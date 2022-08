ডিমা হাছাও,২৬আগষ্ট: নতুন দিল্লীত ডিমাছা ভৱন নিৰ্মাণ(Construction of Dimasa Bhawan in New Delhi)ৰ নিবিদা আহ্বানক লৈ দুৰ্নীতি সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ ডিমা হাছাও জিলা কংগ্ৰেছৰ(Congress alleges corruption) । যোৱা এপ্ৰিল মাহত দিল্লীত ডিমাছা ভৱন নিৰ্মাণৰ বাবে নিবিদা আহ্বান কৰিছিল হাফলং লোক নিৰ্মান বিভাগে আৰু এই নিবিদা প্ৰক্ৰিয়াত ৫ টা প্ৰতিষ্ঠানে ভাগ লৈছিল । কিন্তু নিবিদাৰ নিয়ম সলনি কৰি নিবিদাৰ নিৰ্ধাৰিত মূল্যৰ পৰা ১৮ কোটি টকা বৃদ্ধি কৰি এই ঠিকা লাভ কৰে বিতৰ্কিত ঠিকাদাৰ আৰ এছ গান্ধীৰ পুত্ৰ চিৰঞ্জিত গান্ধী মালিকানাধীন হিলছ ট্রেডিং নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে ।

ডিমাছা ভৱন নিৰ্মাণত দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ কংগ্ৰেছৰ

তাকে লৈ এতিয়া সৰৱ হৈ উঠিছে ডিমা হাছাও জিলা কংগ্ৰেছ । পাহাৰীয়া জিলাত এতিয়া চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে- হাফলং লোক নিৰ্মান বিভাগত চলে নেকি গান্ধীৰাজ । নিবিদাৰ ধার্য কৰা মূল্য সলাব পাৰে চিৰঞ্জিত গান্ধী নামৰ ঠিকাদাৰজনে । কিয়নো ৪৩ কোটি টকাৰ ঠিকা হ'লগৈ ৬০ কোটি । যোৱা এপ্ৰিল মাহত নতুন দিল্লীত ডিমাছা ভৱন নিৰ্মাণৰ বাবে সৰ্বাধিক ব্যয় ধার্য কৰা হৈছিল ৪২ কোটি ৭৯ লাখ ৮৬ হাজাৰ ২৬৮ টকা ৷ কিন্তু নিবিদাৰ নিয়ম সলনি কৰি নিৰ্ধাৰিত মূল্যৰ পৰা ১৮ কোটি টকা বৃদ্ধি কৰি ঠিকা লাভ কৰে হিল ট্রেডিং নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে ।

ইয়াৰ পিচতেই লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ পৰা আহ্বান কৰা নিবিদা প্ৰক্ৰিয়াত ব্যাপক দুৰ্নীতি সংঘটিত হৈছে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰি সৰৱ হৈ পৰে ডিমা হাছাও জিলা কংগ্ৰেছ । শুকুৰবাৰে ডিমা হাছাও জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি নিৰ্মল লাংথাচা আৰু কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ সমৰজিত হাফলংবাৰৰ নেতৃত্বত এটা সজাতি দল হাফলং লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ অতিৰিক্ত মুখ্য অভিযন্তাক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ গৈছিল যদিও অতিৰিক্ত মুখ্য অভিযন্তা গৰাকী তেতিয়া কাৰ্যালয়ত উপস্থিত নাছিল বুলি সমৰজিত হাফলংবাৰে কয় ৷

তেওঁ কয় যে ডিমাছা ভৱনৰ এই নিবিদা প্ৰক্ৰিয়াত ৫টা প্ৰতিষ্ঠানে ভাগ লৈছিল ৷ কিন্তু দুখন প্ৰতিষ্ঠানৰ নিবিদা বাতিল কৰি যি প্ৰতিষ্ঠানে নিৰ্ধাৰিত মূল্যতকৈ ১৮ কোটি টকা বেছিকৈ নিবিদা জমা দিয়ে এই প্ৰতিষ্ঠানক ডিমাছা ভৱনৰ কাম দিয়া হৈছে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰি তেওঁ ইয়াৰ এক তদন্ত দাবী কৰে ।

ইপিনে ডিমা হাছাও জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি নিৰ্মল লাংথাচাই কয় যে এই নিবিদা প্ৰক্ৰিয়াত যি দুৰ্নীতি সংঘটিত হৈছে সেই সন্দৰ্ভত তেওঁলোকে আদালতত এখন জনস্বাৰ্থজড়িত গোচৰ ৰুজু কৰিব ।

