UGC Department of GU: বন্ধ হ'ব গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ইউ জি চিৰ আঞ্চলিক কাৰ্যালয়

অচিৰেই বন্ধ হ'ব গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগৰ (ইউজিচি) আঞ্চলিক কাৰ্যালয় (UGC Department will be close)।

BPF chief Hagrama Mohilary: পুনৰ বিটিচি দখলৰ কুচকাৱাজ হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ

লোকসভাত কোকৰাঝাৰ আৰু মঙলদৈ সমষ্টিক ট্রাম্প কার্ড হিচাপে লৈ বি পি এফৰ তৎপৰতা(Lok Sabha election 2024) । কোকৰাঝাৰ সমষ্টিত বি পি এফ দলে চাৰিবাৰ নিৰ্বাচন খেলিছে আৰু দুবাৰ জয়ী হৈছে । বিটিচিৰ শাসনভাৰ পুনৰ নিজৰ হাতলৈ নিয়াৰ অংকৰেই বি পি এফে কোকৰাঝাৰ আৰু মঙলদৈত প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ নতুন কৌশল ৰচনা কৰিছে ।

Sudhir Suri Murder case: চুধীৰ চুৰীৰ হত্যাকাৰীক 7 দিনলৈ আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ

শিৱসেনাৰ নেতা সুধীৰ চুৰীক হত্যা কৰা অভিযুক্তটোক শনিবাৰে আদালতত হাজিৰ কৰাৰ পিছতে 7 দিনৰ বাবে আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে (Accused on police remand for 7 days)৷

Assam govt cabinet : স্থগিত ৰাজ্যিক কেবিনেটৰ শিলচৰৰ বৈঠক

শিলচৰত ১১ নৱেম্বৰত অসম চৰকাৰৰ সাপ্তাহিক কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰাৰ কথা আছিল । বিশেষ কাৰণবশত শিলচৰৰ বৈঠকখন স্থগিত ৰখা হৈছে (Cabinet meeting of Silchar adjourned)। ২৯ নৱেম্বৰত কেবিনেট বৈঠকখন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা । কেবিনেট বৈঠকখনৰ জৰিয়তে বৰাক উপত্যকাৰ বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ সমস্যা সমাধানৰ দিশ নিৰ্ণয় হ'ব বুলি আশাবাদী বৰাকবাসী ।

Jayanta Malla Baruah slams Bhupen Bora: ভূপেন বৰাক ভৱিষ্যতৰ বদন আখ্যা জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ

যোৰহাটৰ পটীয়া ফকলা পথাৰৰ পানী যোগান আঁচনি মুকলি কৰিলে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই (Water Supply Scheme launched)। ২০২৪ চনৰ ভিতৰত জল জীৱন আঁচনিয়ে ৰাজ্যৰ ৬৩ লাখ পৰিয়ালক সামৰি ল'ব । অনুষ্ঠানত অংশ লৈ বদৰুদ্দিন আজমল আৰু ভূপেন বৰাক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই ।

Youth arrested for allegedly rape teenager: কিশোৰী ধৰ্ষণৰ অভিযোগত যুৱক আটক

ফুৰাবলৈ নিয়াৰ চলেৰে এগৰাকী অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীক ধৰ্ষণ কৰাৰ জঘন্য অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ৷ পৰিয়ালৰ অভিযোগ অনুসৰি কিশোৰী ধৰ্ষণ কৰাৰ অপৰাধত আৰক্ষীয়ে এজন যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে (Youth arrested for allegedly rape teenager)৷

Severe draught in East Africa : খৰাং পৰিস্থিতিৰ বাবে কেনিয়াত শ শ বন্য জন্তুৰ মৃত্যু

পূৱ আফ্ৰিকাৰ কেনিয়াকে ধৰি কেইবাটাও অঞ্চলত ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি । খৰাং বতৰৰ বাবে শ শ বন্য জীৱ-জন্তুৰ মৃত্যু (Hundreds of animals die in Kenya)। বিলুপ্তপ্ৰায় যোৱা ৯ টা মাহত ৪৯ টাকৈ গ্ৰেভিছ জেব্ৰাৰ মৃত্যু ।

Independent Indias First Voter Shyam Saran Negi Dies : স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম ভোটাৰ শ্যাম চৰণ নেগী আৰু নাই

স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম ভোটাৰ শ্যাম চৰণ নেগী আৰু নাই (First voter of independent India Shyam Saran Negi passes away) ৷ 105 বছৰ বয়সত শনিবাৰে মৃত্যু হয় শ্যাম চৰণ নেগীৰ ৷

IAS officer turn Sannyas: আই এ এছ ড৹ কমল তাওৰী স্বামী কমলানন্দ মহাৰাজ হ'ল কিয় ?

উত্তৰাখণ্ডৰ এজন ব্যতিক্ৰম ব্যক্তি ৷ তেখেতক প্ৰাক্তন ভাৰতীয় সেনা বিষয়া, এজন প্ৰাক্তন আয়ুক্ত, ভাৰত চৰকাৰৰ এজন প্ৰাক্তন সচিব, এজন প্ৰাক্তন আই এ এছ বিষয়া (Kamal Taori IAS Biography), এজন লেখক, এজন সমাজকৰ্মী আৰু প্ৰেৰণাদাতা বুলি চিনাকি দিলেও যেন উপাধিৰ কম হৈ ৰয় ৷ কোন এখেত ? জানিবলৈ পঢ়ক এই বাতৰি...

Anushka Sharma instagram:জন্মদিনত বিৰাটৰ বিচিত্ৰ ফটো শ্বেয়াৰ কৰিলে অনুষ্কাই

বিৰাটৰ জন্মদিনত অনুষ্কাই শ্বেয়াৰ কৰিলে বিৰাটৰ কেইখনমান সাঁচতীয়া ফটোৰে সৈতে এটা মৰমলগা পোষ্ট (Virat Kohli birthday) ৷ ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ প্ৰাক্তন অধিনায়ক তথা অভিনেত্ৰী অনুষ্কা শৰ্মাৰ স্বামী বিৰাট কোহলীয়ে উদযাপন কৰিছে 34 বছৰীয়া জন্মদিন ৷