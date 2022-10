মৰাণৰ চেপনত সংঘটিত হয় এক কৰুণ ঘটনা ৷ ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছে মহটিয়াই নিয়ে এজন যুৱকক (Man dies after being hit by Rajdhani Express) ৷

পঞ্চভূতত বিলীন হ'ল বড়ো সংগ্ৰামী নেতা তথা তিনিবাৰৰ বিধায়ক কৰেন্দ্ৰ বসুমতাৰী (Former MLA Karendra Basumatary Passes Away) । কৰেন্দ্ৰ বসুমতাৰীৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ কৰি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই এবছুৰ পতাকা অৰ্ধনমিত কৰে ।

মহানৱমীৰ দিনটোত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ দৰে ডিব্ৰুগড়তো ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ দুৰ্গা পূজাক লৈ ব্যাপক উছাহ (Durga puja 2022)। লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিল ডিব্ৰুগড়ৰ প্ৰতিটো ৰাজপথ । ইয়াৰ মাজতে মা দুৰ্গাৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰি নৱমী নিশা ডিব্ৰুগড় চহৰৰ পুজা মণ্ডপে মণ্ডপে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক(Cental minister Sarbananda Sonowal)।

উত্তৰাখণ্ডৰ উত্তৰকাশী শৃংগত হিমস্খলন হৈ 10 গৰাকী পৰ্বতাৰোহীৰ মৃত্যু হয় (10 mountaineers killed in Uttarkashi avalanche)৷ লগতে আন কেইবাজনো পৰ্বতাৰোহী হিমস্খলনৰ মাজত আৱদ্ধ হৈ আছে বুলি আশংকা কৰিছে (10 mountaineers of Nehru Mountaineering Institute ) ৷

নগাঁৱত পত্নী স্নেহৰ অনন্য নিদৰ্শন (Impressive scenario of husband wife) । অসুস্থ পত্নীক হুইল চেয়াৰত লৈয়ে পূজা উপভোগ কৰালে এগৰাকী বৃদ্ধই । অসুস্থতাৰ মাজতো নগাঁৱৰ তেলীয়া গাঁৱৰ বৃদ্ধ দম্পতীয়ে উপভোগ কৰিলে নৱমীৰ আনন্দ ।

শেহতীয়াকৈ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা অপূৰ্ব ভট্টাচাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে দলটোৰ এগৰাকী প্ৰাক্তন নেত্ৰীয়ে যৌন নির্যাতনৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ পিছতেই ধুমুহাৰ সৃষ্টি হৈছে ৰাজীৱ ভৱনত (Allegations of sexual harassment ) ৷

অহা ৮ অক্টোবৰত গুৱাহাটীত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আৰু জেপি নাড্ডাৰ উপস্থিতিত একাংশ কংগ্ৰেছ নেতাই যোগদান কৰাৰ খবৰ ওলাইছিল । কিন্তু এই অনুষ্ঠান বাতিল কৰা হৈছে (BJP joining program cancel)। সেই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে মন্ত্ৰী যোগেন মহনে । আন দলৰ নেতাক কি বুজনি দিলে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ?

ৰুৰকী হানি ট্ৰেপৰ বলি হৈ এগৰাকী পাকিস্তানী মহিলালৈ সেনাৰ গোপন তথ্য প্ৰেৰণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে এগৰাকী একাউণ্টটেণ্টৰ বিৰুদ্ধে(An accountant posted in Roorkee BEG) ৷

ৰয়েল ছুইডিছ একাডেমী অৱ ছায়েন্সেছৰ (Royal Swedish Academy of Sciences) ছেক্ৰেটেৰী জেনেৰেল হান্স এলেগ্ৰেনে মঙলবাৰে ষ্টকহোমৰ কাৰোলিন্সকা ইনষ্টিটিউটত (Karolinska Institute in Stockholm) ২০২২ বৰ্ষৰ পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ নোবেল বঁটা বিজয়ীৰ নাম ঘোষণা কৰে ।

ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়াত দ্বিতীয়টো স্বৰ্ণ পদক অৰ্জন অম্লান বৰগোহাঁইৰ (Amlan Borgohain achieved gold)। ২০০ মিটাৰ দৌৰত স্বৰ্ণ জয় অসমৰ অম্লান বৰগোহাঁইৰ । তেওঁ এই দৌৰ ২০.৫৫ ছেকেণ্ডত সম্পূৰ্ণ কৰে । ধিং এক্সপ্ৰেছ হিমা দাসে ২০০ মিটাৰ দৌৰত লাভ কৰিলে ৰূপৰ পদক (Hima Das achieved Silver in National games)।