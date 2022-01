ডিমা হাছাও, 18 জানুৱাৰী : আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ (Azadi Ka Amrit Mahotsav) কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাপে মঙলবাৰে হাফলঙত পাৱাৰ গ্ৰীডৰ 132 কেভি জিএছআই চাব ষ্টেচনৰ উদ্বোধন কৰে বিধায়িকা নন্দিতা গাৰ্লোচাই (MLA Nandita Garlosa ) । হাফলঙৰ লুংকক গাঁৱত পাৱাৰ গ্ৰীডৰ চাব ষ্টেচন নিৰ্মাণ কৰা হয় । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীৰ one Nation one Grid one Frequency ৰ স্বপ্ন অনুসৰি এই 132 কেভি জিআইএছ চাবষ্টেচন মাত্ৰ 8 মাহৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে ।

হাফলঙত পাৱাৰ গ্ৰীডৰ 132 কেভি জিএছআই চাব ষ্টেচন মুকলি

হাফলঙত পাৱাৰ গ্ৰীডৰ পূৰ্বৰ এআইএছ (AIS) চাব ষ্টেচনৰ উন্নীত কৰি এই 132 কেভি জিআইএছ (GIS) চাব ষ্টেচন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে হাফলং পাৱাৰ গ্ৰীড কৰ্প’ৰেচনৰ (Haflong power Grid) জেনেৰেল মেনেজাৰগৰাকীয়ে । উল্লেখযোগ্য যে, এই 132 কেভি জিআইএছ চাব ষ্টেচন নিৰ্মাণ হোৱাৰ পিছতে এই চাব ষ্টেচনৰ পৰা সমগ্ৰ ডিমা হাছাও জিলাত বিদ্যুৎ প্ৰদান কৰা হ’ব ৷

এই চাব ষ্টেচনত ডিমা হাছাও জিলাৰ খানডম জল বিদ্যুৎ প্ৰকল্প আৰু জিৰিবাম জল বিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ বিদ্যুৎ সৰবৰাহ হৈ থাকিব আৰু এটা ফিডাৰ বেয়া হৈ পৰিলে আৰু এটা ফিডাৰ চলি থাকিব ৷ যাৰ বাবে এতিয়া ডিমা হাছাও জিলাত বিদ্যুতৰ সমস্যা কিছু পৰিমাণে দূৰ হ’ব বুলি মন্তব্য কৰে হাফলং পাৱাৰ গ্ৰীড কৰ্পৰেচনৰ জেনেৰেল মেনেজাৰ গৰাকীয়ে ।

