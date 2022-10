বুধবাৰে মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেই কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি হিচাবে দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰে ৷ সমান্তৰালকৈ পূৰ্বৰ কমিটিখনো ভংগ হয় ৷ ইয়াৰ পিছতে খাৰ্গেৰ নেতৃত্বত গঠন কৰা হয় এখন ৪৭ জনীয়া কৰ্ণধাৰ সমিতি (Steering Committee of AICC)৷

দেশৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যতে বৃদ্ধি পাইছে ড্ৰাগছ তথা নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োভৰ ৷ প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ আৰক্ষী এই ক্ষেত্ৰত কঠোৰ হোৱা স্বত্বেও নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কৰা লোকক ৷ সেয়ে পূৰ্বতকৈ দেশৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক আৰু অধিক কঠোৰ হ’বলৈ নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে (Amit Shah holds meetings with all the states CMs)।

আমগুৰিত নিশা অঘটন ৷ বুধবাৰে নিশা আমগুৰিৰ পৰিবহণ বাছ আস্থানৰ সন্মুখত ধোদৰ আলিত সংঘটিত হয় এক পথ দুৰ্ঘটনা (Road accident at Amguri) ৷ ট্ৰেইলাৰ আৰু ট্ৰাকৰ মাজত হোৱা মুখামুখি সংঘৰ্ষত ট্ৰাকৰ চালক আৰু হেণ্ডিমেনজন গুৰুতৰভাৱে আহত হয় ৷

কেদাৰনাথ ধামৰ আভ্যন্তৰীণ ভাগৰ দেৱালকে ধৰি চিলিংসমূহত ৫৫০ টাকৈ সোণৰ তৰপ দিয়াৰ পিছত ইয়াৰ এক নতুন উজ্জ্বলতা প্ৰকাশ পাইছে । আই আই টি ৰুৰ্কী, চেণ্ট্ৰেল বিল্ডিং ৰিচাৰ্চ ৰুৰ্কী (CBRR) আৰু ভাৰতীয় প্ৰত্নতাত্ত্বিক জৰীপ বিভাগৰ (ASI) ৬ জনীয়া এটা দলে মন্দিৰৰ ভিতৰত লগোৱা সোণৰ এই লেয়াৰিঙৰ কাম পৰিদৰ্শন কৰে ।

বুধবাৰে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ কেন্দ্ৰীয় নেত্ৰী তথা সাংসদ সুস্মিতা দেৱে (Trinamool Congress leader and MP Sushmita Dev) ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ মানিক সাহাৰ পদত্যাগ দাবী কৰাৰ লগতে আইন-শৃংখলা পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণত বিজেপি শাসিত চৰকাৰখন ব্যৰ্থ হোৱাৰ অভিযোগ তুলি ৰাজ্যখনত ৰাষ্ট্ৰপতি শাসনৰ দাবী জনায় (Sushmita Dev demanded resignation of CM Manik Saha)।

শেহতীয়াকৈ বিলাসী বাহনত গৰু সৰবৰাহৰ আন এক ঘটনা পুনৰ পোহৰলৈ আহিছে ৷ এইবাৰৰ স্থান কাজিৰঙাৰ এনিমেল কৰিডৰ ৷ কাজিৰঙাৰ এনিমেল কৰিডৰত বুধবাৰে নিশা সাতটাকৈ গৰুভৰ্তি এখন XYLO বাহন জব্দ কৰা হয় (Cattle lifters now use luxury vehicle in Assam) ৷ নুমলীগড়ৰ বিহৰাৰ পৰা চামগুৰি অভিমুখে গৈ আছিল বাহনখন ৷

"অসমত মিঞা মিউজিয়ামৰ(Miya museum) প্ৰয়োজন নাই, হ’লে অসমীয়া মিউজিয়াম হ’ব । মিঞা মিউজিয়ামৰ বাতৰিবোৰ চাই চাই মোৰ হাঁহি উঠিছে । কলাক্ষেত্ৰত হ’লে অসমীয়া মিউজিয়াম হ'ব ৷ যিটো মিউজিয়াম আছে সেইটো আৰু ডাঙৰ কৰাটো প্ৰয়োজন ৷ মিউজিয়ামৰ প্ৰসংগটো সম্পূৰ্ণ চৰকাৰ অধীন’’ ৷ মিঞা মিউজিয়ামৰ প্ৰসংগত বুধবাৰে যোৰহাটত উপস্থিত হৈ এনেদৰে ক’লে জুবিন গাৰ্গে (Zubeen Garg on Miya museum)৷

গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ বোকা নিষ্কাশনৰ কেলেংকাৰীৰ (GMC fooling disposal scam) ৯ অভিয়ুক্তক ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ । পূৰ্বতে জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা অভিমন্যু মেধীকো আদালতত হাজিৰ কৰি ১৪ দিনৰ বাবে পুনৰ ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ।

দুষ্ট চক্ৰই মটক স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ(Matak Autonomous council) নামত কোটি টকীয়া ৱৰ্ক অৰ্ডাৰ প্ৰস্তুত কৰাৰ অভিযোগ ৷ ডিব্ৰুগড়ৰ মটক স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত সংবাদমেল অনুষ্ঠিত কৰি এই কথা ৰাজহুৱা কৰিলে পৰিষদীয় নেতৃত্বই ৷

শংকৰ সংঘৰ মূল সমিতিৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰজু প্ৰস্তাৱ টাই আহোম ছাত্র সন্থাৰ(Legal action against Shankar Sangha) ৷ চকলং প্ৰথাৰে অনুষ্ঠিত কৰা বিবাহত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ গৈ সমাজচ্যুত হৈছিল মৰিয়নি চাৰিটা পৰিয়াল(Family expelled by Sankardev Sangha) ৷