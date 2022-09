মৰাণ,৯ ছেপ্টেম্বৰ: অসমৰ জাতীয় অনুষ্ঠান হিচাপে প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াৰ মৰম আৰু শ্ৰদ্ধাৰ অনুষ্ঠান অসম সাহিত্য সভাক লৈ আকৌ আৰম্ভ হৈছে বিতৰ্ক(Assam Sahitya Sabha controversy) । এইবাৰ বিতৰ্ক চলিছে সভাৰ পৰৱৰ্তী সভাপতি কোন হ'ব তাকে লৈ । অতি লক্ষণীয়ভাৱে এইবাৰ সাহিত্য সভাৰ সভাপতিৰ আসনৰ বাবে আনুষ্ঠানিকভাৱে বিশিষ্ট সাহিত্যিক য়েছে দৰজে ঠংচিয়ে আগ্ৰহ প্ৰকাশ (Yese Dorje Thongsi interested to be Sahitya Sabha President) কৰাৰ পাছতে সামাজিক মাধ্যমত চলা ব্যাপক চৰ্চাই সাহিত্য সভাৰ ভিতৰচ'ৰাকো প্ৰভাৱিত কৰিছে ।

মই সাহিত্য সভাৰ সভাপতি হোৱাৰ সপোন দেখা নাছিলোঁ : য়েছে দৰজে ঠংছি

কিন্তু বিভিন্নজনৰ অনুৰোধ, হেঁচাৰ পাছত সোমবাৰে বিশিষ্ট সাহিত্যিক য়েছে দৰজে ঠংছিয়ে তেওঁৰ সিদ্ধান্ত ৰাজহুৱা কৰিছিল । ইয়াৰ পাছতেই বিশিষ্ট সাহিত্যিকগৰাকীয়ে বৃহস্পতিবাৰে মৰাণত মৰাণ শাখা সাহিত্য সভাৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত ড° অনিল শইকীয়াৰ দ্বাৰা সম্পাদিত লেখিকা ইলা বৰগোহাঁই ৰচনাৱলী উন্মোচনী অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি সাংবাদিকৰ আগত প্ৰকাশ কৰিলে প্ৰতিক্ৰিয়া(Reaction of Yeshe Darje Thongsi in Moran) ।

"মই সাহিত্য সভাৰ সভাপতি হোৱাৰ সপোন দেখা নাছিলো । ৰাইজৰ দাবীৰ বাবেহে সাহিত্য সভাৰ সভাপতি পদত নামিবলৈ বাধ্য হৈছো" বুলি মন্তব্য কৰে অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি পদৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে । উক্ত অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি সাংবাদিকৰ আগত বিশিষ্ট সাহিত্যিক য়েছে দৰজে ঠংছিয়ে লগতে কয় যে ৰাইজে নখ জোকাৰিলে নৈ বয় । ৰাইজৰ দাবীতহে তেঁও শিৰনত কৰি সভাপতি পদৰ বাবে আগবাঢ়িছে ।

আজি ২০-২৫ বছৰে ৰাইজৰ এই দাবী উঠি অহা বুলি উল্লেখ কৰি এইবাৰ তেওঁ সেই দাবী মানি লব বুলি সাহিত্যিকগৰাকীয়ে স্পষ্ট ভাৱে উল্লেখ কৰে । তেওঁ লগতে কয়, "মই আশাবাদী, ৰাইজৰ আৰ্শীবাদ মোৰ লগত আছে, মিডিয়াৰ আৰ্শীবাদ মোৰ লগত আছে । সেয়ে সভাপতি হোৱাৰ আশা কৰিছো ।" বিশিষ্ট সাহিত্যিকগৰাকী এইবাৰ অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱাতো অসমৰ ৰাইজে বিচাৰিছে ।

কিন্তু এইবাৰ সাহিত্য সভাৰ সভাপতি পদৰ বাবে বহু কেইজন দাবীদাৰ । তেনেস্থলত বিশিষ্ট সাহিত্যিকগৰাকী সভাপতি পদত অধিষ্ঠিত হ'ব পাৰিব নে নাই সেয়া সময়তহে পৰিলক্ষিত হ'ব ।

উল্লেখ্য যে চলিত বৰ্ষৰ অক্টোবৰ বা নৱেম্বৰ মাহত অসম সাহিত্য সভাৰ নতুন সভাপতি পদৰ বাবে নিয়মানুসাৰে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হ’ব (Assam Sahitya Sabha election)। সভাপতি পদৰ বাবে ঠংছিকে ধৰি কেইবাজনৰো নাম চৰ্চালৈ আহিছিল । ইতিমধ্যে অসম সাহিত্য সভাই অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মাৰ নেতৃত্বত সভাৰ নিৰ্বাচন প্রক্রিয়া তদাৰক কৰিবলৈ এখন সমিতি গঠন কৰি দিছে ৷

আনহাতে সাহিত্য সভাৰ সভাপতিৰ আসনত কোন বহিব তাক যিহেতু সভাৰ শাখাসমূহৰ ভোটাৰ প্ৰতিনিধিয়েহে নিৰ্ধাৰণ কৰিব, সেয়ে সামাজিক মাধ্যমত চলা চৰ্চাই যে বিষয়টোক প্ৰভাৱিত কৰিব নোৱাৰিব সেয়া নিশ্চিত । উল্লেখ্যনীয় যে, অহা বছৰৰ (২০২৩) ২৮ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা লখিমপুৰৰ নাৰায়ণপুৰত প্ৰস্তাৱিত সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশনৰ আগে আগে নিৰ্বাচিত হ'ব সভাৰ পৰৱৰ্তী সভাপতিগৰাকী (2023 Assam Sahitya Sabha Narayanpur session) ।গতিকে সেই সময়লৈ সভাৰ হাতত এতিয়াও ছমাহ সময় আছে ।

