ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত ৰেগিঙৰ ভয়ানক কাণ্ড ৷ জেষ্ঠ ছাত্ৰৰ প্ৰহাৰত চিকিৎসাধীন এজন ৷ এই ঘটনাক লৈ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰিলে টুইট ৷ দোষীক কৰায়ত্ব কৰাৰ লগতে আহত ছাত্ৰজনক উপযুক্ত চিকিৎসাৰ নিৰ্দেশ ৷ ইয়াৰ পিছতে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে নিশাই আটক কৰিলে তিনিজন জেষ্ঠ ছাত্ৰক ৷

নগাঁও আৰক্ষীৰ নিষ্ক্ৰিয়তাৰ সুযোগ লৈ নগাঁও চহৰত চোৰৰ উপদ্ৰৱ বৃদ্ধি (Theft continues in Nagaon Town) ৷ দেওবাৰে নিশা নগাঁৱত আন এক চুৰিকাণ্ডৰ ঘটনা ৷ সদৰ আৰক্ষী থানাৰ সমীপৰ বাসগৃহতেই চোৰে চলালে লুটপাত (Theft in Nagaon) ৷

স্পেইনৰ বিৰুদ্ধে ড্ৰ খেলি এবাৰলৈ নিজকে গ্ৰুপ পৰ্যায়তে যাত্ৰা সামৰাৰ পৰা বচালে জাৰ্মানীয়ে (Spain Germany Football match) ৷ গ’ল শূন্যভাৱেই সমাপ্ত হয় তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দিতামূলক খেলখন ৷ গ্ৰুপ F ৰ আন এখন খেলত ক্ৰ’ৱেছিয়াই কানাডাক 4-1 গ’লৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰে (FIFA World Cup) ৷

চাৰি বছৰৰ অন্তত গঠন হয় আজানপীৰ দৰগাহৰ নতুন পৰিচালনা সমিতি (New managing committee of historic Ajapeer Dargah) ৷ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে গঠন হয় নতুন পৰিচালনা সমিতি ৷ তীব্ৰ বাক-বিতণ্ডাৰ মাজতে আমগুৰিৰ নাবাৱ মোস্তাকিম আলীক সম্পাদক আৰু জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা, দিখৌমুখ মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সদস্য আলহাজ হাৰুন ওল ৰচিদক সভাপতি হিচাপে লৈ নতুন পৰিচালনা সমিতি গঠন কৰা হয় (Ajanpeer Dargah in Sivsagar)।

নলবাৰীৰ নিজবাহজানীত ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ড (Fire broke out in Nalbari) ৷ নিজবাহজানীৰ হালৈ চুবুৰীত নিশা সংঘটিত হয় এই অগ্নিকাণ্ড ৷ অগ্নিকাণ্ডটো সংঘটিত হয় চুনিল হালৈ আৰু অনিল হালৈৰ ঘৰত ৷

ডিব্ৰুগড় জিলাৰ ডিকমত টিউৱেল মিস্ত্ৰীৰ মাজত সংঘটিত হোৱা মাৰপিটৰ ঘটনাৰ চৰম পৰিণতিত মৃত্যু হয় এজন মিস্ত্ৰীৰ (Beaten death case in Dibrugarh) ৷

দেওবাৰে পুৱতি নিশা পশ্চিমবংগৰ উত্তৰ ২৪ পৰগণা জিলাৰ জগদ্দাল অঞ্চলত কেইবাটাও বোমা বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হয় ৷ এই বোমা বিস্ফোৰণৰ ফলত চাৰিজন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হয় (4 injured in bomb blast in Bengal) ৷

ডিব্ৰুগড়ৰ চহৰৰ মাজমজিয়াত চি এন জি ফিলিং ষ্টেচনত গেছ বিস্ফোৰণ ৷ বাহনত গেছ ভৰাই থাকোতেই সংঘটিত হয় বিস্ফোৰণ (Gas blast at Dibrugarh) ৷

"মোক কাৰাগাৰলৈ লৈ যাওক ৷ মই তাক কেলৈ নাকাটিম, সি মোক মৰমেই নকৰে ৷ মই ইমান কষ্ট কৰো, দুখ নকৰো তথাপিও মোক সহায় নকৰে ৷ বেলেগ মহিলাৰ লগত প্ৰেম কৰে। সদায় ঘৰত কাজিয়া কৰে ৷ সেইকাৰণে মই তাক কাটি দিলো ৷ দাৰে ঘপিয়াই মই তাক মাৰিব বিচাৰিছিলো যদিও তাক মাৰিব নোৱাৰিলো ৷" স্বামীক ঘপিয়াই পত্নীৰ অকপট স্বীকাৰোক্তি (Wife stabbed husbnad in Lakhimpur)৷

কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে অহা ৪ ডিচেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া নতুন দিল্লীৰ পৌৰ নিগম নিৰ্বাচনৰ বাবে দেওবাৰে চাৰিখন প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে (Sarbananda Sonowal launched a massive campaign) ৷