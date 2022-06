ডিমা হাছাও, 29 জুন: বিগত 27 জুন অৰ্থাৎ সোমবাৰে উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেল কৰ্তৃপক্ষই এখন জাননীৰ জড়িয়তে ঘোষণা কৰিছিল যে, 28 জুন অৰ্থাৎ মঙলবাৰৰ পৰা শিলচৰ নিউ হাফলঙৰ মাজত এখন বিশেষ যাত্ৰীবাহী ৰেলগাড়ী আংশিক ভাৱে চলাচল কৰিব (A special passenger train will run between Silchar and New Haflong) । কিন্তু ইয়াৰ এদিন পাছতেই মঙলবাৰে পুৱা আন এখন জাননীৰ জড়িয়তে পূৰ্বৰ ঘোষণাটো বাতিল কৰি অহা 30 জুনৰ পৰাহে এই পথচোৱাত ৰেল চলাচল পুনৰ আৰম্ভ হ’ব সদৰি কৰে (Passenger trains between Silchar and New Haflong will resume from June 30)৷

নতুন ঘোষণাটোত উল্লেখ কৰা অনুসৰি অহা 30 জুনৰ পৰা 11 টা ডবা সংলগ্ন এখন বিশেষ যাত্ৰীবাহী ৰেল শিলচৰৰ পৰা নিউ হাফলং আৰু নিউ হাফলঙৰ পৰা শিলচৰৰ মাজত চলাচল কৰিব । সেই অনুসৰি 30 জুনৰ পুৱা 7:20 বজাত শিলচৰৰ পৰা এই বিশেষ ৰেলগাড়ীখন নিউ হাফলং অভিমুখে যাত্ৰা কৰিব৷ দিনৰ 11:30 বজাত নিউ হাফলঙত উপস্থিত হ’ব লগা এই বিশেষ ৰেলখনে সেইদিনাই বিয়লি 3:30 ত পুনৰ নিউ হাফলঙৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি নিশা 8:30 বজাত শিলচৰত উপস্থিত হ’ব ।

30 জুনৰ পৰা শিলচৰ নিউ হাফলঙৰ মাজত পুনৰ চলিব যাত্ৰীবাহী ৰেল

লামডিং-শিলচৰৰ মাজৰ ৰেলপথচোৱাৰ মেৰামতি সম্পূৰ্ণ নোহোৱা পৰ্যন্ত এই বিশেষ ৰেলগাড়ীখন শিলচৰ নিউ হাফলঙৰ মাজত প্ৰতিদিনে চলাচল কৰিব বুলি ঘোষণাটোত উল্লেখ কৰা হৈছে ।

উল্লেখ্য যে, ডিমা হাছাও জিলাত হোৱা বান আৰু ভূমিস্খলনৰ ফলত লামডিং-শিলচৰৰ মাজৰ ৰেলপথচোৱাৰ 85 কিলোমিটাৰ অংশ সম্পূৰ্ণৰূপে বিধস্ত হৈ পৰিছিল (Railway line between Lumding and Silchar was destroyed due to floods and landslides)৷ যাৰ পৰিপেক্ষিতত যোৱা 14 মে’ৰ পৰা লামডিং-শিলচৰ সংযোগী ৰেলপথচোৱাত ৰেল চলাচল বন্ধ হৈ আছে । প্ৰায় ডেৰমাহে ৰেল যাতায়ত বন্ধ হৈ থকা পাহাৰ লাইনত পুনৰ ৰেল চলাচল আৰম্ভ হলে পাহাৰীয়া জিলাখনৰ লগতে বৰাক উপত্যকাৰ ৰেল যাত্ৰীসকলে লাভ কৰিব যথেষ্ট সকাহ ।

লগতে পঢ়ক: জিঅ'ৰ পৰা পদত্যাগ মুকেশ আম্বানিৰ, পুত্ৰ আকাশ নতুন অধ্যক্ষ