত্যু ঘটে আলীফ হক ওৰফে বাবুৰ ৷ ঘটনা সন্দৰ্ভত নলবাৰী আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত ৷

বিটিআৰত ভুৱা টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰমাণপত্ৰৰে শিক্ষক পদত নিযুক্তি লাভ কৰা ৩৩ জন শিক্ষকসহ ৪০ জন ব্যক্তিক অভিযুক্ত হিচাপে চিহ্নিত কৰিছে চি আই ডিয়ে(CID Assam has filed chargesheet against TET scam in BTR) । চি আই ডিয়ে শুকুৰবাৰে নিম্ন আদালতৰ সন্মুখত গোচৰটোৰ প্ৰথম অভিযোগনামা দাখিল কৰে । গোচৰটো পঞ্জীয়ন কৰাৰ তাৰিখৰ পৰা ৬০ দিনৰ ভিতৰত অভিযোগনামা দাখিল কৰা হয় ।

আজিও জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীৰ স্মৃতি বিজড়িত হৈ আছে 'হৃদয় নগৰ'ত । ৮৮ বছৰৰ পাচতো গান্ধীজীৰ স্মৃতি জড়িত হৈ থকা সামগ্ৰী আছে হৰ্দাৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামী চম্পালালৰ দুই কন্যাৰ ওচৰত(Mahatma Gandhi's connection with Harda) । ৰঘুপতি ৰাঘৱ ৰাজা ৰাম ভজনেৰে দিনটোৰ আৰম্ভণি কৰে ৯২ আৰু ৮৭ বছৰীয়া এই দুই ভগ্নীয়ে । এই হৰ্দা চহৰকে ৮৮ বছৰ আগতে 'হৃদয় নগৰ' নামেৰে অভিহিত কৰিছিল মহাত্মা গান্ধীয়ে ।

হোজাই জিলাৰ নীলবাগানত শুকুৰবাৰে বৃহৎ পৰিমানৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰে হোজাই জিলা আৰক্ষীয়ে ৷ হোজাই আৰক্ষী অধীক্ষক বৰুণ পুৰকায়স্থই অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক পনজিৎ দুৱৰাক লগত লৈ এখন বাহনত অভিযান চলাই জব্দ কৰে 33 পেকেট ড্ৰাগছ (Drugs Seized in Nilbagan)৷