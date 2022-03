ডিমা হাছাও, 26 মাৰ্চ : উমৰাংছুস্থিত নীপকোৰ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পত অঘটন ৷ নীপকোৰ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পত জল বিস্ফোৰণত তিনি গৰাকী কৰ্মচাৰীৰ মৃত্যুৰ বাতৰি আহিছে (Three dies in Water explosion at Hydro Power Plant) । ডিমা হাছাও জিলাৰ উদ্যোগ নগৰী হিচাপে পৰিচিত উমৰাংছুৰ পৰা প্ৰায় 5 কিল’মিটাৰ দূৰত্বত অৱস্থিত নীপকোৰ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পত শনিবাৰে সংঘটিত হয় এই জল বিস্ফোৰণ (Water explosion at Neepco Hydro Power Plant) ৷

প্ৰকল্পটোৰ টাৰ্বাইনৰ পাইপ বিস্ফোৰণৰ পিচতে অঞ্চলটো হৈ পৰিছে জলমগ্ন । ইফালে জল বিস্ফোৰণৰ ফলত মৃত্যু হোৱা নীপকোৰ ঠিকা ভিত্তিক কৰ্মী তিনি গৰাকী হৈছে ক্ৰমে ডিমা হাছাও জিলাৰ দিয়ুংব্ৰাৰ দিমৰাজ জহৰি, যোৰহাটৰ অনুপম শইকীয়া (অভিযন্তা) আৰু চিভিল মেনেজাৰ জয়ন্ত হাজৰিকা ।

নীপকোৰ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পত জল বিস্ফোৰণত নিহত তিনি

মন কৰিব লগীয়া যে, বৃহস্পতিবাৰৰে পৰা ডিমা হাছাওত হৈ আছে ধাৰাসাৰ বৰষুণ ৷ এই বৰষুণৰ ফলতেই নীপকোৰ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পত সংঘটিত হয় এই জল বিস্ফোৰণ ৷ এই বিস্ফোৰণৰ পাচতেই অঞ্চলটোত ব্যাহত হৈ পৰিছে যাতায়াত ব্যৱস্থা ৷

উল্লেখযোগ্য 2019 চনৰ 7 অক্টোবৰ উমৰাংছু-কপিলী পাৱাৰ হাউচত হোৱা জল বিস্ফোৰণৰ ফলত নীপকোৰ চাৰি গৰাকী কৰ্মীৰ মৃত্যু হৈছিল ৷

