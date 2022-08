অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত(Assam Medical College) চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ৷ পত্নীক হত্যা কৰি স্বামীৰ আত্মহত্যা ৷ লোকজনৰ ঘৰ তিনিচুকীয়াত বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা(CM Dr Himanta Biswa Sarma)আৰু অৰবিন্দ কেজৰিৱাল মাজত তীব্ৰতৰ হৈ পৰিছে বাকযুদ্ধ । সামাজিক মাধ্যম টুইটাৰত দুয়োগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পৰস্পৰে পৰস্পৰক নিক্ষেপ কৰি আহিছে বাক্যবাণ । দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কেজৰিৱালে আম আদমী পাৰ্টীয়ে ভাৰতক এক নম্বৰ দেশ নিৰ্মাণ থকা বুলি সদৰি কৰাৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই টুইট কৰি কয় যে আপুনি ভাৰতক ১ নম্বৰ বনাব নালাগে,মোডীজীয়ে ইতিমধ্যে এই কাম কৰি আছে ।

নগাঁও সদৰ থানাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি (Nagaon police station agitated over murder)। নিশা নগাঁও আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছিল হত্যাকাণ্ডত অভিযুক্ত তিনি ব্যক্তিক। আৰিয়ান লস্কৰ নামৰ এজন যুৱকক তিনি বন্ধুৱে হত্যা কৰাৰ অভিযোগ।

নিজে অধ্যয়ন কৰা বিদ্যালয়ত উপস্থিত হৈ নষ্টালজিক হৈ পৰিল বৰপেটাৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী ৰণজিৎ কুমাৰ দাস (Minister Ranjeet Kumar Das)৷ বিদ্যালয়খনলৈ আগবঢ়ালে চাৰিখন ফেন আৰু এখন ৰেক ৷

ত্ৰিপুৰাৰ দুটা নিৰ্বাচিত স্থানত স্থায়ী বসতি স্থাপনৰ বাবে ৪০০ৰো অধিক ব্ৰু পৰিয়ালে(Bru families in Tripura) পুনৰ সংস্থাপন শিবিৰ ত্যাগ কৰিছে। ইয়াৰ পিছতেই সৰৱ হৈছে কাঞ্চনপুৰ উপ-সংমণ্ডলৰ যুটীয়া আন্দোলন সমিতি । ইতিমধ্য়ে সমিতিয়ে কাঞ্চনপুৰৰ উপ বিভাগীয় দণ্ডাধীশক এই সন্দৰ্ভত এখন স্মাৰকপত্ৰ দাখিল কৰিছে ।

গঁড়ৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত এগৰাকী গৃহৰক্ষী জোৱান (Rhinoceros attack Home guard)৷ বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চলৰ অন্তৰ্গত টুনিকাটি বন শিবিৰত কৰ্মৰত জোৱানজনৰ নাম সুচেন্দ্ৰ বৰা ৷ পুৱা কৰ্তব্য সমাপন কৰি বন শিবিৰলৈ উভতি অহাৰ সময়তে সংঘটিত হয় এই ঘটনা ৷

ভাৰত আৰু বাংলাদেশৰ কেবিনেট পৰ্যায়ৰ যুটীয়া নদী আয়োগৰ বৈঠকত দুয়োখন দেশৰ মাজত বুজাবুজি চুক্তি চূড়ান্ত । ভাৰত আৰু বাংলাদেশে কুশিয়াৰা নদীৰ অন্তৱৰ্তীকালীন জল বিনিময় সন্দৰ্ভত এক বুজাবুজি চুক্তি চূড়ান্ত (MoU on Interim Water Sharing of Kushiyara river)। ত্ৰিপুৰাত ফেনি নদীৰ পানী যোগান প্ৰকল্প স্থাপনৰ সিদ্ধান্তক আদৰণি বৈঠকত ।

নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে ইজনৰ পাছত সিজন কেন্দ্ৰীয় নেতাৰ আগমন হৈছে ত্ৰিপুৰালৈ । পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন মন্ত্ৰী গিৰিৰাজ সিং শুকুৰবাৰে উপস্থিত হয় ৰাজ্যখনত (Union minister Giriraj Singh at Tripura)। তেওঁৰ সৈতে কেন্দ্ৰীয় সংখ্যালঘু কল্যাণ বিভাগৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী জন বৰ্লাও উপস্থিত হয় ।

হাৰ্ট অৱ ষ্টোন কেনেকৈ আহিছিল আলিয়া ভাটৰ হাতলৈ সেই সম্পৰ্কে মুখ খুলিছে অভিনেত্ৰী গৰাকীয়ে ৷ চিত্ৰনাট্য পঢ়িয়েই প্ৰথমে প্ৰেমত পৰিছিল আলিয়া (Alia Bhatt on Hollywood debut) ৷ লগে লগেই সঁহাৰি জনালে হলীউডৰ এই প্ৰস্তাৱটোৰ প্ৰতি (Alia Bhatt opens up on bagging Hollywood debut) ।

আঘাতৰ পৰা সুস্থ হৈয়ে নীৰজ চোপ্ৰাই গঢ়িলে ইতিহাস (Neeraj Chopra scripts history)। লাউচেন ডায়মণ্ড লীগ খিতাপ অৰ্জন চোপ্ৰাৰ । ডায়মণ্ড লীগ খিতাপ অৰ্জন কৰা প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় হিচাপে খ্যাতি লাভ । বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপৰ বাবেও যোগ্যতা অৰ্জন ।