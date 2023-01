জাতিংগাত অবৈধভাৱে সৰবৰাহ কৰা আগৰভৰ্তি গাড়ী জব্দ

হাফলং,২৮ জানুৱাৰী : অসমৰ অন্যতম পাহাৰীয়া জিলা ডিমা হাছাওত আগৰভৰ্তি এখন টাটা মোবাইল বাহন জব্দ কৰে ডিমা হাছাও জিলাৰ বন বিভাগে (forest department seize agar smuggled car at Jatinga) । শুকুৰবাৰে নিশাৰ ভাগত ডিমা হাছাও জিলাৰ জাতিংগাত অবৈধভাৱে হাৰেংগাজাওৰ পৰা হোজাইলৈ যোৱাৰ পথত এই আগৰভৰ্তি বাহনখন জব্দ কৰে বন বিভাগে (agar smuggling at Jatinga in Dima Hasao) ।

জানিব পৰা মতে, হোজাইৰ এগৰাকী আগৰ ব্যৱসায়ীয়ে কৰিমগঞ্জৰ পৰা এই আগৰখিনি এএছ-১১-চিচি-৭৬৯৯ নম্বৰৰ টাটা মোবাইলখনত হোজাইলৈ নি আছিল (agar smuggling car detained by forest department) । কিন্তু শুকুৰবাৰে কৰিমগঞ্জৰ পৰা এই আগৰভৰ্তি বাহনখন লৈ যোৱাৰ সময়তে ডিমা হাছাও জিলাৰ জাতিংগাত আগৰ কাঠভৰ্তি বাহনখন জব্দ কৰে বন বিভাগে ।

বন কৰ্তৃপক্ষই জানিবলৈ দিয়া মতে, এই আগৰ ব্যৱসায়ীজনে বিগত 25 জানুৱাৰীত এই আগৰ কাঠখিনি কৰিমগঞ্জৰ পৰা আনি হাৰেংগাজাওত জমা কৰি থৈছিল (agar smuggler detained by forest department) । শুকুৰবাৰে এই আগৰ কাঠখিনি লৈ ব্যৱসায়ীজন হোজাইলৈ যোৱাৰ সময়তে বন বিভাগে আটক কৰে । বন বিভাগে লগতে জানিবলৈ দিয়ে যে এই আগৰ ব্যৱসায়ীজনে 25 তাৰিখে এই আগৰখিনি কৰিমগঞ্জৰ পৰা আনি হাৰেংগাজাওত জমা কৰি ৰাখিলেও তেওঁ যি নথি দেখুৱাইছে, সেই নথিত ইছ্যু কৰা তাৰিখ লিখা আছে 27 জানুৱাৰী ।

আনহাতে, বন বিভাগে জানিবলৈ দিয়া মতে, এইজন আগৰ ব্যৱসায়ীৰ ওচৰত কৰিমগঞ্জৰ পৰা আগৰ লৈ যোৱাৰ বৈধ নথিপত্ৰ নাই । যাৰ বাবে তেওঁলোকে এই আগৰভৰ্তি বাহনখন জব্দ কৰে । লগতে বন বিভাগৰ কৰ্মীসকলে জানিবলৈ দিয়ে যে যদি প্ৰকৃতাৰ্থত এই আগৰখিনি হাৰেংগাজাওৰ পৰা অনা হৈছে, তেনেহ'লে ডিমা হাছাও জিলাৰ বন বিভাগৰ টিপি দিব লাগিব । আৰু কৰিমগঞ্জৰ পৰা অনা হ'লে 27 জানুৱাৰীৰ ইছ্যু কৰা তাৰিখৰ নথিপত্ৰ দেখুৱাব লাগিব ।

অন্যহাতে, আগৰ ব্যৱসায়ীজনে জানিবলৈ দিয়ে যে তেওঁ এই আগৰখিনি কৰিমগঞ্জৰ ৱেৰহাউছৰ পৰা হোজাই লৈ গৈ আছিল আৰু তেওঁৰ ওচৰত এই আগৰ লৈ যোৱাৰ বৈধ নথিপত্ৰ সকলো আছে । চৰকাৰী সকলো নিয়ম মানি তেওঁলোকে এই আগৰ হোজাইলৈ লৈ গৈ আছিল । লগতে ব্যৱসায়ীজনে জানিবলৈ দিয়া মতে, তেওঁৰ ওচৰত কৰিমগঞ্জৰ পৰা ক্ৰয় কৰা এই আগৰখিনিৰ জিএছটি বিল, চালান সকলো আছে ।

তেওঁ কয় যে এই আগৰ অনাৰ সময়ত হাৰেংগাজাও আৰক্ষী থানাত যাৱতীয় নথিপত্ৰ দেখুৱাৰ পিছতহে আৰক্ষীয় বাহনখন এৰি দিয়ে । কিন্তু যাৱতীয় নথিপত্ৰ থকাৰ পিছতো জাতিংগাত বন বিভাগে জব্দ কৰি থয় বুলি জানিবলৈ দিয়ে ব্যৱসায়ীজনে । আগৰ ব্যৱসায়ীজনৰ অভিযোগ, হোজাইৰ চাহাবুদ্দিন নামৰ এজন অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে এনে ধৰণৰ হাৰাশাস্তি কৰাইছে । উল্লেখযোগ্য যে ডিমা হাছাও জিলাৰ বন বিভাগে জব্দ কৰা এই আগৰখিনিৰ মূল্য ৮৪ হাজাৰ টকা ।

