ডিমা হাছাও, 8 মে’: অব্যাহত আছে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ খহনীয়া (Congress in a weak position in state) । বিগত 5 মে’ত ডিমা হাছাও জিলা কংগ্ৰেছৰ সম্পাদকৰ পদ আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাথমিক সদস্য পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰি কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰিছিল ফিৰোজ লাংথাচাই (Feroz Langthasa left congress) ৷ তাৰ পিছতেই 8 মে’ত তেওঁ বিজেপি দলত যোগদান কৰি (Feroz Langthasa joined in BJP) কয়, ৰাজ্য আৰু ডিমা হাছাও জিলাত কংগ্ৰেছ দলৰ অৱস্থা শোচনীয় হৈ পৰিছে । লগতে দেবলাল গাৰ্লোচাৰ নেতৃত্বত ডিমা হাছাও জিলাত ব্যাপক উন্নয়নৰ কাম চলিছে ।

জিলাখনৰ উন্নয়নৰ বাবে আৰু বিজেপি দলৰ নীতি আদৰ্শৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈ বিজেপি দলত যোগদান কৰিছে মন্তব্য কৰে ফিৰোজ লাংথাচাই ৷ তেওঁৰ লগতে উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদৰ হাজাদিছা এলেকাৰ আৰু 11 গৰাকী কংগ্ৰেছ নেতা-কৰ্মীয়ে এই অনুষ্ঠানৰ যোগেদি বিজেপি দলত যোগদান কৰে ।আগন্তুক দিনত হাজাদিছা এলেকাৰ ভোটাৰ সকল বিজেপি দলত যোগদান কৰিব বুলি মন্ত্যব কৰে ফিৰোজ লাংথাচাই ।

উল্লেখ্য যে, সম্প্ৰতি কংগ্ৰেছ দলৰ নেতৃত্বক লৈ কংগ্ৰেছৰ বহু নেতা কৰ্মী আৰু যুৱ নেতৃত্বৰ মাজতে সৃষ্টি হৈছে ক্ষোভৰ । যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সমগ্ৰ ৰাজ্যতে দলটোৰ প্ৰতি অনীহা জন্মাৰ দৰে এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে ।

বিজেপি দলত যোগদান কৰে ফিৰোজ লাংথচাই

ইফালে, এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি উত্তৰ কাছাৰ স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য দেবলাল গাৰ্লোচাই বিজেপি দলে দেশ তথা সমাজ ভাষা সংস্কৃতি ধৰ্মক সুৰক্ষা দিয়াৰ বাবে কাম কৰি যাব লাগিব বুলি মন্তব্য কৰে ।

এতিয়া বিজেপি দেশৰ ভিতৰতে এক ডাঙৰ ৰাজনৈতিক দল বৰ্তমানে বিজেপিৰ সদস্য সংখ্যা প্ৰায় 90 কোটি বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰি বিজেপি দলত যোগদান কৰা নেতা কৰ্মী সকলক দলৰ স্বাৰ্থত কাম কৰি যোৱাৰ আহ্বান জনায় ।

ইপিনে অহা এদিন দুদিনৰ ভিতৰত ডিমা হাছাও জিলা কংগ্ৰেছৰ পৰা এটা বৃহৎ সংখ্যক নেতা-কৰ্মীয়ে দল ত্যাগ কৰি তৃণমূল কংগ্ৰেছ আৰু আম আদমী পাৰ্টিত যোগদান কৰাৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

লগতে পঢ়ক : কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰিলে ফিৰোজ লাংথাচাই