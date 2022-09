ডিমা হাছাও , ৫ ছেপ্টেম্বৰ: আজি দেশ তথা ৰাজ্যজুৰি পালন কৰা হয় শিক্ষক দিৱস (Teachers day celebrated in India)। অসমৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে,বিদ্যালয়ে-মহাবিদ্যালয়ে সন্মান জনোৱা হৈছে শিক্ষকসকলক (Teachers day celebrated in Assam)। শিক্ষাগুৰুক শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপনৰ উপৰি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কাৰ্যক্ৰমেৰে শিক্ষক দিৱস উদযাপন কৰা হয় । শিষ্যৰ সন্মান লাভ কৰি আপ্লুত হৈছে শিক্ষক সমাজ ।

এই শিক্ষক দিৱসত ডিমা হাছাও জিলাৰ তিনিগৰাকী কৃতী শিক্ষক-শিক্ষয়ত্ৰীক চৰকাৰীভাৱে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হয় । সোমবাৰে ডিমা হাছাও জিলাৰ সদৰ চহৰ হাফলং (Teachers day observed in Halflong) জিলা পুথিভঁৰাল প্ৰেক্ষাগৃহত চৰকাৰীভাৱে আয়োজিত ৬১ সংখ্যক (Teachers Day in Dima Hasao) জিলাৰ গৰমপানী চৰকাৰী হাইস্কুলৰ সহকাৰী শিক্ষক বিশ্বজিৎ পাল, ডিগান্দু হাইস্কুলৰ শিক্ষক দিলীপ হাজৰিকা আৰু মাইবাং উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ বৃত্তি শিক্ষয়ত্ৰী মনালিছা নুনিচাক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হয়(teachers felicitated in Dima Hasao)।

উক্ত অনুষ্ঠানত মুখ্য় অতিথি হিচাবে উপস্থিত থাকে উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদৰ অধ্যক্ষ ৰানু লাংথাচা । আনহাতে, সন্মানীয় অতিথি হিচাবে উপস্থিত থাকে পাৰ্বত্য পৰিষদৰ কাৰ্যনিৰ্বাহ সদস্য বিজিৎ লাংথাচা, লালচিয়ামে দাৰন আৰু ডিমা হাছাও জিলাৰ জিলা উপায়ুক্ত নাজৰিন আহমেদ ।

উল্লেখ্য় যে, আজি সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমতো উলহ-মালহেৰে পালন কৰা হয় শিক্ষক দিৱস (Teachers day celebrated in Assam)। মহান মনীষী, শিক্ষাবিদ,দাৰ্শনিক, পণ্ডিত, ৰাজনীতিবিদ ড৹ সৰ্বেপল্লী ৰাধাকৃষ্ণনৰ( Dr. Sarvepalli Radhakrishnan) জন্মদিন ৫ ছেপ্টেম্বৰত সমগ্ৰ দেশে দেশ তথা সমাজৰ খনিকৰ শিক্ষকসকলক সন্মান তথা কৃতজ্ঞতা জনাই এই শিক্ষক দিৱস পালন কৰা হয় । দেশৰ দ্বিতীয়গৰাকী ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাবে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণৰ পিছত ১৯৬২ চনৰ পৰা সমগ্ৰ দেশে মহান মনীষী ৰাধাকৃষ্ণনৰ জন্মদিনটো শিক্ষক দিৱস হিচাবে পালন কৰি আহিছে ।

লগতে পঢ়ক:শিক্ষক দিৱসৰ দিনা কেমেৰাৰ সন্মুখতে দুগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীৰ বিননী