ডিমা হাছাও, 19 ফেব্ৰুৱাৰী : পিৰামল ট্ৰাষ্টে মিনিষ্ট্ৰী অব্ ট্ৰাইবেল এফেয়াৰছ্ আৰু হেল্থ এণ্ড ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ বিভাগৰ লগত মিলি ক’ভিড আৰু যক্ষ্মাৰ সংক্ৰমণ ৰোধ কৰাৰ বাবে আৰু ক’ভিড ৰোগৰ ওপৰত সজাগতা সৃষ্টিৰ বাবে অসমৰ 7 খন জিলা সামৰি হাতত লৈছে এক নতুন কাৰ্যসূচী (Piramal trust launch campaign for home care support to covid and TB patients ) ৷ এই কাৰ্যসূচীক ‘আশ্বাসন’ নামেৰে নামাকৰণ কৰা হৈছে বুলি পিৰামল ট্ৰাষ্টৰ North East Zonal Lid উত্তৰ পূৱৰ দায়িত্বত থকা তফিকুল মালিকে জানিবলৈ দিয়ে (A new campaign of Piramal Trust called Assurance ) ৷

তেওঁ সাংবাদিকৰ আগত কয় যে, ডিমা হাছাওৰ লগতে 7 খন জিলাত এই কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে ৷ শনিবাৰৰ পৰা ডিমা হাছাও জিলাত এই কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছে । প্ৰতিটো ব্লকতে মোবাইল ভেনত দুজনকৈ কৰ্মী থাকিব ৷ তেওঁলোকে জিলাৰ 2 জন চুপাৰভাইজাৰৰ লগত মিলি গাঁওসমূহত সক্ৰিয় যক্ষ্মা ৰোগীৰ চিনাক্তকৰণ কৰি চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰিব ।

আশ্বাসন নামেৰে পিৰামল ট্ৰাষ্টৰ নতুন অভিযান

তেওঁ কয়, ভাৰত চৰকাৰে 2025 চনলৈকে ভাৰতত যক্ষ্মা ৰোগ নিৰ্মূল কৰাৰ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে (India aims to eliminate tuberculosis by 2025) । শনিবাৰে হাফলং স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত এই মোবাইল ভেনৰ ফ্লেগ অফ কৰি শুভাৰম্ভ কৰে যুটীয়া সঞ্চালক ডাঃ দিপালী বৰ্মনে । তেওঁ কয় যে, মোবাইল ভেনে জিলাখনৰ গাঁও সমূহত 100 দিন ঘূৰি ঘৰে ঘৰে গৈ সক্ৰিয় যক্ষ্মা ৰোগী চিনাক্তকৰণৰ বাবে কাম কৰিব আৰু যক্ষ্মা মুক্ত ভাৰত গঢ়াৰ বাবে নিজৰ সেৱা আগবঢ়াব ৷

লগতে পঢ়ক : Police raid in Nagaon: দুৰ্নীতিগ্রস্ত কৰ পৰিদৰ্শকৰ অট্টালিকাত আৰক্ষীৰ অভিযান