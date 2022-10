ডিব্ৰুগড় ,৩০ অক্টোবৰ: সোণাৰিত ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে দুচকীয়া অথবা চাৰিচকীয়া বাহন চুৰিৰ ঘটনা । গাড়ী চোৰৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰক্ষী প্ৰশাসন(Police against car thieves) । দেওবাৰে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে তিনিটাকৈ গভাইত বাইক চোৰক(Three thieves arrested) ।

চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰিৰ বিভিন্ন ঠাইত বিগত কেইবামাহ ধৰি বাইক চোৰে নিদ্ৰাহৰণ কৰি আহিছিল আৰক্ষীৰ । বাইক চোৰ ধৰিবলৈ আৰক্ষীয়ে অভিযান তৎপৰ কৰিছিল যদিও বিশেষ সফল হ'ব পৰা নাছিল । কিন্তু আজি সোণাৰি আৰক্ষীৰ জালত পৰিল ৩ টাকৈ দুৰ্ধৰ্ষ বাইক চোৰ(Sonari police mission against car thieves) ।

সোণাৰি নগৰৰ মাজমজিয়াত আৰক্ষীয়ে খেদি খেদি আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় গভাইত চোৰকেইটাক(Assam police anti crime movement) । ধৃত বাইক চোৰকেইটা আব্দুল হুছেইন চৌধুৰী, জাহাংগীৰ হুছেইন লহকৰ আৰু জয়ন্ত নাথ বুলি জানিব পৰা হৈছে । আৰক্ষী চোৰ তিনিটাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি সোণাৰি আৰক্ষী থানালৈ লৈ আনে । ইয়াৰ পাছতেই আৰক্ষীয়ে ধৃত চোৰকেইটাৰ মাৰাথন জেৰা চলায় ৷

আৰক্ষী সূত্ৰে জানিব পৰা মতে, দুদিন মানৰ পূৰ্বেই চুৰি হোৱা এখন বাইকৰ অনুসন্ধান চলাই আছিল আৰক্ষীৰ দলটোৱে ৷ এই অভিযানৰ সময়তে আৰক্ষীয়ে এই গভাইত চোৰ তিনিটাক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় (Three thieves arrested in Sonari)।

Three thieves arrested in Sonari: খেদি খেদি আৰক্ষীয়ে ধৰিলে চোৰক

আৰক্ষীয়ে লগতে উল্লেখ কৰা অনুসৰি, ধৃত আব্দুল হুছেইন চৌধুৰী আৰু জাহাংগীৰ হুছেইন লহকৰে কিছুদিন পূৰ্বে এখন আপাচী বাইক বিক্ৰী কৰিছিল ৷ 15,000 টকাত বিক্ৰী কৰা এই বাইকখনৰ শুংসূত্ৰ উলিয়াবলৈ গৈ আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হয় তিনি বাইক চোৰৰ দলটোক ৷ চুৰি বাইকখন নাগালেণ্ডত বিক্ৰী কৰা বুলি ধৃত চোৰকেইটাই জানিবলৈ দিয়ে ৷ ঘটনা সন্দৰ্ভত অধিক তথ্য লাভৰ বাবে সোণাৰি আৰক্ষীয়ে বৰ্তমানেও অব্যাহত ৰাখিছে তদন্তৰ(Investigation is going on) ৷

লগতে পঢ়ক: Union Minister Sarbanand Sonwal: সদ্যপ্ৰয়াত নীলপৱন বৰুৱা আৰু নিপন গোস্বামীৰ বাসগৃহত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্রী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল