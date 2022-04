ডিব্ৰুগড়ত গুলীচালনাৰ ঘটনা ৷ ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত এগৰাকী 15 বছৰীয়া কিশোৰী (Minor girl shoots self in Dibrugarh)৷

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীক প্ৰদান কৰা হৈছে হত্যাৰ ভাবুকি ৷ ৰাষ্ট্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থা NIAয়ে লাভ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীক হত্যাৰ ভাবুকিভৰা এক ই-মেইল (Mail to NIA threatening to kill Prime Minister Narendra Modi) ৷

এটা অডিঅ’ ক্লিপক লৈ ৰাজ্যজুৰি সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ ৷ অডিঅ’ ক্লিপটোত এগৰাকী অনা অসমীয়া লোকে অশ্ৰাব্য গালি গালাছ কৰিছে অসম আৰু অসমীয়াক ! ঘটনা সন্দৰ্ভত তিনিচুকীয়া সদৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কেইবাটাও দল সংগঠনৰ ৷

ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনত বিধায়কৰ কিনা বেচা কংগ্ৰেছৰ দিনৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছিল হিমন্তই বিশ্ব শৰ্মাই । এআইইউডিএফ বিশ্বাসঘাটক। কংগ্ৰেছ বিধায়ক ছিদ্দিক আহমেদ বিক্ৰী হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ওচৰত। ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনক লৈ নগাঁৱত বিস্ফোৰক মন্তব্য কংগ্ৰেছী নেতা মানস বৰাৰ(Manas Bora remarks on Himanta Biswa Sarma) ।

হাতত ছিলিণ্ডাৰ লৈ মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে নগাঁও জিলা কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ । প্ৰশান্ত ফুকনক বিধায়ক পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিবলৈ আহ্বান কংগ্ৰেছী নেতা মানস বৰাৰ(Congress protest against price hike at Nagaon) ।

যোৱা ৩০ মাৰ্চত টীয়কৰ হাঁহচৰা অঞ্চলৰ জিতু গগৈ নামৰ এজন ব্যক্তি আৰু তেওঁৰ পুত্ৰক বিনা কাৰণত মাৰপিট কৰি পিষ্টল দেখুৱাই প্ৰাণে মৰা ভাবুকি প্ৰদান কৰা বুলি দাখিল কৰা অভিযোগৰ ভিত্তিত হাঁহচৰাৰ বিতুপন কলিতা নামৰ এজন যুৱকক পিষ্টলসহ টীয়ক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি শুকুৰবাৰে জেললৈ প্ৰেৰণ কৰে (Youth arrested with pistol sent to jail)।

এ আই ইউ ডি এফৰ ৫ বিধায়কে মুখ্যমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰাৰ অভিযোগ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ (AIUDF MLAs met the Chief Minister at his house)। এই অভিযোগক নাকচ কৰি মন্ত্ৰী পিযুষ হাজৰিকাই এয়া মিছা প্ৰচাৰ বুলি মন্তব্য কৰিছে ৷ মন্ত্ৰীগৰাকীৰ মতে এয়া মানসিক বিকাৰগ্ৰস্তৰ পৰিচয় । মনজিৎ মহন্ত আৰু ভূপেন বৰাই এই অভিযোগ প্ৰমাণ কৰক অন্যথা মানহানিৰ গোচৰ তৰাৰ হুংকাৰ দিছে পিযুষ হাজৰিকাই ৷

পুনৰ অসম আৰক্ষী এনকাউন্টাৰ ৷ এইবাৰ শোণিতপুৰৰ ভালুকপুঙত অসম আৰক্ষীৰ এনকাউন্টাৰ (Police encounter at Sonitpur) ৷ আৰক্ষীৰ গুলীত আহত ২জনকৈ NLFB কেডাৰ (NLFB Cadres injured in police encounter) ৷

কোকৰাঝাৰৰ ইউপিপিএল দলৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত নৱ নিৰ্বাচিত সাংসদ ৰণগৌৰা নাৰ্জাৰী ৷ দলীয় নেতা-কৰ্মীৰ মাজত উৎসাহ ৷ ফটকা ফুটাই, নৃত্য-গীতেৰে বিপুল আদৰণি ৰণগৌৰাক (MP Rangaura Narjari in Kokrajhar) ৷

ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনৰ পাছতে কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক ছিদ্দিক আহমেদক দলৰ পৰা নিলম্বন (MLA Siddique Ahmed suspended from Congress)। নিলম্বনৰ পাছতে কেইবাটাও বিস্ফোৰণ বিধায়কগৰাকীৰ ।