কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল হ’ল কোকৰাঝাৰৰ সদৰ আৰক্ষী থানা ৷ গুজৰাটৰ কংগ্ৰেছ বিধায়ক তথা দলিত নেতা জিগনেশ মেৱানীক বিনা চৰ্তে মুকলি কৰি দিয়াৰ দাবীত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে শুক্ৰবাৰে সাব্যস্ত কৰে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ ৷

ৰিপুন বৰাই কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰাৰ পাছতেই কংগ্ৰেছত এতিয়া হাঁহাকাৰ লাগিছে(Ripun Bora Resigns Congress) । এখন পত্ৰই তোলপাৰ লগাইছে ৰাজীৱ ভৱনত ।

গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচন(GMC election 2022)ৰ ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াত আহি পৰিছে বাধা ৷ কিয়নো গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ 1নং ৱাৰ্ডৰ অন্তৰ্গত কেইবাটাও ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত বিকল হৈ পৰিছে ইভিএম মেচিন (EVM machine failure in GMC voting) ৷

গুজৰাটৰ দলিত নেতা তথা ৰাজ্যখনৰ বিধায়ক জিগনেশ মেৱানীক অসম আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিচত সৰৱতা প্ৰকাশ কৰিছে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই (Debabrat Saikia on Jignesh Mevani's arrest) । শইকীয়াৰ মতে, দেশৰ ভিতৰতে নাৰী নিৰ্যাতনৰ ক্ষেত্ৰত অসমে একপ্ৰকাৰ অভিলেখ ৰচনা কৰিছে । ইয়াক কেনেকৈ নোহোৱা কৰিব পাৰি তাৰ প্ৰতিহে অসম আৰক্ষীয়ে মনোনিবেশ কৰা উচিত ।

ডোৰাণ্ডা গোচৰত জামিন লাভ কৰে লালু প্ৰসাদ যাদৱে (Lalu Prasad Yadav granted bail in Doranda case)। আদালতে ১০ লাখ টকাৰ ব্যক্তিগত বণ্ডত লালুৰ জামিন মঞ্জুৰ কৰে । অসুস্থতা, বয়স আৰু কাৰাগাৰৰ আধা শাস্তিৰ ভিত্তিত, লালুলৈ এয়া এক ডাঙৰ সকাহ ।

মাজুলীৰ এটি নিঠৰুৱা কণমানি । ৪ বছৰীয়া অংকুৰে ৯ দিন অগাপিছাকৈ হেৰুৱাইছিল পিতৃ-মাতৃৃক । নিঠৰুৱা কণমানিটিৰ ভৱিষ্যতক লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছিল আত্মীয় তথা স্থানীয় লোকসকল । অৱশেষত অংকুৰৰ দায়িত্ব ল'লে চৰকাৰে ।

‘উচ্চশিক্ষিত হৈ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ নহাসকল দায়িত্বশীল নাগৰিক নহয় ৷ তেওঁলোক প্ৰকৃততে দেশদ্ৰোহীহে’’ । শুকুৰবাৰে পুৱা বাঘৰবৰী এল পি স্কুলত গুৱাহাটী পৌৰ নিৰ্বাচনৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ আহি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এই মন্তব্য কৰে বিশিষ্ট সাংবাদিক ধীৰেন্দ্ৰ নাথ চক্ৰৱৰ্তীয়ে ৷

কলিয়াবৰত সামগ্ৰীক অসমৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপত সন্দৰ্ভত সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ প্ৰতিক্ৰিয়া (Gaurav Gogoi on current scenario of Assam) ৷ এচাম যুৱকৰ আলফাত যোগদান, ৰিপুণ বৰাৰ দলত্যাগ পুৰণি বিজেপিসকলৰ স্থিতি আদিকলৈ মন্তব্য সাংসদ গৰাকীৰ ৷

ইউনিচেফ অসম আৰু অসম ৰাজ্যিক শিশু অধিকাৰ সুৰক্ষা আয়োগে প্ৰস্তুত কৰা “সুৰক্ষা অভিযান সন্দৰ্ভত সংবাদ মাধ্যমৰ হাতপুঠি” উন্মোচন । সমাজৰ অৱহেলিত শিশুসকলৰ ক্ষেত্ৰত সংবাদ মাধ্যমৰ বিশেষ ভূমিকা আছে । পৰৱৰ্তী সময়ত ইউনিচেফ অসম আৰু ৰাজ্যৰ জনসংযোগ বিভাগৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হ’বলগা কৰ্মশালাসমূহে সংবাদ মাধ্যমৰ লোকসকলক বিশেষভাৱে উপকৃত কৰিব ।

ৰাজ্যৰ সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী বিমল বৰা আৰু আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰজ্যোতি মহন্তক প্ৰদান কৰা হয় ‘‘ৰূপকাৰ বঁটা’’ (Rupkar award given to DGP Bhaskar Jyoti Mahanta)। বৃহস্পতিবাৰে টিংখাঙৰ শালমাৰী দীঘলীয়াত অনুষ্ঠিত এক বিহু সন্মিলনৰ কাৰ্যসূচীত মন্ত্ৰী বিমল বৰা আৰু আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান গৰাকীক এই বিশেষ বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হয় (Rupkar award given to Bimal Bora) ।