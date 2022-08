ডিমা হাচাও, ৯আগষ্ট: অসমৰ অন্যতম পৰ্যটন কেন্দ্ৰস্থল ডিমা হাচাওৰ আকৰ্ষণীয় হাফলং চহৰ এতিয়া কদৰ্য নগৰীলৈ পৰ্যবসিত হৈছে(Strike of safai karmi in Haflong Municipality)। হাফলং পৌৰসভাৰ চাফাই কৰ্মীৰ লগতে কৰ্মচাৰীসকলে তেওঁলোকৰ 18 মাহৰ দৰমহাৰ দাবীত অনিৰ্দিষ্টকালৰ বাবে কৰ্মবিৰতি ঘোষণা কৰাৰ পিছতে এতিয়া হাফলং চহৰত এক অস্বাস্থ্যকৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে(Strike of Safai karamchari at Haflong Municipality)।

কদৰ্য নগৰীলৈ পৰ্যবসিত হাফলং

হাফলং চহৰখনৰ চাৰিওফালে এতিয়া জাবৰৰ দ'ম । এই জাবৰৰ দ'মৰ বাবে চহৰখনত এক দুৰ্গন্ধময় পৰিবেশে বিৰাজ কৰিছে । কৰ্মচাৰীসকলে অনিৰ্দিষ্টকালৰ বাবে কৰ্মবিৰতি ঘোষণা কৰাৰ পিছতে এক অসহনীয় পৰিবেশৰ সৃষ্টি হৈছে সমগ্ৰ চহৰখনতেই । উল্লেখ্য় যে হাফলং পৌৰসভাৰ কৰ্মচাৰী সকলৰ কৰ্মবিৰতি চাৰি দিনত ভৰি দিছে । এই চাৰি দিনতেই হাফলং চহৰখনৰ এই অৱস্থা দেখি অৱশেষত উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য দেবলাল গাৰ্লোচাই(Chief Executive Member of North Cachar Hill Autonomous Council Devlal Garlosa)পৌৰসভাৰ কৰ্মচাৰী সকলৰ সৈতে তেওঁলোকৰ দৰমহা সন্দৰ্ভত আলোচনাত মিলিত হয় ।

জানিব পৰা মতে উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য দেবলাল গাৰ্লোচাই হাফলং পৌৰসভাৰ কৰ্মচাৰী সকলৰ 18 মাহৰ দৰমহাৰ তিনি মাহৰ দৰমহা অহা এসপ্তাহৰ ভিতৰত মোকোলাই দিয়া হ'ব বুলি আশ্বাস দিয়ে । আনহাতে,বাকী থকা দৰমহা পূজাৰ পূৰ্বে মোকোলাই দিয়া হ'ব বুলিও তেওঁ কয় । ইপিনে,মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য গাৰ্লোচাৰ পৰা এই আশ্বাস পাই অৱশেষত মঙলবাৰৰ পৰা সাময়িক ভাৱে কৰ্মবিৰতি প্ৰত্যাহাৰ কৰা বুলি হাফলং পৌৰসভাৰ কৰ্মচাৰী সকলে সদৰি কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক:Militant ambush in Changlang: পাংচুুপাছৰ সেনাৰ ঘাটিত ULFA-NSCN ৰ এম্বুশ্ব