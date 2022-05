‘‘অস্ত্ৰ আৰু হিংসাই কেতিয়াও সমস্যা সমাধান নকৰে । অস্ত্ৰ আৰু হিংসাৰে সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ যোৱাৰ ফলত বহু বিদ্ৰোহী সংগঠন বিফল হৈছে আৰু এতিয়া বহু সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামী নেতা মূল সূঁতিলৈ ঘূৰি আহিছে ৷ এইটো আচলতে এটা ভুল সিদ্ধান্ত ৷’’ ডিব্ৰুগড়ত এই মন্তব্য কৰে অসম আৰক্ষীৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান হীৰেন নাথে ৷

গোলাঘাট জিলাৰ আঠখেলীয়া বেবেজিয়াত লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড (Sensational murder in Golaghat) । অভিযোগ অনুসৰি, নাজিদুৰ ৰহমানৰ দাৰ ঘাপত নিহত দিব্যজ্যোতি দাস(32) আৰু গুৰুতৰভাৱে আহত হয় দিব্যজ্যোতি দাসৰ পত্নী-পুত্ৰ ৷

দামী দামী বাহনৰ সলনি ৰাজ্যৰ এখন বিদ্যালয়লৈ যাবলৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক লাগে কেৱল নাও (Students come by boat to a school in Jonai) ৷ ভৱিষ্যৎ ৰঙীন কৰাৰ স্বাৰ্থত প্ৰতি পুৱাই হাতত ফলি, কিতাপ লৈ নাৱত উঠি বিদ্যালয়লৈ আহে এজাক কণমানি ৷ পিছে ক’ত আছে এই বিশেষ বিদ্যালয়খন ?

বেকী নৈৰ খহনীয়াত ৰাইজৰ ক্ষতি হ’লে জগৰীয়া হ’ব চৰকাৰ ৷ কলগাছিয়াৰ শঁওপুৰত বেকী নৈৰ গৰাখহনীয়া পৰিদৰ্শন কৰি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এই মন্তব্য কৰে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়ে (Akhil Gogoi visited Beki river erosion area) ৷

কংগ্ৰেছ দলক শক্তিহীন আৰু ধ্বংসমুখী আখ্যা দিলে নলবাৰী সমষ্টিৰ বিধায়ক জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই (Jayanta Mallabaruah criticizes congress)৷ গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনকে ধৰি কেইবাটাও নিৰ্বাচনত শোচনীয়ভাৱে পৰাজয় বৰণ কৰা কংগ্ৰেছ দলটোৰ বৰ্তমান কোনো প্ৰাসংগিকতা নাই বুলি উল্লেখ কৰে বিধায়কজনে ৷

লালু প্ৰসাদ যাদৱ আৰু ৰাৱৰী দেৱীৰ বাসগৃহত চি বি আইৰ অভিযান (CBI Raid at Lalu Yadav residence) ৷ ৰেলৱে’ বিভাগত সংঘটিত হোৱা কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত চলোৱা হৈছে এই অভিযান ৷

অইল ইণ্ডিয়া লিমি়টেডৰ ওপৰত উগ্ৰপন্থী আক্ৰমণৰ সম্ভাৱনা থকা বুলি অসম আৰক্ষীয়ে সাৱধানবাণী দিয়াৰ পাছতে সমগ্ৰ বিষয়টোৱে অইল ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰচৰাত এক আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল (Possibility of attack of ULFA I on oil India limited) । আলফা(স্বা)য়ে তৈল প্ৰতিষ্ঠানত আক্ৰমণৰ সম্ভাৱনাৰ খবৰ ৰাজহুৱা হোৱাৰ পাছতে বৃহস্পতিবাৰে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ কৰ্তৃপক্ষই ।

পুনৰ প্ৰাণ পাব নীলাচল পাহাৰে ৷ সুদীৰ্ঘ দুটা বছৰৰ পিছত ক'ভিড পৰিস্থিতি স্বাভাৱিক হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অম্বুবাচী মেলা অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষ সাজু হৈছে (Ambubashi mela after two years)।

ত্ৰিপুৰাৰ জৰিয়তে ভাৰত-বাংলাদেশৰ বাণিজ্যিক সম্পৰ্ক (Trade relations between India and Bangladesh) অতি শক্তিশালী হোৱা দেখা গৈছে । কিন্তু ত্ৰিপুৰাৰ পথৰ দুৰৱস্থাই বহু ক্ষেত্ৰত এই সম্পৰ্কত বাধা আনিছে । বিশেষকৈ শ্ৰীমন্তপুৰ চেক পোষ্ট হৈ বাংলাদেশলৈ যোৱা পথৰ দুৰৱস্থাই যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলাইছে । সেই পথটোৰ মেৰামতিৰ বাবে দাবী জনাইছে ভাৰত-বাংলাদেশ চেম্বাৰ অৱ কমাৰ্চে ।

অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ত উখল-মাখল পৰিৱেশ । বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ হৈছে সামুহিক বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয়ৰ বাৰ্ষিক সমাৰোহ (Annual function of College of Community Sciences)। বাৰ্ষিক সমাৰোহ উদ্বোধন কৰে উপাচাৰ্য ড° বিদ্যুত চন্দন ডেকাই ।