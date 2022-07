ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে ৰাজ্যসভালৈ মনোনীত কৰিছে প্ৰাক্তন খেলুৱৈ পিটি উষা, প্ৰসিদ্ধ সংগীতজ্ঞ ইলাইয়াৰাজা, কৰ্নাটকৰ ধৰ্মস্থল মন্দিৰৰ ৰ্ধমগুৰু তথা সমাজসেৱক বীৰেন্দ্ৰ হেগড়ে আৰু ভাৰতীয় চিত্ৰনাট্যকাৰ তথা চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক ভি বিজয়েন্দ্ৰ প্ৰসাদক । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে টুইটাৰ যোগে সদৰী কৰিছে এই তথ্য (PM Modi congratulate all four nominated to rajya sabha) ।

সততাৰ আজিও অভাৱ হোৱা নাই । ইয়াৰে নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে বিহাৰৰ এগৰাকী হিন্দী বিষয়ৰ সহকাৰী অধ্যাপকে । নীতিশৱাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ হিন্দী বিষয়ৰ সহকাৰী অধ্যাপক ড০ লালন কুমাৰে ২ বছৰ ৯ মাহৰ দৰমহা ২৩ লাখ টকা ঘূৰাই দিছে বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষক( Assistant Professor of Hindi in Nitishwar College Dr Lalan Kumar)। কাৰণ শিক্ষাৰ্থীয়ে তেওঁৰ হিন্দী বিষয়ত নামভৰ্তি কৰিছে যদিও উপস্থিতি প্ৰায় শূন্য।

আজি পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন্ত মানৰ বিয়া (Punjab Chief Minister Bhagwant Mann's wedding) ৷ কইনা ডাঃ গুৰপ্ৰীত কৌৰ ৷ ডাঃ গুৰপ্ৰীত কৌৰ হাৰিয়ানাৰ পেহোৱাৰ বাসিন্দা ৷

50 বছৰ সম্পূৰ্ণ অসমীয়া দৈনিক বাতৰি কাকত "অগ্ৰদূত"ৰ ৷ "অগ্ৰদূত"ৰ সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ শুভাৰম্ভণি অনুষ্ঠান শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰা হয় ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভাৰ্চুৱেলী উদ্ধোধন কৰে "অগ্ৰদূত"ৰ সোণালী জয়ন্তী শুভাৰম্ভ অনুষ্ঠানৰ(PM inaugurates Golden Jubilee celebrations of Agradoot group) ।

শ্ৰীলংকাই ইন্ধন আমদানিৰ বাবে ৰাছিয়াক সহায়ৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছে (Lankan president urges Putin for help ) ৷ বুধবাৰে শ্ৰীলংকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি গোটাবায়া ৰাজাপাক্সাই ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ পুটিনক (Russian President Vladamir Putin) টেলিফোনযোগে এই অনুৰোধ জনায় বুলি এক টুইটাৰযোগে জনায় (Sri Lanka has requested Russia for credit support to import fuel) ৷

তিনিদিনীয়া ভ্ৰমণসূচী হাতত লৈ ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰাৰ্থী দ্ৰৌপদী মুৰ্মু উপস্থিত হয় গুৱাহাটীত ৷ গুৱাহাটীতে বাহৰ পাতি উত্তৰ-পূব ভ্ৰমণ কৰিব ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ৷

অসমৰ মাটিৰ লগত নিৰবিচ্ছিন্নভাৱে থকা মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ কেইবাটাও উপ-গোটে নিজৰ সংস্কৃতিক পৰিচয় অক্ষুন্ন ৰখাৰ বাবে এক দীঘলীয়া সংগ্ৰাম কৰি আহিছিল । অসম চৰকাৰে দীঘলীয়া সংগ্ৰামৰ স্বীকৃতি দি এই উপ-গোটসমূহক খিলঞ্জীয়া অসমীয়া মুছলমানৰ সংজ্ঞা সমাহিত কৰিছে (Indigenous status to Assamese speaking Muslims) । অসমত বসবাস কৰা মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ পাঁচটা উপ-গোটক অসমীয়া খিলঞ্জীয়া মুছলমানৰ স্বীকৃতি প্ৰদান সন্দৰ্ভত এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৷

কোকৰাঝাৰ জিলাৰ ছালাকাটিৰ পৰা বিগত এসপ্তাহ ধৰি এগৰাকী দিব্যাংগ যুৱতী ৰহস্যজনকভাবে সন্ধানহীন (Divyang Minor Girl missing from Kokrajhar) ৷ পিছে এসপ্তাহৰ পিছতো নিৰুদিষ্ট যুৱতীগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীয়ে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ বিভিন্ন দল সংগঠনৰ ৷

অসমত বসবাস কৰা মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ গৰিয়া, মৰিয়া, দেশী, জলহা আৰু চৈয়দ উপ-গোটক অসমীয়া খিলঞ্জীয়া মুছলমানৰ স্বীকৃতি (Assamese Muslims recognised as a distinct indigenous community)। ৰাজ্য চৰকাৰে গঠন কৰি দিয়া ৭ টা/উপগোট সমিতিৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি উক্ত পাঁচটা অসমীয়া মুছলমান উপগোটক খিলঞ্জীয়া অসমীয়া মুছলমান সম্প্ৰদায় হিচাপে চিহ্নিত কৰাত কেবিনেটে অনুমোদন জনায় । ৰ‍াজ্যিক কেবিনেটৰ সিদ্ধান্তকলৈ ৰাজ্যজুৰি মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়া ।

ডেকাপামত এগৰাকী সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীক খুটিলে এডাল বিষাক্ত ফেঁটী সাপে (7th standard student Bitten by Cobra snake in jonai)৷ বুধবাৰে বিয়লি ৪-৩০ বজাত ডেকাপাম অৱমনলা গাঁৱৰ হেমন্ত শইকীয়াৰ কন্যা তথা ডেকাপাম উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী নিশিতা শইকীয়াই ঘৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰোতেই এটা ফেঁটী সাপ গছকত পৰে । তেনে অৱস্থাত সাপডালে নিশিতাৰ বাওঁ ভৰিত খোট মাৰি ঘৰৰ ভিতৰলৈ সুমাই যায় (Snake bites Nishitas left leg) ।