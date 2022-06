ডিফু,১৫জুন: ডিফুত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাজ্যিক সমিতিৰ কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ অন্তিম দিনৰ কাৰ্যসূচী বুধবাৰে পুৱাৰে পৰা আৰম্ভ হয় (Assam BJP holds two-day executive meeting at diphu ) ৷ মাটিপুংস্থিত অত্যাধুনিক টাউন হল’ৰ প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হোৱা এই সভাত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকে ধৰি প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা কেন্দ্ৰীয় জাহাজ,আয়ুষ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ লগতে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতা-কৰ্মী,সাংসদ,বিধায়ক আৰু মন্ত্ৰীসকলেও উপস্থিত থাকে ৷

অন্তিম দিনৰ কাৰ্যক্ৰমণিকা অনুসৰি পুৱা ৯.৩০ বজাত কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্বশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰা পাৰিষদসকলক বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ (Assam BJP President Bhabesh Kalita ) উপস্থিতিত ফুলেৰে উষ্ম সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হয় (Warm Felicitations To The Board Of KAAC ) ৷ এই সম্বৰ্দ্ধনা অনুষ্ঠানতে কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্বশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰংহাঙে ভাষণ প্ৰদান কৰি বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু ৰাজ্যিক শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ লগতে বিশেষকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে ৷

এই সভাৰ জৰিয়তে কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্বশাসিত পৰিষদৰ (Karbi Anglong Autonomous Council) সদস্যসকলে পূৰ্বৰ নিৰ্ধাৰিত সময় ১০ ঘণ্টাৰ সলনি ১৮ ঘণ্টা কাম কৰাৰ সংকল্প লয় । লগতে পাহাৰীয়া জিলাখনত কৰ্ম সংস্কৃতি গঢ়ি তুলিবলৈ পৰিষদীয় সদস্যসকলে সংকল্প গ্ৰহণ কৰে ৷

ইয়াৰ পিছতে ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ সভাপতিত্বত এখন কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাও অনুষ্ঠিত হয় ৷ সভাত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ বিভিন্ন সাংগঠনিক দিশ সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হয় ৷ এই সভাখনৰ আঁত ধৰে ৰাজ্যিক সাংগঠনিক সাধাৰণ সম্পাদক ফনীন্দ্ৰ নাথ শৰ্মাই ৷ সভাত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ক্ষেত্ৰীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অজয় জামোৱাল, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, ৰাষ্ট্ৰীয় উপ-সভাপতি তথা অসম প্ৰদেশৰ প্ৰভাৰী বৈজয়ন্ত জয় পাণ্ডাৰ লগতে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী উপস্থিত থাকে ৷

