শেহতীয়াকৈ পেট্ৰ’ল-ডিজেলৰ লগতে প্ৰায়সমূহ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ দামবৃদ্ধিৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্তব্য আগবঢ়াইছে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই প্ৰসংগত কয় যে, সামগ্ৰীৰ দামৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ এতিয়াও সিদ্ধান্তত উপনীত হ’ব পৰা নাই ৷ এই বিষয়ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰেহে সিদ্ধান্ত ল’ব ৷ অসম চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগত সহযোগিতাহে আগবঢ়াব ৷

চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰিত আলফাৰ লগত জড়িত থকাৰ সন্দেহত আটকাধীন সুৰজ গগৈ আৰক্ষীৰে হোৱা এনকাউণ্টাৰত আহত হৈছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত গুলীবিদ্ধ সুৰজ গগৈক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল ডিব্ৰুগড়ৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ৷ চিকিৎসাধীন হৈ থকা অৱস্থাত প্ৰচণ্ড জ্বৰ আৰু মূৰৰ বিষত ভুগি অৱশেষত মঙলবাৰে নিশা মৃত্যুক আকোৱালি ললে সুৰজ গগৈয়ে ৷

নগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষক, ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰে বৈঠকত মিলিত ৰাজ্যপাল মুখী ৷ নতুন শিক্ষা নীতি ২০২০ ৰ লগত সংগতি ৰাখি স্বায়ত্ত শাসিত মহাবিদ্যালয় হিচাপে অনতিপলমে পাঠ্যসূচী প্ৰস্তুত কৰিবৰ বাবে অধ্যক্ষ, অধ্যাপক-অধ্যাপিকাক আহ্বান জনায় ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে ৷

অহা ৯ এপ্ৰিলৰ পৰা দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অসমত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব কমনৱেল্থ পাৰ্লিয়ামেন্টেৰী এছ'চিয়েছনৰ সন্মিলন । অসম বিধানসভাৰ চৌহদত বিশ্বৰ ৪০ খন দেশৰ প্ৰতিনিধিৰ উপস্থিতিত লোকসভাৰ অধ্যক্ষই উদ্বোধন কৰিব সন্মিলনৰ । ১১ আৰু ১২ এপ্ৰিলত অসম বিধানসভাত অনুষ্ঠিত হ'ব ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো ৰাজ্যৰ বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ আৰু প্ৰধান সচিবসকলৰ সন্মিলন ।

চ’ত মাহতেই লখিমপুৰ জিলাৰ বিহপুৰীয়াৰ ধুনাগুৰিত সোৱণশিৰি নৈয়ে তাণ্ডৱ লীলা আৰম্ভ কৰিছে । কেইবা ঠাইতো খহনীয়াই ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে ৷ সোৱণশিৰিৰ এই ভয়াৱহ খহনীয়াৰ ভয়ত কেইবাটাও পৰিয়ালে নিজৰ নিজৰ বাসগৃহ স্থানান্তৰ কৰিছে ।

কোটি টকীয়া পানী যোগান আঁচনি থকাৰ পিছতো মহানগৰবাসী বঞ্চিত হ’বলগীয়া হৈছে বিশুদ্ধ খোৱাপানী লাভৰ পৰা ৷ তেনে এখন আঁচনি হৈছে 40-50 বছৰীয়া পুৰণি খাৰঘূলিৰ সাতপুখুৰী পানী যোগান আঁচনি ৷ মেৰামতিৰ অভাৱত পানী যোগান আঁচনিখনৰ অধীনত থকা পানী টেংকিটোৰ বেৰত ফাঁট মেলাত দৈনিক অপচয় ঘটিছে হাজাৰ হাজাৰ লিটাৰ পানীৰ ৷

অস্বাভাৱিক হাৰত বৃদ্ধি পাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠ ৷ যাৰ বাবে অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে মাজুলী-নিমাতী ফেৰী সেৱা ৷ কেৱল মাজুলী-নিমাতী ফেৰী সেৱাই নহয় জিলা প্ৰশাসনে পৰৱৰ্তী নিৰ্দেশ নিদিয়া পৰ্যন্ত বন্ধ থাকিব নিমাতী-কমলাবাৰী আৰু অন্যান্য ফেৰী সেৱাও ৷

বুধবাৰে গঠন কৰা হ’ব লখিমপুৰ পৌৰসভা ৷ তাৰ পূৰ্বে নাটকীয়ভাৱে পট পৰিৱৰ্তন ঘটিছে পৌৰসভাখনত ৷ এগৰাকী নিৰ্দলীয় ৱাৰ্ড সদস্যাৰ লগতে এগৰাকী কংগ্ৰেছৰ ৱাৰ্ড সদস্যাই যোগদান কৰিছে বিজেপিত ৷ ইয়াৰ লগতে অন্যান্য 50 গৰাকী আন দলৰ সদস্যই গেৰুৱা দলটোত যোগদান কৰে ৷

বুধবাৰে পুনৰ ৮০ পইটাকৈ বৃদ্ধি পেট্ৰ'ল আৰু ডিজেলৰ মূল্য (Fuel price hike) । যোৱা ১৪ দিন ধৰি একেৰাহে বাঢ়ি আছে পেট্ৰ'ল-ডিজেলৰ মূল্য । যোৱা ১৪ দিনত দেশত ১০ টকা বৃদ্ধি পালে ইন্ধনৰ মূল্য । ১০০ টকা হোৱাৰ দিশে ডিজেলৰ মূল্য ।

সোমবাৰে হঠাৎ অসুস্থতাত ভোগে ৮০ বছৰীয়া ত্ৰিপুৰাৰ ৰাজ্যপাল সত্যদেও নাৰায়ণ আৰ্যই । মঙলবাৰে তেওঁক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে কলকাতালৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় (Tripura Governor transferred to Kolkata for better treatment)। ৰাজ্যপালৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ ল'বলৈ হাস্পতালত মুখ্যমন্ত্ৰী বিপ্লৱ কুমাৰ দেৱ ।