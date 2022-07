ডিব্ৰুগড়, 17 জুলাই: অৰুণাচলত সন্ধানহীন ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দুজন ছাত্ৰ (Two Dibrugarh University students missing in Siang River) ৷ ফুৰিবলৈ গৈ সন্ধানহীন ছাত্ৰ দুজন ৷ দেওবাৰে অৰুণাচলৰ পাচিঘাটৰ ৰানাঘাটত বন্ধুৰ সৈতে চিয়াঙত গা ধুবলৈ গৈছিল যুৱক দুজন (Two youth drowned while taking bath at Pasighat) ৷

অৰুণাচলৰ পাচিঘাটত গা ধুবলৈ গৈ সন্ধানহীন ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দুই ছাত্ৰ

তাৰ পিছতেই সংঘটিত হয় এই কৰুণ ঘটনা (Tragic incident at Pasighat) ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত পাচিঘাটৰ SDRF ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ অভিযান চলায় যদিও এন্ধাৰ হোৱাৰ ফলত উদ্ধাৰ অভিযান সামৰে ৷ ইফালে জোনাইৰ পৰা SDRF ৰ উদ্ধাৰকাৰী দলে ৰাওনা হৈ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে ৷ উটি যোৱা যুৱক দুজন ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ PGDCAৰ প্ৰসিদ্ধ সন্দিকৈ আৰু BCAৰ ষষ্ঠ ষান্মাসিকৰ ছাত্ৰ সৌম্যদ্বীপ পাল বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

মৃত প্ৰসিদ্ধৰ ঘৰ ডিব্ৰুগড়ৰ চিৰিং চাপৰিত আৰু সৌম্যদ্বীপৰ ঘৰ গহপুৰত ৷ জানিব পৰা মতে, মৃত সৌম্যদ্বীপ পাল আৰু প্ৰসিদ্ধ পাঁচজন যুৱক লগৰীয়াৰ সৈতে পাচিঘাটৰ ৰানাঘাটত গা ধুবলৈ গৈছিল ৷ সম্প্ৰতি এই ঘটনাৰ বাবে সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে পৰিছে শোকৰ ছাঁ ৷

লগতে পঢ়ক: Youth drowned while taking bath: গা ধুবলৈ গৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰত উটি গ’ল এজন যুৱক