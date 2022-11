ডিমা হাছাও, 7 নৱেম্বৰ : ৰাজ্যত ডেংগুৱে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে (dangerous turn of Dengue in Assam) । এক কথাত ক'বলৈ গ'লে ৰাজ্যত বৰ্তমান ডেংগুৰ আতংক । ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলাত ডেংগুৱে ব্যাপক ৰূপ ধাৰণ কৰিছে (Dengue become threat in several districts of Assam) ।

কাৰ্বি-আংলং জিলাৰ ডিফুৰ পিচতে এতিয়া ডিমা হাছাও জিলাৰ হাফলং চহৰত দুগৰাকী লোক ডেংগুত আক্ৰান্ত হোৱাৰ কথা সদৰী কৰিছে জিলাখনৰ স্বাস্থ্য বিভাগে (2 people suffered from Dangue in Dima Hasao) । অসমৰ অন্যতম পাহাৰীয়া জিলাত যাতে ডেংগুৱে ব্যাপক ৰূপ ধাৰণ কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে সোমবাৰে হাফলং স্বাস্থ্য বিভাগৰ যুটীয়া সঞ্চালকৰ কাৰ্যালয়ত ডেংগু প্ৰতিৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে এখন সভা অনুষ্ঠিত হয় ।

এই বৈঠকত উপস্থিত থাকে উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ অধীনত থকা স্বাস্থ্য বিভাগৰ সচিব ৰেবেকা চাংচন, স্বাস্থ্য বিভাগৰ যুটীয়া সঞ্চালক ডাঃ লীনা হাকমকচা, ৰাজ্যৰ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ দ্বীপংকৰ চেতিয়া, ডাঃ অম্বিত বৰুৱা আদিকে ধৰি হাফলং অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ চিকিৎসক আৰু স্বাস্থ্যকৰ্মী আদিকে ধৰি বিভিন্ন চৰকাৰী বিভাগৰ বিষয়াসকল ।

ডেংগুৰ সংক্ৰমণ সন্দৰ্ভত আজি স্বাস্থ্য বিভাগৰ যুটীয়া সঞ্চালকৰ কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত সভাখনত ভাগ লৈ ডেংগু প্ৰতিৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চিকিৎসক আৰু চিকিৎসাকৰ্মীক পৰামৰ্শ দিয়ে আৰু ডেংগু সংক্ৰমণ প্ৰতিৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাইজৰ মাজতে সজাগতা বৃদ্ধি কৰাৰ ওপৰতো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হয় ।

জিলা স্বাস্থ্য বিভাগৰ যুটীয়া সঞ্চালক ডাঃ লীনা হাকমকচায় কয় যে ডেংগু প্ৰতিৰোধ কৰাৰ বাবে সমগ্ৰ জিলাখনতে সজাগতা বৃদ্ধিৰ উদ্ধেশ্যে মাইকিং আৰু মহ মৰাৰ লক্ষ্যৰে সমগ্ৰ জিলাখনতে ফগিঙৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।

উল্লেখ্য, ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য মিছনৰ (National Health Mission) তথ্য মতে, দেওবাৰৰ দিনটোলৈ ৰাজ্যত ডেংগুত 4 জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে (4 people died in Dangue in Assam) । ইপিনে ৰাজ্যৰ কামৰূপ মহানগৰ, কামৰূপ গ্ৰাম্য, নগাঁও, চৰাইদেউ, হোজাই, নলবাৰী আদি কেইবাখনো জিলাত ডেংগুৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ বৃদ্ধি পাইছে ।

গুৱাহাটীৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত ইতিমধ্যে কেইবাজনো ডেংগু ৰোগীক চিকিৎসাৰ বাবে ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে । অৱশ্যে সোমবাৰলৈ ৰাজ্যত কিমান ডেংগু ৰোগী চিহ্নিত হৈছে, সেয়া এতিয়ালৈকে চৰকাৰীভাৱে সদৰী কৰা নাই । গুৱাহাটীস্থিত ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য মিছনৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যালয়ৰ জন সম্পৰ্কৰক্ষী বিষয়াই জনোৱা মতে, সোমবাৰলৈ ৰাজ্যত কিমান ডেংগু ৰোগী চিহ্নিত হৈছে সেয়া সোমবাৰে সন্ধিয়ালৈ চৰকাৰীভাৱে সদৰী কৰা হ’ব ।

ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য মিছনৰ ৰাজ্যিক মিছন সঞ্চালক ডাঃ এম এছ লক্ষ্মীপ্ৰিয়াই দেওবাৰে ডিফুত সাংবাদিকৰ আগত সদৰী কৰা মতে, কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদে ডিফু চহৰত বিগত এমাহত স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা 1218 গৰাকীৰ ভিতৰত 405 গৰাকী লোক ডেংগুত আক্ৰান্ত হৈছে ।

ইপিনে, দেওবাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য মিছনে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি, বিগত পাঁচ দিনত ৰাজ্যৰ কাৰ্বি আংলঙত 127 গৰাকী, কামৰূপ মহানগৰ জিলাত 8 গৰাকী, নলবাৰী জিলাত 2 গৰাকী, কামৰূপ গ্ৰাম্য, নগাঁও, চৰাইদেউ, হোজাই জিলাত এগৰাকীকৈ লোক ডেংগুত আক্ৰান্ত হৈছ ।

