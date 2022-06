ডিমা হাছাও, 29 জুন: গুৱাহাটী-লাংটিঙৰ মাজতে বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব ৰে'ল চলাচল । প্ৰায় 48 দিনৰ অন্তত লামডিং-বদৰপুৰ ব্ৰডগজ ৰে'লপথত আংশিকভাবে আৰম্ভ হ'ব ৰে'ল পৰিসেৱা(Passenger trains between Guwahati and Langting will resume) ৷

পুনৰ আৰম্ভ হোৱাৰ দিশে গুৱাহাটী-লাংটিং যাত্ৰীবাহী ৰে'লসেৱা

বুধবাৰে উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰে'ল কৰ্তৃপক্ষই এক জাননী জাৰি কৰি সদৰী কৰে এই তথ্য । বৃহস্পতিবাৰে গুৱাহাটীৰ পৰা লাংটিং আৰু লাংটিংৰ পৰা গুৱাহাটীৰ মাজতে প্ৰতিদিনে এখন বিশেষ যাত্ৰীবাহী ৰে'ল চলিব । অনুৰূপভাবে শিলচৰৰ পৰা নিউ হাফলং আৰু নিউ হাফলংৰ পৰা শিলচৰলৈকে এখন বিশেষ যাত্ৰীবাহী ৰে'ল চলাচল কৰিব বুলি জানিবলৈ দিয়ে উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰে'ল কৰ্তৃপক্ষই(Railway services will be resumed on the Dima Hasao Hill Line) ।

বৃহস্পতিবাৰে গুৱাহাটীৰ পৰা পুৱা প্ৰায় 8:15 বজাত 8 খন দবাযুক্ত এখন বিশেষ যাত্ৰীবাহী ৰে'ল লাংটিংৰ দিশে ৰাওনা হ'ব আৰু আৰু দিনৰ প্ৰায় 12:45 বজাত লাংটিং আহি উপস্থিত হ'ব । আনহাতে, বিয়লি প্ৰায় 2:05 বজাত লাংটিংৰ পৰা এই বিশেষ ৰে'লখন গুৱাহাটীৰ দিশে ৰাওনা হৈ নিশা প্ৰায় 8:00 বজাত গুৱাহাটীত আহি উপস্থিত হ'ব ।

অনুৰূপ ভাবে পুৱা প্ৰায় 7:20 বজাত শিলচৰৰ পৰা 11 টা দবা লৈ এখন বিশেষ যাত্ৰীবাহী ৰে'ল নিউ হাফলঙৰ দিশে ৰাওনা হৈ দিনৰ প্ৰায় 11:30 বজাত নিউ হাফলঙত আহি উপস্থিত হ'ব । বিয়লি 3:30 বজাত পুনৰ এই বিশেষ যাত্ৰীবাহী ৰে'লখন নিউ হাফলঙৰ পৰা ৰাওনা হৈ নিশা প্ৰায় 8:30 বজাত শিলচৰত আহি উপস্থিত হ'ব বুলি উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰে'ল কৰ্তৃপক্ষই জানিবলৈ দিয়ে ।