সাধাৰণতে এনেক্ষেত্ৰত ডিচেম্বৰ মাহত সভাৰ সাংগঠনিক নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হয় আৰু নতুন সভাপতিগৰাকী নিৰ্বাচিত হয় । নাম প্ৰকাশত অনিচ্ছুক সভাৰ এক শীৰ্ষ সূত্ৰৰ মতে, সভাৰ পৰৱৰ্তী সভাপতি কোন হ'ব সেই সন্দৰ্ভত এইবাৰ যথেষ্ট আগতেই অসমবাসীৰ মাজত চৰ্চা আৰম্ভ কৰি দিয়া হৈছে (Early exercise for next president of sahitya sabha) । ইয়াৰ আঁৰতো হয়তো কিবা কৌশল আছে যি সময়ত পৰিষ্কাৰ হৈ পৰিব ।সূত্ৰটোৰ মতে, এইবাৰ সভাৰ পৰৱৰ্তী সভাপতি আসনৰ বিপৰীতে বিশিষ্ট লেখক, প্ৰকাশক সূৰ্য হাজৰিকা, সভাৰ‌ প্ৰাক্তন প্ৰধান সম্পাদক প্ৰহ্লাদ তাছা আৰু বিশিষ্ট সাহিত্যিক য়েছে দৰজে ঠংছিয়ে প্ৰতিদ্বন্দিতা আগবঢ়োৱাটো প্ৰায় নিশ্চিত হৈছে । এই তিনিগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মাজৰ য়েছে দৰজে ঠংছিৰ পক্ষত একাংশ লেখক, প্ৰকাশক, সাংবাদিক সামাজিক মাধ্যমযোগে থিয় দিছে ।

এনে সঁহাৰিলৈ চাই বিশিষ্ট সাহিত্যিক গৰাকীয়ে মানসিকভাৱে সভাৰ মজিয়াত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ মন বান্ধিছে । সাহিত্য সভাৰ সূত্ৰ মতে, সাংগঠনিক নিৰ্বাচনৰ যোগেদি যিহেতু সভাপতিৰ নিৰ্বাচন হ'ব সেয়ে তেনে দিশৰ পৰা আগবঢ়াৰ সম্ভাৱনা আছে সভাৰ মজিয়াত দীৰ্ঘদিন ধৰি কাম কৰি অহা প্ৰাক্তন প্ৰধান সম্পাদক প্ৰহ্লাদ তাছাৰহে । আনহাতে, আনগৰাকী প্ৰাৰ্থী সূৰ্য হাজৰিকায়ো যে শাখাসমূহক প্ৰভাৱিত কৰিব সেয়া নিশ্চিত । মন কৰিবলগীয়া যে সময়তকৈ আগতে চৰ্চাৰ মাজলৈ অহা সাহিত্য সভাৰ সভাপতিৰ নিৰ্বাচনক লৈ এইবাৰো আঁৰৰ পৰা পৰিবেশটো প্ৰভাৱিত কৰিবলৈ প্ৰাক্তন সভাপতি আৰু বৰ্তমানৰ বিজেপি বিধায়ক পৰমানন্দ ৰাজবংশী (former president of Assam Sahitya Sabha Paramananda Rajbongshi)তৎপৰ হৈ উঠা বুলি চৰ্চা চলিছে ।

আনহাতে সভাত বৰ্তমান উপ-সভাপতিৰ আসনত থকা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মাতৃ মৃণালিনী দেৱীয়ে (Mother of CM Himanta Biswa Mrinalini Devi) যদি শেষ মূহুৰ্তত সভাপতিৰ আসনৰ বিপৰীতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ বাবে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰে তেতিয়াহ'লে শাখাসমূহৰ ভোটাৰ তাৰ দ্বাৰাই প্ৰভাৱিত হ'ব ।

অৰুণাচলৰ বাসিন্দা হ'লেও বিশিষ্ট সাহিত্যিক য়েছে দৰজে ঠংচিয়ে এইবাৰ অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতিৰ আসন অলংকৃত কৰাৰ‌ বাবে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰা কথাটো আছিল অতি ইতিবাচক কথা । এই আগ্ৰহক সম্বল হিচাবে লৈ অসম সাহিত্য সভাইও উদাৰতা প্ৰদৰ্শনৰ এক সুযোগ পাইছিল । কিন্তু এনে পৰিবেশৰ মাজতো সভাৰ মজিয়াত অব্যাহত কুটিল ৰাজনৈতিক কছৰতে সচেতন সাহিত্যপ্ৰেমীক হতাশ কৰিছে । উল্লেখ্য যে, সভাৰ সাংগঠনিক নিৰ্বাচন কেতিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব সেয়া এতিয়াও নিশ্চিত হোৱা নাই ।‌‌ অৰ্থাৎ নিৰ্বাচন পৰ্ব আৰম্ভ হোৱা পৰ্যন্ত অব্যাহত থাকিব পৰৱৰ্তী সভাপতিক লৈ অন্তহীন চৰ্চা ।

লগতে পঢ়ক: অসমীয়া সাহিত্যত মহিলা সাহিত্যিকৰ অৱদান আন ৰাজ্যৰ তুলনাত অধিক: য়েছে দৰজে ঠংছি