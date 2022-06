ডিমা হাছাও,2৭ জুন: লামডিং-বদৰপুৰ ব্ৰডগজ ৰে'লপথ পৰিদৰ্শন কৰিলে উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰে'লৰ জেনেৰেল মেনেজাৰ আনচুল গুপ্তাই (Ansul Gupta, General Manager, North East Frontier Railway )। তেওঁ ২২ জুনত কামাখ্যা ষ্টেচনৰ পৰা বিশেষ ৰে'লত লামডিঙলৈ আহি তাৰ পৰা ডি আৰ এম জি এছ লখৰাৰ সৈতে লামডিং বদৰপুৰ ব্ৰডগজ ৰে'লপথ পৰিদৰ্শন কৰা বুলি বিভাগীয় সূত্ৰত প্ৰকাশ ।

ইতিমধ্যে বদৰপুৰ আৰু নিউ হাফলঙৰ মাজত পৰীক্ষামূলক ভাৱে ইঞ্জিন চলোৱা হয় (Engine was run on trial basis between Badarpur and New Haflong) ৷ ইয়াৰ পিচতে তিনি-চাৰিখন পণ্যবাহি ৰে'ল পৰীক্ষামূলক ভাৱে চলাচল কৰে । ২২ জুনতো বদৰপুৰৰ পৰা দুখন ৰেলপথ নিৰ্মাণৰ কামত ব্যৱহৃত আৰু ৰে'ল কৰ্মচাৰীক লৈ আন এখন ৰে'ল নিউ হাফলং ষ্টেচনত উপস্থিত হৈ বদৰপুৰলৈ উভতি যায় ।

উল্লেখ্য় যে এমাহ পূৰ্বে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ কৱলত পৰি লামডিং-বদৰপুৰ সংযোগী ব্ৰডগজ ৰে'লপথচোৱা সম্পূৰ্ণৰূপে বিধস্ত হৈ পৰিছিল । যাৰ বাবে এই ৰে'লপথত অনিৰ্দিষ্ট কালৰ বাবে ৰেল চলাচল বন্ধ হৈ পৰে । আনহাতে, লামডিং-বদৰপুৰ ব্ৰডগজ ৰে'লপথচোৱাৰ 85 কিলোমিটাৰ অংশৰ প্ৰায় 61 স্থানত ৰে'ল লাইন ব্যপক ভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্থ হোৱাৰ বাবে যোৱা 14 মে ৰ পৰা এই ৰে'লপথত ৰেলৰ চলাচল বন্ধ হয় । অৱশ্য়ে সম্প্ৰতি বদৰপুৰ নিউ হাফলং ষ্টেচনৰ মাজতে ৰে'লপথৰ মেৰামতি কৰি যাতায়ত সুচল কৰি তোলা হৈছে । তদুপৰি ডিমা হাছাও জিলাত হোৱা প্ৰৱল বৰষুণৰ ফলত জিলাখনৰ বহু অঞ্চলত প্ৰাকৃতিক বিপৰ্যয় ঘটে ৷ ইতিমধ্যে ভূমিস্খলন-বানৰ কৱলত পৰি পাহাৰীয়া জিলাখনৰ বহু লোক গৃহহীন হৈ পৰে ( Natural disaster due to heavy rains in Dima Hasao )। ফলত জিলাখনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সমূহৰ লগতে ৰাজ্যিক পথ সমূহ সম্পূৰ্ণ বিধস্ত হৈ পৰে ।

ৰে'ল বিভগৰ এটা সূত্ৰই জানিবলৈ দিয়া মতে, জেনেৰেল মেনেজাৰ আনচুল গুপ্তাৰ পৰিদর্শনৰ পিচতে শিলচৰ আৰু নিউ হাফলঙৰ মাজত আংশিকভাৱে যাত্ৰীবাহী ৰে'লৰ চলাচলৰ ক্ষেত্ৰত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব । ইপিনে, অহা 10 জুলাইৰ ভিতৰত শিলচৰৰ পৰা লামডিঙলৈকে ৰে'লপথচোৱা সম্পূৰ্ণ ৰূপে সুচল হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি ৰে'ল বিভাগৰ এটা সূত্ৰই সদৰি কৰিছে ।

