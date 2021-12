ডিমা হাছাও,৮ ডিচেম্বৰ : শেহতীয়াকৈ ডিমা হাছাওত ডি এন এল এ উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ আক্ৰমণক লৈ সমগ্ৰ ৰাজ্যতে তীব্ৰ উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হৈছে (DNLA extremist group attack at Dima Hasao) । যুদ্ধ বিৰতিত থকা বিদ্ৰোহী সংগঠনটোৰ নৃশংস আক্ৰমণক সকলোৱে একেমুখে গৰিহণা দিছে । ইয়াৰ মাজতে আক্ৰমণত আহতসকলৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ ল'বলৈ জিলাখনত উপস্থিত হৈছে অসমৰ পাৰ্বত্য এলেকা উন্নয়ন বিভাগৰ মন্ত্ৰী যোগেন মহন (Minister Jogen Mahan at Dimahasao)। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে হাফলং অসামৰিক চিকিৎসালয়ত উপস্থিত হৈ ডি এন এল এ উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ ডেজিগনেটেড কেম্পত সংঘটিত ঘটনাৰ (Murder in DNLA designated camp) আহতসকলৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ লোৱাৰ লগতে আহতসকলৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰে ।

হাফলঙত উপস্থিত হৈ DNLAক সকীয়নি যোগেন মহনৰ

মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সমগ্ৰ ঘটনাক গৰিহণা দিয়াৰ লগতে নিহত সকলৰ পৰিয়াললৈ গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে । ইফালে আগন্তুক দিনত যাতে এনে ঘটনাৰ পুনৰাবৃত্তি নহয় তাৰ বাবে চোকা দৃষ্টি ৰাখিবলৈ প্ৰশাসনক আহ্বান জনায় । তেওঁ দাবী কৰা মতে এইখন চৰকাৰৰ দিনত কোনো ধৰণৰ বে-আইনী কাৰ্যকলাপ সহ্য় কৰা নহ'ব । আৰক্ষীয়ে এই ক্ষেত্ৰত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰু দোষীসকলৰ ক্ষেত্ৰত বিহীত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলিও মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দাবী কৰে ।

মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জনোৱা মতে ডি এন এল এ সংগঠনটোৱে শান্তি আলোচনাৰ মাজলৈ আহিছে । শান্তি আলোচনাৰ সময়ত এই বিষয়বোৰে স্থান পাব বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে । শান্তি আলোচনাৰ জৰিয়তে সংগঠনৰ সদস্যসকলে সকলো আইন মানিব লাগিব আৰু আইন বিৰোধী কোনো কাৰ্যকলাপ নকৰিবলৈ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সংগঠনটোক সকীয়াই দিয়ে । মন্ত্ৰী যোগেন মহনৰ মতে শান্তি শৃংখলা বজাই ৰাখিলেহে উন্নয়ন সম্ভৱ হ'ব ।

উল্লেখ্য যে অহা ৫ জানুৱাৰীত হাফলঙত অনুষ্ঠিত হ'ব কেবিনেট বৈঠক (Cabinet meeting to be held in Haflong) । বৈঠক সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সাংবাদিকৰ আগত কয় যে কেবিনেট বৈঠকৰ প্ৰস্তুতিৰ বুজ ল'বলৈ তেওঁৰ সৈতে ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিব জিষ্ণু বৰুৱাও জিলাখনত উপস্থিত হৈছে । এই বৈঠকত ডিমা হাছাও জিলাৰ উন্নয়নৰ বাবে বহুতো সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে । ইয়াৰোপৰি সেই দিনটোত জিলাখনৰ কেইবাটাও উন্নয়নমূলক প্ৰকল্প মুখ্যমন্ত্ৰী ড: হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উদ্বোধন কৰিব বুলি যোগেন মহনে ঘোষণা কৰে ।

