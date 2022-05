ডিমা হাছাও,১৬ মে': অসমৰ অন্যতম পাহাৰীয়া জিলা ডিমা হাছাও এতিয়া ভয়ংকৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ কৱলত(Terrible form of landslides in dima hasao) । পাহাৰীয়া জিলাৰ সদৰ চহৰ হাফলং এতিয়া ৰাজ্যৰ অন্যান্য অংশৰ পৰা যোগাযোগ বিছিন্ন হৈ পৰিছে(Haflong communication with other parts of state is cut off) । ভূমিস্খলনৰ ফলত লামডিং-শিলচৰ পাহাৰ লাইনত ৰে'লসেৱা বন্ধ হৈ পৰাৰ পিচতে এতিয়া ২৭ নম্বৰ ৰাষ্ট্রীয় ঘাইপথ ভূমিস্খলনৰ ফলত সম্পূৰ্ণ ৰূপে বন্ধ হৈ পৰিছে ।

উদ্ধাৰ কৰা হয় বেছিভাগ শিশু তথা মহিলাক

হাফলং-জাতিংগা ঘাইপথ সম্পূৰ্ণ ৰূপে বন্ধ হৈ যোৱাৰ ফলত পাহাৰীয়া জিলাৰ অন্যান্য অংশৰ লগতে ৰাজ্যৰ অন্যান্য অংশৰ যোগাযোগ সম্পূৰ্ণ ৰূপে বন্ধ হৈ পৰিছে । যাৰ ফলত এতিয়া ডিমা হাছাও জিলাত খাদ্য সংকটে দেখা দিয়াৰ সম্ভাৱনা প্ৰবল হৈ পৰিছে ।

ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ দ্বাৰা আৱদ্ধ যাত্ৰীক উদ্ধাৰ

ইপিনে হাফলং চহৰৰ ফিছাৰী কল'নিত গোপাল বাটাৰি নামৰ এক ব্যক্তিৰ বাসগৃৃহ ভূমিস্খলনৰ ফলত সম্পূৰ্ণ মাটিৰ তলত সোমাই পৰে । সৌভাগ্যক্ৰমে ৰক্ষা পৰে লোকজনৰ পৰিয়ালৰ লোক ।

লামডিং-শিলচৰ পাহাৰ লাইনৰ ডিটেকচৰা ষ্টেচনত শিলচৰ-গুৱাহাটী এক্সপ্ৰেছ ৰে'লগাড়ী খনত আবদ্ধ হৈ আছিল ১৯৯ গৰাকী যাত্ৰী

আনহাতে, লামডিং-শিলচৰ পাহাৰ লাইনৰ ডিটেকচৰা ষ্টেচনত শিলচৰ-গুৱাহাটী এক্সপ্ৰেছ ৰে'লগাড়ী খনত আবদ্ধ হৈ থকা ১৯৯ গৰাকী যাত্ৰীক দেওবাৰে বিয়লিৰ ভাগত ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ হেলিকপ্টাৰেৰে উদ্ধাৰ কৰি শিলচৰ লৈ যায়(199 passengers rescued by Indian Air Force helicopter in Sunday) । আৱদ্ধ হৈ থকা লোকসকলৰ মাজত অধিকাংশ মহিলা আৰু শিশু আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

বাকী আৱদ্ধ হৈ থকা ৰেলযাত্ৰীসকলক শিলচৰ পৰা অন্য এখন ৰে'লৰে বান্দৰখাল ষ্টেচনৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি শিলচৰ লৈ যোৱা হয় বুলি জানিবলৈ দিয়ে ডিমা হাছাও জিলাৰ জিলা উপায়ুক্ত নাজৰিন আহমেদে ।

লগতে পঢ়ক: বৃষ্টিপাতৰ বাবে জিৰ’ৰ পৰা পটিন সংযোগী ঘাইপথত ব্যাহত যাতায়াত