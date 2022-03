মৰাণ, 1 মাৰ্চ : অখিল গগৈৰ কৰ্মত অনীহাৰ লগতে অসন্তুষ্ট প্ৰকাশ কৰি সোমবাৰে ৰাইজৰ দলৰ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ সমিতিৰ সভাপতি ধৰ্মেশ্বৰ গগৈ আৰু সাধাৰণ সম্পাদক বিপীন কোঁৱৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদান কৰে অসম গণ পৰিষদ দলত (President and secretary of Raijor Dal joined AGP) ৷ অসম গণ পৰিষদ দলৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সম্পাদক তথা চাবুৱা সমষ্টিৰ বিধায়ক পোনাকণ বৰুৱা, জ্যোতি চিত্ৰবনৰ উপাধ্যক্ষ সুনীল ৰাজকোঁৱৰৰ লগতে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ অগপ সভাপতি আদিত্য গোস্বামীৰ উপস্থিতিত দুয়োগৰাকী শীৰ্ষ নেতৃত্বই অগপত যোগদান কৰে (President and secretary of Raijor Dal) ।

ৰাইজৰ দলৰ দুই শীৰ্ষ নেতাৰ অগপত যোগদান

অখিল গগৈৰ একনায়কত্ববাদ আৰু হিটলাৰী শাসন ব্যৱস্থাৰ যোগেদি ৰাইজৰ দলৰ নেতৃত্বসকলক অৱজ্ঞা কৰাৰ অভিযোগ তুলি দুয়োগৰাকী নেতাই অগপত আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদান কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰে ৷ অগপত যোগদান কৰাৰ পিছতেই ডিব্ৰুগড়ত বৰ্তমান শূন্য পৰিল ৰাইজৰ দলৰ সাংগঠনিক স্থিতি ৷

