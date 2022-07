পেঙেৰীত সন্দেহজনক আলফা(স্বা)ৰ সদস্যক লক্ষ্য কৰি আৰক্ষীৰ গুলীচালনা (Firing between police and ULFA in Tinsukia)। বৰডুমচা থানাৰ অন্তৰ্গত কুজুপথাৰ অঞ্চলত আলফাৰ দলে বাহৰ পাতি আছিল । গুলীয়াগুলিৰ ঘটনাত দুয়োপক্ষৰ কোনো লোক হতাহত হোৱা নাই যদিও সংঘৰ্ষস্থলীৰ পৰা পলায়ন আলফাৰ দলটোৰ ।

নিষ্ঠুৰ, নিৰ্দয়, আসুৰিক কি বুলি ক'ব আপুনি ? অতি নৃশংস ঘটনা সংঘটিত হৈছে নগাঁৱত (Horrific incident in Nagaon)। অপৰাধীক চৰম শাস্তি দিলে গাঁৱৰ ৰাইজে । জীৱন্তে জ্বলাই মাটিত পুতি থ'লে হত্যাৰ অভিযুক্তক ।

গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত সমূহীয়া নামাজৰ আয়োজন কৰা হয় (Eid public namaz in Guwahati)। মহানগৰীৰ আমবাৰীস্থিত বুঢ়া মছজিদ, দীঘলী পুখুৰীৰ মছজিদ, গুৱাহাটী ঈদগাহকে ধৰি বিভিন্ন স্থানত সমূহীয়া নামাজ সমাপন হয় । পুৱা ৮.৩০ বজাত মাছখোৱাস্থিত গুৱাহাটী ঈদগাহতো কেইবা শতাধিক লোকে সমূহীয়া নামাজত অংশ গ্ৰহণ কৰে ।

আজি সমগ্ৰ দেশজুৰি উদযাপন কৰা হ’ব ঈদ-উল-জুহা (Eid al-Adha 2022)৷ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্ততত সমূহীয়া নামাজ আদায় কৰিবলৈ আটক ধুনীয়াকৈ সজাই-পৰাই তোলা হৈছে ঈদগাহ ময়দানসমূহ ৷

তিনিচুকীয়াত পুনৰ সেনা বাহিনী আৰু আলফাৰ মাজত সংঘৰ্ষ ৷বৰধুমচা আৰক্ষী থানৰ অন্তৰ্গত ডিব্ৰু নদীৰ সমীপৰ পেঙেৰীৰ ২ নং কুজুপাথৰত পুনৰ গুলীবর্ষণ দুয়োপক্ষৰ ৷

আজি সমগ্ৰ দেশজুৰি পালন কৰা হৈছে ঈদ-উল-জুহা বা ঈদুল-আজহা (Eid al-Adha 2022) ৷ সমান্তৰালভাৱে যোৰহাটতো ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী ৰাইজে উদযাপন কৰিছে বকৰ ঈদ (Eid al Adha 2022 celebrates in Jorhat) ৷

মাজুলীত সংঘটিত এক শোকাৱহ ঘটনা (Tragic incident occurred in Majuli) ৷ মাজুলীৰ জেংৰাইমূখ থানাৰ অন্তৰ্গত ৰঙাচাহী গাঁওত পুখুৰীত পৰি এজন ছাত্ৰৰ মৃত্যু হয়(A student dies after falling into pond) ৷ গাঁওখনৰ বাসিন্দা তপন নাথৰ পুত্ৰ বৰ্ণিল আকাশ নাথৰ বাৰীতে থকা পুখুৰীত লগৰীয়াৰ সৈতে সাতুৰি থকা অৱস্থাত মৃত্যু ঘটে ৷ ৰঙাচাহী টুনাৰাম নাথ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত (Rangachahi TN HS School) দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰজনৰ বয়স প্ৰায় ১৫ বছৰ।

মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে সমগ্ৰ ৰাজ্যত বৰ্তমানেও অব্যাহত ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান(Operation against drugs) । প্ৰতিদিনেই আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে ড্ৰাগছসহ সৰবৰাহকাৰী । ইফালে সৰবৰাহকাৰীয়েও নিতৌ ন ন কৌশলৰে চলাই গৈছে ড্ৰাগছৰ সৰবৰাহ(Drugs smuggling in Assam) । আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি গ্ৰাম্য পথেৰে ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কৰোতেই কামৰূপ আৰক্ষীৰ জালত পৰিল বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ ।

সমগ্ৰ বিশ্বৰ লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে উদযাপন কৰে পবিত্ৰ ঈদুল আজহা(Eid-al-Adha 2022) । ঈদৰ পূৰ্বে হোৱা চৰ্চা বিতৰ্কৰ ওৰ পেলাই ৰাজ্য়ৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰিত পবিত্ৰ ঈদুল আজহা উপলক্ষে ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে সম্পন্ন কৰে সমূহীয়া নামাজ । ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী শিশুৰ পৰা বৃদ্ধলৈকে কেইবা শতাধিক লোকে সমূহীয়া নামাজত অংশগ্ৰহণ কৰে ।

আজি পৱিত্ৰ ঈদ-উল-আজহা(Eid al-Adha 2022) । সমগ্ৰ বিশ্বৰ লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ইছলাম ধৰ্মালম্বী লোকসকলেও পালন কৰিছে পৱিত্ৰ ঈদ । ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্ততত আটক ধুনীয়াকৈ সজাই-পৰাই তোলা ঈদগাহ ময়দানসমূহত সমূহীয়া নামাজ আদায় কৰে ইছলাম ধৰ্মালম্বী লোকসকলে ৷ সমান্তৰালভাৱে লবাৰীতো উখল মাখল পৰিৱেশৰ মাজেৰে সম্পন্ন হয় ঈদ-উল-আজহাৰ সমুহীয়া নামাজ ।