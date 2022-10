কংগ্ৰেছৰ নতুন সভাপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে(Congress presidential polls 2022) । শশী থাৰুৰক পৰাস্ত কৰি সভাপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় খাৰ্গে । আজি পুৱা ১০ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল সভাপতি পদৰ নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনা ।

পৰাগ কলিতা নামৰ এজন অধ্যাপকে সত্ৰাধিকাৰ জনাৰ্দ্দন দেৱগোস্বামীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰো ৰুজু কৰে । মাজুলীৰ গড়মূৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে অধ্যাপক কলিতাই (case against Janardan Deva Goswami) । আনহাতে, মাজুলীৰ লগতে অসমৰ জনসাধাৰণৰ ওচৰত সত্ৰাধিকাৰগৰাকীয়ে ক্ষমা খুজিলে এজাহৰ উঠাই ল'ব বুলিও কয় অধ্যাপকগৰাকীয়ে ।

বুধবাৰে মহানগৰীত সংঘটিত হ’ল এক মৰ্মান্তিক ঘটনা । নাৰেংগী বিদ্যামন্দিৰ স্কুলত মৃত্যু হ’ল এগৰাকী তৃতীয় শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীৰ (Narangi Vidya Mandir School)। বিদ্যালয়ৰ প্ৰাতঃসভা শেষ কৰি শ্ৰেণী কোঠাত বহি থকাৰ সময়তে হঠাৎ অচেতন হৈ ঢলি পৰিছিল ছাত্ৰীগৰাকী । লগে লগে ছাত্ৰীগৰাকীক চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হয় যদিও চিকিৎসকে মৃত ঘোষণা কৰে (Student dead in Guwahati)। ৮ বছৰীয়া ছাত্ৰীগৰাকীৰ নাম তৃষা আৰ কলিতা । মহানগৰীৰ গীতামন্দিৰত ঘৰ ছাত্ৰীগৰাকীৰ ।

ভোটগণনা প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজতে কংগ্ৰেছৰ সভাপতি পদৰ প্ৰাৰ্থী মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত হৈছে ভোটদানৰ নিয়ম উলংঘনৰ অভিযোগ ৷ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি পদৰ প্ৰাৰ্থী মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযোগ কৰিছে তেওঁৰেই প্ৰতিদ্বন্দী তথা কংগ্ৰেছ নেতা শশী থাৰুৰৰ শিবিৰে(Shashi Tharoor allegation on cong counting) ৷

গুৱাহাটী মহানগৰীত জব্দ নকল সোণ (Fake Gold Seized in Guwahati) । দাতালপাৰাত অভিযান চলাই গড়চুক আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে নকল সোণ । আৰক্ষীৰ সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰা মতে, মঙলবাৰে নিশা অভিযান চলাই দাতালপাৰাৰ পৰা নকল সোণৰ এখন নাও আৰু এখন বিস্কুট জব্দ কৰে । নকল সোণখিনিৰ লগত এগৰাকী মহিলা সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে (Female arrested smuggling fake gold in Guwahati) । ধৃত মহিলাগৰাকীৰ নাম ভানু বেগম । মহিলাগৰাকীৰ দাতালপাৰাৰ ভাড়াঘৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে নকল সোণখিনি ।

দক্ষিণপাট গৃহাশ্ৰমি সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ জনাৰ্দ্দন দেৱগোস্বামীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু(FIR against Janardan Deva Goswami) ৷ জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ বিৰুদ্ধে অপমানজনক মন্তব্য কৰাৰ অভিযোগ সত্ৰাধিকাৰগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে(Janardan Dev Goswami Controversy) ৷

দেউৰী স্বায়ত্বশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন সমাগত (Deori Autonomous Council Election) ৷ ৰাজ্যৰ অন্যতম ভূমিপুত্ৰ দেউৰী জনগোষ্ঠীৰ উন্নয়ন আৰু বিকাশৰ উদ্দেশ্যৰে গঠন হোৱা দেউৰী স্বায়ত্ত্বশাসিত পৰিষদৰ আগন্তুক নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব অহা ৮ নৱেম্বৰত । ইয়াৰ বাবে সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে প্ৰাৰ্থীসকলৰ মনোনয়ন দাখিল পৰ্ব । বুধবাৰে মাজুলী (ST) ৯ নং সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ইনোপভা দেউৰীয়ে মনোনয়ন দাখিল কৰে (BJP Filing of nominations)। ইনোপভা দেউৰীয়ে আজি বহু সমৰ্থক লগত লৈ মাজুলী জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়া কক্ষত মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে ।

ৰঙিয়াত উদ্ধাৰ হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ অবৈধ ৰূপৰ অলংকাৰ (Illegal silver ornaments seized in Rangia)। আৰক্ষীয়ে বহি:ৰাজ্যৰ যাত্ৰীবাহী বাছৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে ৰূপৰ অলংকাৰখিনি । ২৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে আহি থকা এখন যাত্ৰীবাহী বাছৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে ৰূপৰ অলংকাৰখিনি । উল্লেখ্য যে গোপন খবৰৰ ভিত্তিত নামনি মুৱা WB-63-B-5224 নম্বৰৰ যাত্ৰীবাহী বাছখনত আৰক্ষীয়ে তালাচী চলায় (Rangia police recovered silver from Bus)। আৰক্ষীৰ তালাচীৰ সময়ত বাছখনৰ কেবিনত লুকুৱাই ৰখা অৱস্থাত ২.৮৫৩ কেজি ৰূপৰ অলংকাৰ উদ্ধাৰ হয় ।

অসমৰ ক্ৰি কেট অনুৰাগীৰ বাবে আহিছে এক সুখবৰ । অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ (Secretary of Assam Cricket Association) সম্পাদক দেৱজিৎ শইকীয়া বিচিচিআইৰ (Debajit Saikia elected as Joint Secretary of BCCI) যুটীয়া সম্পাদক হিচাপে বিনা প্ৰতিদ্বন্দিতাৰে নিৰ্বাচিত হৈছে ।

পুনৰ বিতৰ্কত মাজুলীৰ পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামী জিলা অসামৰিক চিকিৎসালয় (Majuli civil hospital controversy)। তেজস্বিতাৰ মৃত্যুৰ (Tejaswita death controversy) পাছত এইবাৰ আন এগৰাকী ৩৫ বছৰীয়া লোকৰ মৃত্যুক লৈ উত্তাল মাজুলী । হাস্পতালখনত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যু আদিত্য পায়েং নামৰ লোকজনৰ (Aditya Payeng dead case)। তেওঁৰ মৃত্যুৰ লগে লগে বিভিন্ন মহলত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ।